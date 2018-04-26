朝韓峰會一碟甜點折射東北亞複雜糾紛

圖片版權 Getty Images Image caption 韓國為27日朝韓首腦峰會晚宴凖備的甜點以"民族之春"命名，將衝破凍土冒出的溫暖春日氣息形像化，表現出團結一心的民族一體。芒果慕斯外面罩著一層堅硬的外皮，需要打破這層外皮才能看到裏面的慕斯，以此形像化地表現出韓朝破冰努力。

為朝韓首腦峰會晚宴凖備的甜點引發日本外交抗議，體現東北亞地區複雜的領土和歷史糾紛的現實。

韓國方面為計劃在4月27日舉行的朝韓首腦會晚宴凖備了一道芒果慕斯甜點，名為"人民之春"，擺盤裝飾用了一幅朝鮮半島統一旗圖案，旗上朝鮮半島地圖，將韓國與日本有爭議島嶼標明，日本稱之為竹島，韓國稱為獨島。目前該島嶼由韓國控制。

日本外務省發言人表示，日本已向韓國提出抗議。"我們已要求不要端出這道甜點。"

不僅甜點上的地圖有爭議，朝韓首腦會晤中韓國總統文在寅和朝鮮領導人金正恩所坐的核桃木椅子上也刻有半島統一旗地圖，清楚標明了有爭議島嶼。

這不是韓國第一次拿國宴大餐當作對日本"維護主權與領土完整"的武器。

"獨島大蝦"爭議

韓國所稱獨島（日本稱"竹島"）位於朝鮮半島東部海域韓國鬱陵島以東大約90公里（距離日本最近的隱岐諸島約為160公里），由東、西兩個小島和37塊岩礁組成，總面積大約0.18平方公里。

韓國、朝鮮和日本均主張對獨島擁有主權。韓國實際控制這一島嶼，並於1954年起駐扎一支小規模警察部隊。

美國總統特朗普去年11月訪問韓國，韓國政府在招待特朗普的國宴菜單中有一份在獨島（日本稱：竹島）海域捕撈的"獨島蝦"。

日本獲悉後立即發出外交抗議。

但韓國外交部發言人反駁日本政府質疑韓國國宴菜品。韓國"慰安婦"受害者李榕秀應邀出席國宴後對韓國媒體表示，"當晚的獨島蝦比普通蝦更好吃，很香。"

圖片版權 Getty Images Image caption 不僅甜點上的地圖有爭議，朝韓首腦會晤中韓國總統文在寅和朝鮮領導人金正恩所坐的核桃木椅子上也刻有半島統一旗地圖。

教科書和歷史之爭

東北亞歷史、領土和主權的糾紛不僅反映在韓國的「食品外交」上，也體現到衣食住行的生活其它方面。作為在亞洲近代最早實現現代化的日本，在過去兩百年裏國力崛起、稱雄東北亞。甲午海戰擊敗大清國，吞併朝鮮半島，並在日俄戰爭中一舉擊敗沙皇俄國，一度成為亞洲霸主。在文化和美食上，在其佔領地區也推廣崇尚日本習慣，反而引發被佔地區人民的反感和牴觸。

二戰結束，日本慘敗，《開羅宣言》、《雅爾塔協定》等國際條約及當時日本戰敗後的狀況都使得日本無法維持其原來聲稱有主權和管轄權的一些地方，前日本殖民地的人民則紛紛摒棄一度被迫接受的日本文化，恢復民族傳統。

戰後，日本總在教育和教科書問題上來說明其主權立場和歷史、外交態度，但時不時其教科書修改否認過去日本殖民、侵略亞洲其它國家的歷史總引發地區國家不滿。

2018年2月底，日本文部科學省發佈的中小學"學習指導要領"修訂草案，把"竹島"、"俄羅斯稱作南千島群島的北方四島"、"尖閣諸島（中國稱釣魚島）"及其附屬島嶼稱為日本"固有領土"。

隨即，韓國教育部發言人批評說，獨島（日本稱竹島）從歷史、地理和國際法上都是韓國固有領土，日方行為有損韓方領土主權，違背東北亞各國為和平、共贏所作不懈努力。

「戰鬥民族」

中國官方對日本教科書中有關歷史和現實的多次批判眾所周知。中日之間也常在對歷史認識和釣魚島（日本稱尖閣諸島）海域巡航疆界問題上針鋒相對。

對於俄羅斯這樣的「戰鬥民族」來說，對主權聲稱手法更為強硬，無需多費口舌，直接動用武力！其緊張程度已經遠遠超出了宴會食品或書籍課本的爭議，也體現了俄羅斯不同於朝韓日中的民族性格。

1945年，美、英、蘇三國首腦簽署併發表的《雅爾塔協定》規定：由於蘇聯對日宣戰，戰後將千島群島等被日軍侵佔的島嶼「歸還」蘇聯。蘇軍在第二次世界大戰末期發起了"千島群島戰役"，擊敗千島群島各個島嶼上的幾萬日軍，佔領了整個千島群島，包括國後、擇捉、齒舞、色丹等「北方四島」。

對於日本一直堅持要俄國歸還的北方四島，在普京統治下，梅德韋傑夫擔任俄國總統時則直接登上二戰末期蘇軍佔領的北方四島，以示此處沒有主權討論的餘地。