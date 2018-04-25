中印關係：習近平與莫迪的「非正式」會面要談什麼？

圖片版權 Getty Images Image caption 習近平和莫迪

在上海合作組織（SCO）會議上，中國表示各國外長已經為六月即將舉行的青島峰會「打下了堅實基礎」。青島峰會尚未舉行，但是在某些方面，一些值得注意的事情已經在發生。

周日（4月22日），在與印度外交部長蘇斯馬•斯瓦拉傑（Sushma Swaraj）談話之後，中國外交部長、新上任的國務委員王毅宣佈，中國國家主席習近平將在接下來的周末於武漢與印度總理納倫德拉•莫迪（Narendra Modi）進行「非正式會面」。

圖片版權 Getty Images Image caption 中印外長24日在北京會面，為兩國元首月底的非正式會晤熱身。

據新華社英文網引述，王毅表示，習近平將與莫迪就世界面臨的重大改變進行深度的策略性溝通，並就中印關係的總體、長遠策略問題交換意見。

這一進展，應該如何解讀？

最近退休的印度前外交部秘書、中國事務專家蘇傑生（S Jaishankar）向印度的亞洲國際新聞社（ANI）表示：「這肯定是非常大膽的一步。他們將會在輕鬆的環境下會面，議題是開放的。這將會更加親切和具有互動性。」

就中印關係來說，如果以洞朗對峙和達賴喇嘛到訪阿魯納恰爾邦為標誌的2017年是摩擦不斷的一年，那2018年至今，至少已經看到了關係重啟的跡象。

你的器材不支持播放多媒體材料 2017年中印對峙視頻回顧

在處理馬爾代夫的憲法危機以及「藏人行政中央」（即西藏流亡政府）的「感謝印度」倡議問題上，新德里合理地對北京採取了和解的基調。而北京方面，則在二月金融行動特別工作組（FATF）以伊斯蘭堡支持極端組織為由向其施壓時，不再為巴基斯坦站台。

在另外兩個對新德里來說相當重要的問題上，也因為北京單方面的暫停行動而逐漸安靜下來——包括重新開放前往普蘭縣岡仁布欽山（Kailash Mansarovar Yatra）的乃堆拉山口道路，以及共享布拉馬普特拉河和薩特萊傑河（Sutlej River）水文數據等。

圖片版權 RAVEENDRAN Image caption 2013年藏人在新德里舉行的一場抗議示威。西藏問題和達賴喇嘛問題是中印關係中繞不開的難點。

不過，分歧依然存在。

對印度來說，北京對伊斯蘭堡事務的參與仍然是最亮的紅燈。阻止印度加入核供應國集團（NSG），以及在印度洋區域持續越踩越深等等令印度不快的狀況，都是未解決的問題。

然而，與此同時，中印兩國之間的貿易卻是呈幾何位數增長。當然，同樣增長的還有中國從中所得的貿易赤字優勢。

中國對於印度與美國、日本以及區域周邊力量的緊密關係保持懷疑態度。而印度在是否參與「印太戰略」倡議以及邊境軍力建設等問題上所表現出的先發制人姿態，也完全是前所未見的。

分析：印度如何看待「印太戰略」？

圖片版權 Reuters Image caption 印度2018閲兵式上的表演，如同印度外交東南西北全面開弓。

自去年11月東亞之行起，美國總統特朗普就一直標榜"印太戰略"將成為他的美國政府亞太戰略，以「取代」奧巴馬任期內提出的"重返亞太"。

在概念上，該戰略以美國為首，聯合日本、澳大利亞和印度，作為處理地區事務的體系。

BBC印度記者文尼特•卡勒（Vineet Khare）分析稱，即使對於印度來說，這個提法或許仍然是一個「鬆散的概念」：

目前為止，沒有誰深入地探討過它，目前也沒有過任何實際行動。

印度、美國、澳大利亞、日本，以這四個國家形成體系，在表面上似乎就是一個特別針對中國制定的概念。

至於印度對此的態度，中國有所擔心，但這就像印度對於中國如何看待巴基斯坦有所擔心一樣。

印度與中國已經是越來越重大的貿易伙伴——從這一點出發，印度或許會希望在戰略事務上「打安全牌」。

印度外交部長在莫迪與習近平會面之前到訪中國，這顯示了印度總體上希望與中國發展關係，只不過基於1962年戰爭的歷史，雙方總還是有些忌憚。

歷史與現實

北京所面對的還有來自美國方面重新拾起的對抗態度。不管在經濟領域還是地區戰略領域，美國都有意對中國擴大聲勢。

現狀將如何走下去？

歷史似乎給了一個儘管不完全對應但是卻有趣的參照。

1989年6月，在中國首都的市中心，中國向它的人民動用了軍隊武力。

此後不久，與中國比肩的共產主義政府蘇聯解體。

當時的印度曾試圖借此時機，看中國是否有興趣解決僵持30年的兩國邊境爭議——中印在1962年曾為這段邊境打過一場仗。

Image caption 2017年發生對峙的洞朗地區位於不丹印度中國交界處。

印度前國家安全顧問兼外交部長希夫山卡•梅農（Shivshankar Menon）在1992年時仍是個初級外交官。他當時向時任外交部秘書迪克西（JN Dixit）表示：「（天安門事件以及蘇聯解體帶來的）恐懼應該會使中國領導層願意與印度建立邊境和平，從而讓中國政府不用擔心面對更多的問題和壓力。」

結果證明，中國對此是樂於接受的。

梅農在他的書《抉擇——制定印度外交政策內情》當中指出，至1993年9月，印度與中國就訂立了第一份印中邊境協議。

不過，非常需要注意的是——如今的中國有一個剛剛修憲容許領導人"終身"制的國家主席，而莫迪則已經臨近他當前任期的尾聲，明年他仍須努力尋求連任。