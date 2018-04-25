世界上哪個國家工作時間最長，年假最少？

圖片版權 Getty Images Image caption 韓國人2016年平均工作了 2069個小時

韓國國民大會 （South Korea's National Assembly） 今年3月通過一項法律，旨在減少韓國國民的工作時間。

大會以壓倒性的多數投票通過一項法律，把韓國人每周工作時間從最高的68小時減少到52小時。

根據經濟合作與發展組織 (OECD)的統計，韓國是發達國家中工作時間最長的國家。

韓國新法將於今年7月開始實施，它將首先從大公司開始，之後才貫徹到小公司。

該法律雖然受到來自韓國商界的反對，但韓國政府認為有必要推行這個新法。因為它對改善韓國國民的生活水平、創造更多的就業機會以及提高生產率都將有好處。

不僅如此，韓國政府還相信它甚至可以增加韓國的出生率。過去幾十年來，韓國的生育率一直呈現顯著下降趨勢。

根據OECD2016年的數字，韓國工作人員平均每人一年工作2069小時。OECD比較了38個國家的數據，發現只有墨西哥人和哥斯達黎加超過韓國。

經合組織國家每年最長工作時間排名 排名 國家 每年人均工作小時 1 墨西哥 2225 2 哥斯達黎加 2212 3 韓國 2069 4 希臘 2035 5 俄羅斯 1974 5 智利 1974 14 土耳其 1832 16 美國 1783 22 日本 1713 26 英國 1676 38 德國 1363

根據國際勞工組織（the International Labor Organization，ILO）的研究，通常是低等和中等收入國家的人工作時間比較長，但是韓國似乎打破了這一規律。這可能與以下因素有關：韓國勞動人口中自僱者比例較多、工資低、工作不穩定以及文化因素等。

而且，韓國也並不是富裕國家中唯一一個工作時間較長的國家。

圖片版權 Getty Images Image caption 一些國家對工作時間根本沒有法律限制。

過勞死

日本人由於工作時間長出現的過勞死現象已經體現在語言中，日語中專門有一個詞，就叫「過勞死」。

它專門指工人死於與工作有關的疾病，心臟病、中風或是由於工作壓力而自殺等。

雖然日本職員平均每年工作1713小時並不是最高的。但是日本並沒有相關法律規定每周最高工作小時以及加班的限制。

圖片版權 Getty Images Image caption 工作超時是日本白領的家常便飯

在2015-16年財政年度，日本政府登記在案的過勞死就有1456人。

勞工權益組織稱，實際數字可能遠比這個要高出許多倍，因為許多過勞死案例並沒有上報。

每周最長（法定）工作小時國家排名 泰國 84 塞舌爾群島 74 哥斯達黎加 72 尼泊爾 68 伊朗 64 馬來西亞 62 新加坡 61

來自國際勞工組織的最新數據，亞洲是工作時間最長的大陸。亞洲許多國家（32%）對每周最高工作小時沒有法律限制；即使有限制的國家（29%），門檻也比較高（60小時或更高）。

只有4%的國家遵守國際勞工組織的建議，實行48小時工作制或更少。

在美洲和加勒比海，34%的國家沒有統一的每周工作小時時限。其中，美國更加糟糕。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國工人沒有最低年假

與此同時，在中東國家每周工作60小時以上很常見。

但是在歐洲，除了比利時和土耳其之外，所有國家都規定每周法定工作小時不能超過48小時。

在非洲國家中，三分之一的僱員每周工作超過48小時，在坦桑尼亞，更是超過了60個小時。

香港居首

圖片版權 Getty Images Image caption 香港工人爭取勞工權益

2016年，瑞士銀行瑞銀集團還分析了全球71個城市僱員的平均工作小時。結果顯示，香港位居榜首，香港人平均每人每周工作50.1小時。

其次是孟買(43.7), 墨西哥城(43.5), 新德里 (42.6) 和曼谷(42,1)。

墨西哥人除了工作小時長以外，還是世界上假期最少的國家。他們每年法定帶薪假期不到10天。尼日利亞、日本和中國也是不相上下。

但是，巴西的年假至少在20到23天左右。

印度更是沒有每周法定工作小時的限制。此外，印度工作人員也沒有最低保障的年假。