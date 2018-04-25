死亡採訪之旅：丹麥發明家馬德森被判無期

圖片版權 Getty Images Image caption 今年47歲的馬德森說，他會對該判決提起上訴。

震驚世界的瑞典女記者金·沃爾謀殺案周三（4月25日）宣判。嫌疑人丹麥發明家彼得•馬德森（Peter Madsen）被判無期徒刑，不得保釋。

哥本哈根法庭庭審記錄顯示，馬德森計劃了對金·沃爾的謀殺。行兇時，他將她悶死，並切開她的喉嚨。他還被指控對金沃爾進行性侵。

30歲的金·沃爾的屍體是在去年8月21日，死亡11天後被發現的。

今年47歲的馬德森說，他會對該判決提起上訴。此前，他還承認在他的潛水艇上分屍。

誰是金·沃爾？

圖片版權 Ritzau Foto Image caption 金沃爾死前正在為一篇關於馬德森的專題報道進行前期研究。

作為一位小有名氣的自由職業記者，金·沃爾死前正在為一篇關於馬德森的專題報道進行前期研究。2008年，馬德森通過眾籌自己建造了一艘重40噸、長16米的潛艇UC3"鸚鵡螺號"。

而在此之前，金·沃爾已經在朝鮮、南太平洋、烏干達以及海地從事過採訪報道，為《紐約時報》、《衛報》、Vice和香港《南華早報》等多家媒體撰稿。她還曾就讀於被譽為"新聞界牛劍"的美國哥倫比亞大學新聞學院。

美國新網網站BuzzFeed曾採訪的多位金·沃爾的朋友和同事說，她是一個"稀有物種"，"這是一個充滿作秀的行業，但她卻與此相反。"

金·沃爾的家人此後設立了一個鼓勵年輕女記者的獎學金，並已籌得超過20萬美元。

慘劇如何發生？

圖片版權 EPA Image caption 丹麥警察在潛艇上進行調查。

去年8月10日下午7點，金·沃爾和馬德森在哥本哈根南部的雷夫沙勒恩港口會面，他們一起登上了鸚鵡螺號。兩人一起留下的最後影像是當晚8:30，日落前不久，一名男子從遊船上拍到他們出現在潛艇指揮塔上。

金·沃爾一直沒能返航——隔天凌晨2:30，她的男友匯報稱她失蹤。

由於這艘自製潛艇沒有衛星定位設備，警方接警後直到周五早上10:30才從位於瑞典和丹麥間海峽中的一座燈塔上收到這艘潛艇的消息。

一艘商船後來匯報說，事發當晚12點左右，在30米左右的距離處看到過這艘潛艇，當時它位於厄勒海峽大橋（Oresund Bridge）的西北方向。

搜尋人員最終和馬德森本人取得了聯繫。但潛艇在搜尋人員第一次看到它半小時後沉沒，馬德森被搜尋人員救起。

在隨後幾個月的審理中，馬德森幾次修改口供，比如他曾供述說，船上發生了事故導致了金沃爾死亡，而他則對屍體進行了海葬。