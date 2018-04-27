你的器材不支持播放多媒體材料 文在寅在軍事分界線親自迎接金正恩。

韓國時間周五（4月27日），朝鮮領導人金正恩與韓國領導人文在寅在板門店韓國一側舉行會談。金正恩成為朝鮮戰爭後首位跨越邊界前往韓國一側的朝鮮領導人。

此次朝韓領導人會談為期一天，雙方將就朝鮮此前表達的棄核意願等問題展開討論。

上午9時30分，金正恩在非軍事地帶的雙方邊界處與文在寅握手後進入韓國一側。文在寅也作出一項出人意料的舉動，在金正恩提議下，短暫踏進朝方邊界一側。

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據法新社報道，二人會面後文在寅對金正恩表示，「很高興見到你」。

韓聯社報道，金正恩現場表示「今天將對懸而未決及共同關心的問題進行坦誠交流，希望能收獲良好成果」，同時他還提出「希望此次會談能成為可以指向未來、攜手前行的契機」。

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兩人在儀仗隊護送下，從分界線走到自由之家和和平之家的板門店廣場。金正恩檢閲韓軍儀仗隊，儀仗隊演奏韓民族傳統歌曲《阿里郎》。

金正恩隨行人員包括朝鮮最高人民會議常任委員會委員長金永南、勞動黨中央委員會第一副部長金與正、勞動黨中央委員會副委員長金英哲、崔輝、李洙墉和朝鮮人民軍總參謀長李明秀、人民武力相樸永植、外務相李容浩、祖國和平統一委員長李善權等。

金正恩隨後在和平之家題字留言「新的歷史從現在開始、和平時代站在新的起點」。

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之後，雙方舉行會談，無核化是重點議題。在會議上，金正恩表示希望雙方坦誠溝通。文在寅亦指，希望雙方能達成協議，作為給予半島人民以及世上渴望和平的人的一份大禮物。

美國白宮發聲明，期望會談取得進展，讓朝鮮半島邁向和平和繁榮，美方亦期與未來數周後，總統特朗普與金正恩的會談。

圖片版權 The White House Image caption 白宮發佈時任中情局局長蓬佩奧與金正恩合照。

分析人士對最近金正恩的態度轉變看法不一，一些人士對金正恩的誠意提出質疑。

此次會談在韓國國內有兩極化的意見，支持和反對會談的人分別在不同的地方集會表達意見。一些長者感動落淚。

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此前韓國前總統金大中、盧武鉉曾分別於2000年、2007年訪問朝鮮平壤，會見時任朝鮮領導人金正日。

此次會談將為6月初或5月舉行的朝美領導人會談鋪路。