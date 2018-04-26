韓朝峰會：朝鮮高層哪些成員將隨金正恩赴會

圖片版權 Getty Images Image caption 金正恩將率團參加朝韓峰會

朝鮮和韓國兩國領導人金正恩和文在寅的峰會將於星期五（27日）在板門店舉行。

屆時，金正恩將率領他最信任的官員隨同他出席朝韓峰會。

此次峰會也是金正恩與美國總統特朗普峰會的前站，令人矚目。

因此，誰將陪同金正恩出席這次重要峰會也是外界關注的焦點之一。

BBC為你梳理了那些跟隨金正恩出席峰會的朝鮮精英顧問們。

金與正（Kim Yo-jong）

圖片版權 Getty Images Image caption 金與正是出席平昌冬奧運的朝鮮重要成員之一。

金與正是金正恩的胞妹。她曾代表朝鮮出席今年2月在韓國平昌舉行的冬奧會，凸顯她在金正恩領導的朝鮮政權中地位的重要。

金與正是金正日最小的女兒，與哥哥金正哲、金正恩同母。

金與正據信生於1987年，傳言說她與比她大4歲的金正恩關係密切。兄妹二人曾同時在瑞士伯爾尼留學。

近年來金與正的主要工作，是通過在黨內宣傳部門的角色來提升哥哥的形像。金與正也是朝鮮勞動黨中央委員會第一副部長，去年被提拔為勞動黨中央政治局候補委員。

由於涉嫌與朝鮮侵犯人權有關，她仍被美國列在黑名單上。

分析人士說，決不能低估金與正。因為金正恩做出的許多鐵腕決策都可能是兩人協商決定的。

金永南(Kim Yong-nam)

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今年已經90高齡的金永南是金正恩開展清洗的倖存者。他是朝鮮最高人民會議常任委員會委員長。也是朝鮮名義上的"國家元首"。

在平昌冬奧會期間，他率領一支22人的代表團前往韓國，參加冬奧會開幕式。

去年夏天，他曾前往伊朗參加總統魯哈尼的總統就職儀式（第二任期）。

金永南被認為對金正恩絶對忠誠。韓聯社引用一名脫北者的話說，"他不犯錯誤。因此可以在歷屆政治清洗中保住自己的職位。"

崔輝（Choe Hwi）

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崔輝是朝鮮國家體育指導委員會委員長。據說，他在國際媒體中的形像比較放鬆。

據"朝鮮領導人觀察"(the North Korea Leadership Watch）網站的博客說，他曾在1980年代中期出任過朝鮮《血海》歌劇團經理。這是他擔任的第一個比較重要的職位。

據信，他可能還幫助組成了朝鮮全女子的流行樂團，牡丹峰樂團（Moranbong Band）。

他被稱為是朝鮮的文化大咖。朝鮮參加平昌冬奧會以及朝韓兩國最近一系列的文化交流使他顯得日益重要。

金英哲（Kim Yong-chol）

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金英哲可能是代表團中比較有爭議性的人物之一。

他是朝鮮勞動黨中央委員會副委員長，曾出任過朝鮮軍方的情報總管。

"朝鮮領導人觀察"網站說，他比較難處，也是一個強硬的談判對手。

據信，金英哲是近幾年針對韓國發動的幾次攻擊的幕後指揮者。其中包括2010年韓國海軍"天安艦"的沉沒、對延坪島武力挑釁以及電腦系統黑客攻擊等一系列事件。

金英哲是朝鮮鷹派人物。由於其在朝鮮核武發展中的角色，他上了美國和韓國的黑名單。

李洙墉（Ri Su-yong）

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李洙墉與金氏家族的關係可以追溯到很久以前。

他與金正恩的父親金正日是同學，後來成為金正日的子女的監護人，其中包括包括金正恩。

"朝鮮領導人觀察"網站創辦人邁克爾·麥登（Michael Madden）形容他是金正恩的"父親式人物"。

李洙墉代表朝鮮出行廣泛，並在2014年成為朝鮮外交部長。他目前掌管國際事務部，經常與國際外交官打交道。

據說，他本人也是一位比較能讓人接近，並在聯合國受到尊重的外交官。

李明洙（Ri Myong-su）

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李明洙2016年出任朝鮮人民軍總參謀長，他的前任被當局處決，另一位前任受到清洗。

現年80多歲的李明洙是朝鮮戰爭的老兵。 "朝鮮領導人觀察"網站說，在金正恩剛剛接管政權時，李明洙是他的導師。

在金正日逝世後，他曾銷聲匿跡了幾年。但現在又重新回到了朝鮮政壇的前沿。

樸永植（Pak Yong-sik）

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樸永植自2015年開始出任朝鮮人民武力部長。軍銜為"人民軍陸軍大將"。朝鮮人民武力部相當於朝鮮國防部。

樸永植負責人民軍的行政管理和物資供應，同時還負責與外國軍隊的軍事交流。

他主管了軍隊的重組，並在2016年朝鮮嚴重洪災後負責重建工程。

李勇浩（Ri Yong-ho）

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朝鮮外相李勇浩是外交官出身。他曾多次出任駐外大使，包括朝鮮駐英國大使。

他長期擔任首席核武談判代表，並於2016年被提升為外交部長（朝鮮外相）。

李勇浩以直言不諱聞名。去年，他指責美國向朝鮮"宣戰"，並把總統特朗普的威脅形容為"犬吠之聲"。

李善權（Ri Son-gwon）

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李善權是朝鮮祖國和平統一委員會委員長，負責南北朝鮮的統一。他在爭取讓朝鮮參加韓國平昌冬奧會中起到了主導作用。

他曾就韓美兩國的軍事演習多次發出過警告。

他否認朝鮮與韓國"天安艦"事件有牽連，並對韓國政客嗤之以鼻。