中國遊客朝鮮遇嚴重車禍：中朝處理大不同

圖片版權 AFP PHOTO/KCNA VIA KNS Image caption 朝中社發出的照片顯示，金正恩親自到平壤火車站檢視運載遇難中國遊客遺體的火車車廂。

據朝鮮官方朝中社報道，朝鮮領導人金正恩周四（4月26日）清晨親自到平壤火車站為早前在當地交通意外受傷的中國公民送行，並檢視了運載意外死者遺體的車廂。

朝中社的報道說，金正恩是按「中國同志的建議」，盡快把傷者和死者的遺體運回中國。他在列車開行前，再次慰問傷者。

他又對一起送行的中國駐朝大使李進軍說，朝鮮政府和執政工人黨對事故「痛感責任」，並轉送了慰問金。

中國外交部發言人華春瑩在周四的例行記者會期間透露，列車在當天北京時間早上九點抵達遼寧瀋陽，而相關部門將幫助死傷者的家屬做好善後工作。

中國外交部在事故發生後，指中方將與朝鮮有關部門配合救治、善後和事故調查工作，但中國官方至今仍未正式通報死傷者名單。有專家向BBC中文形容，中國對事故的處理「非常低調」。

圖片版權 Reuters Image caption 金正恩在火車車廂內也再次慰問受傷的中國遊客，但遊客的面被朝中社模糊化處理。

朝鮮高調處理

這宗意外發生在4月22日晚上。一輛從朝鮮南部城市開城到平壤的旅遊大巴發生意外，造成最少36人死亡，包括32名中國公民和四名朝鮮人，另外有兩人受傷。

朝鮮處理這宗意外的方法似乎十分高調：金正恩先到中國駐朝大使館，與李進軍大使會面，並「表達對意外的哀痛」，之後又親自到醫院探訪了傷者。朝鮮官方通訊社也發佈了多張相關的照片，顯示金正恩穿著白大褂，與醫生商談。

過往金正恩甚少親自處理類似的事件，而朝鮮官方媒體報道負面新聞的情況也並不常見。

圖片版權 AFP PHOTO / KCNA VIA KNS Image caption 朝鮮領導人金正恩親自到醫院探訪了車禍事故中的中國傷員。照片左第一位是中國駐朝鮮大使李進軍。

中國時事評論員鄧聿文接受BBC中文訪問時指出，朝鮮這種處理手法與中朝關係近期升溫有關，而且朝方即將與美國談判。他對BBC中文指出，朝鮮方面必須擺個姿態，避免中國民間對朝鮮有「太大的怨氣」。

中國政治學者吳強在接受BBC中文訪問時也認為 ，朝鮮的處理手法是要向中方「顯示友好」，是早前金正恩秘密前往北京與中國國家主席習近平會面的後續。他對BBC中文說，朝鮮處理這麼嚴重的一個事故時 ，「人道主義」也許是第一位的考量，也是一個「比較單純的向中國方面示好的姿態」。

圖片版權 AFP PHOTO/KCNA VIA KNS Image caption 中國駐朝大使李進軍（右二）也有到平壤火車站送行，並與金正恩交談。

中國「低調處理」

相比朝鮮的處理手法，中方對事件的態度要低調許多。

意外發生後，中國外交部連續多天都強調中國政府有第一時間協調朝鮮有關方面開展救治、善後和事故調查等工作，也聲言會第一時間通報相關的進展。可是截止周四，中國官方仍然未公布事故中死傷者的名單，也沒有解釋原因。

意外發生後數天，就有消息指指這個旅行團是中國左派網站「烏有之鄉」持有的星火旅遊網舉辦。北京大學教授孔慶東曾在微博上發文，稱在朝鮮遇到意外的遊客都是參加了這家公司舉辦的旅行社。他周三（4月25日）接受BBC中文電話訪問時，強調帖子已經刪除，但拒絶明確透露他獲得有關旅行團資料的來源。

圖片版權 WEIBO/KQDPKU Image caption 中國遊客車禍的消息傳出後，孔慶東在微博上向死傷者致哀。帖子後來已經刪除。

根據星火旅遊網公司網站的介紹，到朝鮮的旅行團行程共七天，每人收費5900人民幣，最近一次在4月18日出團。

旅程包括在第三天「前往檜倉郡中國人民志願軍烈士陵園祭奠毛岸英等志願軍先烈、參觀中國人民志願軍司令部」、平壤抗美援朝戰爭勝利紀念館、被朝鮮俘獲的美軍普韋布洛號（USS Pueblo）等景點，而第四天有包括從平壤來往開城的項目，第五天則有「走近上甘嶺地區遠觀上甘嶺的群山小崗，遙想當年慘烈的戰鬥場景」。

除了朝鮮，這家公司還開辦到俄羅斯、古巴等國家的「紅色旅遊團」，網站上註明的辦公室地址在北京。BBC中文曾在北京市旅遊發展委員會的旅行社名錄搜尋「星火旅遊」，但系統顯示沒有這個旅行社的紀錄，它並沒有出現在北京旅發委官網的旅行社名單上。

BBC中文也曾多次聯絡星火旅行社，但未能取得聯繫。

圖片版權 AFP PHOTO/KCNA VIA KNS Image caption 朝鮮領導人金正恩在赴醫院前親自前往中國使館向中國大使李進軍表示慰問。

星火旅遊網

鄧聿文認為，這種「低調」的處理方式，可能是為了避免國內的左右兩派的爭吵。「他們共同的一個政治標籤是左派，但是他們的身份可能是各種各樣的。」

他認為，中國官方不希望因為這個事情，挑起中國國內左右兩派之爭。「再加上這個事發生在朝鮮，官方也肯定不願意把這個事情擴大。」

吳強認為，這與早前聯合國針對朝鮮的制裁有關。去年有報道指，中國叫停了前往朝鮮的旅行團。吳強透露，這些往朝鮮的旅行團一直在進行，「停掉的只是邊境地區去朝鮮的這種一日遊」。

他說，實際中國官方目前「默許」像星火旅行社舉辦的這種深度遊。「也可以看到，這個旅遊事故發生之後，我看中國當局對這個事情採取了非常低調的處理方式，似乎是有所遮掩。」