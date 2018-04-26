越南複製中國的互聯網審查模式

圖片版權 Getty Images Image caption 從2018年開始，越南新法律允許在調查中採取特別措施，包括收集私密的電子數據。

4月25日，總部設在巴黎的國際人權組織「無國界記者」(RSF)發佈報告稱，越南和柬埔寨等亞洲國家正在複製中國的互聯網審查模式。

「無國界記者」發佈的世界新聞自由排名中，排行前5名的為挪威、瑞典、荷蘭、芬蘭和瑞士，墊底的5名則依序為中國、敘利亞、土庫曼斯坦、厄立特里亞和朝鮮。中國名列第176位，而越南排名第175位。

「隨著新技術的大量使用，習近平主席成功在中國實施一種社會模式，這種模式基於對新聞、信息的控制和對公民的網上監控。」

目前，外國記者在華工作難度加大，中國公民則可能因為在社交媒體上分享信息而入獄。

「在國際層面上，中國政府正試圖通過輸出壓制性模式，通過中國的影響力，倡導創建一個互聯網『新國際媒體秩序』。」

「不幸的是，隨之而來的是，中國禁止任何公眾抗議。」「無國界記者」報告稱。

該組織聲稱，越南媒體被完全控制，但博主們勇敢地保護自己的新聞自由。

「在越南，博主曾被判入獄兩年，但現在撰寫有關腐敗或環境問題等禁忌話題的人，可能面臨長達15年的監禁。」報告稱。

圖片版權 HOANG DINH NAM/AFP/GETTY IMAGES Image caption 在越南，社交網絡越來越受到人們的歡迎

除越南外，柬埔寨是另一個效仿中國進行網絡管控的國家。該組織稱，柬埔寨正走著一條危險的中國路線。

洪森政府2017年發起壓制媒體自由的運動，中止30多家新聞機構的活動，並監禁許多記者。

抑制獨立聲音和控制社交媒體的審查方法不僅被越南和柬埔寨複製，而且在泰國、馬來西亞和新加坡等國家，中國模式也產生了影響。

朝鮮是亞洲媒體環境最惡劣的國家，其他媒體受打壓的亞洲國家包括阿富汗、印度、巴基斯坦、緬甸和菲律賓等。

值得注意的是，台灣和香港的新聞自由度排名較高，台灣排名42位，位列亞洲國家第一；香港排行70名較去年提升了3個名次。