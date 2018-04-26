朝韓會談前瞻：文在寅與金正恩會面談什麼

圖片版權 Getty Images Image caption 朝韓兩國的關係在今年初的平昌冬奧首現轉機。

韓國總統文在寅及朝鮮最高領導人金正恩將於4月27日會面，這是過去十多年從未出現的外交場面。

這次罕見的對話出現前幾個月，朝韓之間一再出現關係改善的跡象，是次會面也會為即將到來的美朝會談鋪路。

無核化、韓半島和平問題將會是最優先的議題。分析人士不認為平壤會同意放棄核武，但此次會談仍對朝韓有重大意義。朝韓兩方各有其他議題想要帶上談判桌，像是制裁或家庭離散等。

這次會面有多重要？

非常重要。這次既是2007年以來朝韓領袖首度會面，也是朝鮮現任最高領導人金正恩的首次外交峰會。這與他早前會見中國國家主席習近平不同，那一次會面是秘密進行的，事後才向外界證實兩人曾經見過，但這次金正恩與文在寅會面，將會透過電視直播。

「這是金正恩的首秀。」韓國峨山政策研究所總監詹姆斯·金 （James Kim）表示：「金正恩從未參與過這種形式的會面。」

金正恩正在跟隨父親的步伐。前任朝鮮最高領導人金正日，曾於2000年及2007年，兩度會見韓國總統金大中及盧武鉉。

該兩次會面旨在討論核威脅問題，並推進朝韓經濟合作，金大中因促成朝韓對話而獲頒諾貝爾和平獎。

那次會面是有成果的，朝韓同意建立開城工業區，一些離散家庭也得以團聚。

但核問題仍然沒有解決，朝鮮一次又一次的核挑釁，以及保守派在韓國主政後對朝採取的強硬態度，均令和平進程毫無寸進。一些試圖令朝鮮脫離孤立狀態、進一步與韓國建立信任的嘗試，也遭到批評。

峨山政策研究所的詹姆斯·金指出，韓國一些派系會爭論韓國提供給朝鮮、意圖說服朝鮮棄核的財政援助，未能發揮其目標作用。

「有些人認為，這些資助令事態更壞，反而有助韓鮮發展核武。」

圖片版權 AFP/KCNA VIA KNS Image caption 2017年，朝鮮成功進行了一系列核試。

韓國的目標是？

十年之後，在各方言辭越見強硬、越來越充滿威脅的背景下，首爾將平壤引回談判桌。

韓國現任總統文在寅，曾以盧武鉉重要幕僚的身份，參與之前的朝韓會談。去年贏得總統大選的他，競選議程之一就是推動與朝鮮關係。

「文在寅希望以朝韓和解作為其政治遺產，這一點毫無疑問。」美國大學國際關係學院助理教授李智英（Ji-Young Lee）表示。

文在寅對今次板門店峰會的期望十分清晰。他曾表示，「必須推動」朝韓和平協議的定位，以終結半島上維持已久的衝突狀態——理論上，朝鮮戰爭至今仍未有正式結束。

圖片版權 Getty Images Image caption 文在寅在十年前的朝韓會議中也有角色。

負責對朝事務的韓國統一部將無核化及緩解軍事緊張狀態列為首要目標，之後是締結更緊密的經濟及社會聯繫，意味朝韓之間或會討論到重開開城工業區。

開城工業區是朝韓經濟合作的罕見例子，但在2016年，韓國政府指控朝鮮方面挪用員工薪金及其他資金，支援核研發計劃後，該工業區一直關閉至今。

文在寅表示，如果無核化方面有進展，他將重開開城工業區。高峰時期，該工業區僱用了近5.5萬名朝鮮工人。

因朝鮮戰爭而家庭離散的6萬人能否與家人團聚，也是韓國想推進的議程。上一次離散家庭團聚發生在2015年，也就是朝韓關係因為核問題再度惡化之前。與此同時，外界預期韓方也會要求朝鮮釋放被拘留的外國人。

朝鮮的目標呢？

朝鮮想透過今次會談達成怎樣的目的，則不是那麼明顯。不少分析人士都認為，金正恩之所以同意會談，懲罰性制裁是主因。

美國及聯合國針對朝鮮實施的制裁，意在削弱朝鮮經濟，於去年軍事威脅加劇後又加強了不少。

詹姆斯·金認為，在朝鮮眼中，與韓國接觸是「唯一能令華盛頓願意坐下來談（制裁等問題）的方法。」

朝鮮國營媒體堅稱，將朝鮮帶上談判桌的不是制裁，而是「自信」。

另外有其他跡象顯示朝鮮有意爭取放寬制裁。在此歷史性峰會前一星期，朝鮮宣佈暫停所有核試及洲際導彈試射。這兩項行動是朝鮮的主要挑釁方式。

文在寅對此表示歡迎，更重要的是，金正恩認為美國總統特朗普也會認可這一舉動。

澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）的國際安全項目主任尤安·格雷厄姆（Euan Graham）表示，對金正恩而言，最終目標是美國，與文在寅會談是達到該目標須付的代價。獲得與特朗普會面的機會，有助金正恩在朝鮮國內的聲望。

李智英認為，金正恩希望「以與美國領袖對等的地位被對待。」

「我們一般會以為獨裁領袖可以隨心所欲，但他其實一直面對壓力，要為自己在朝鮮國內的地位而憂慮。」

圖片版權 AFP Image caption 三月，金正恩向一個韓國代表團表示自己「致力推動無核化。」

這場會面會有什麼成果？

韓國統一部指，超過四分三韓國民眾對峰會感到「正面」，但對是次峰會的樂觀態度，因不確定峰會實際上能取得什麼成果而有所減弱。

從朝韓統一與朝鮮無核化兩個角度看，這次會談能視為一個開始。

「這些會談能夠成為有幫助的跳板。」李智英預期，今次會談將促成更多協議與更多朝韓交流。

全世界的目光均將集中在文在寅與金正恩的互動。詹姆斯·金認為，是次會談能否成功，視乎文、金兩人能否擦出火花。

「我相信對兩名領袖而言，這次會面會是一件好事，但能不能達致無核化，就不太確定。」