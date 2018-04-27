國際風雲錄：震撼世界的幾次歷史性握手

圖片版權 EPA/KOREA SUMMIT PRESS / POOL Image caption 朝韓首腦在板門店舉行歷史性見面，簽署歷史性和平宣言，握手，定格歷史瞬間。

朝韓領袖終於在板門店簽了和平宣言，承諾停止一切敵對行為，共同致力於推進完全無核化，而且要在開城設永久辦事處。

2018年4月27日在南北對峙幾十年的朝鮮半島歷史上無疑是個重要歷史時刻。

朝鮮領導人金正恩和韓國總統文在寅在這一天中握了不止一次手，但兩人交換簽完字的《板門店宣言》時充滿儀式感的握手，在相機的閃光燈下定格了一個歷史節點。

這個節點跟幾個月前朝鮮半島核武陰霾和地區局勢的緊張形成鮮明對比。

握手等於承諾。金、文此番握手，強調了他們的承諾：半島不再有戰爭。

下面是幾次被相片定格、承載著類似劃時代歷史意義的握手。

拉賓-阿拉法特

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1993年9月13日，以色列和巴勒斯坦之間在挪威持續數月的艱難、秘密的談判終告成功。

幾十年衝突不斷的巴勒斯坦和以色列那一天開啟了通向和平的路線圖。

時任以色列總理拉賓（圖左，Yitzhak Rabin）和巴勒斯坦領導人阿拉法特（圖右， Yasser Arafat）在美國白宮南草坪見證了以色列政府和巴勒斯坦解放組織（PLO）代表簽署《奧斯陸協議》。

攝影師的鏡頭下，時任美國總統克林頓張開雙臂，拉賓和阿拉法特握手了。這是巴以衝突歷史上為數不多的最具歷史意義的時刻之一。

後來，和平努力失敗，但《奧斯陸協議》賦予巴勒斯坦被佔領土自治地位，並結束了持續6年的巴勒斯坦人對以色列佔領的武力反抗，「起義」。6年裏至少1200名巴勒斯坦人和150名以色列人喪生。

阿拉法特與拉賓歷史性握手兩年後，拉賓遇刺身亡。兇手是反對和平進程的猶太極端主義分子。2000年，第二波起義爆發。

奧巴馬 - 卡斯特羅

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2013年12月10日，時任美國奧巴馬和古巴總統拉烏·卡斯特羅握手的照片佔據了世界媒體頭條。

當時，他們在南非約翰內斯堡參加紀念曼德拉（Nelson Mandela）的活動。

美國和古巴是幾十年的夙敵，那次是雙方領袖首度在公開場合公開打招呼。

之後不到幾個月，兩國關係迅速解凍，2015年7月恢復邦交，隨後又採取了一系列以前根本無法想像的步驟來重建、鞏固中斷了半個多世紀的雙邊關係。

奧巴馬總統2016年訪問古巴，成為88年來首次到訪古巴的美國總統。

那一年，華盛頓放鬆了對古巴實施了幾十年的禁運，11月美國民航班機充啟直飛哈瓦那的航班服務。

英女王伊麗莎白二世 - 麥吉尼斯

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2012年6月27日，英國女王伊麗莎白二世和前愛爾蘭共和軍首領麥吉尼斯（圖左，Martin McGuinness）的歷史性握手，是北愛和平進程中的一個里程碑。

凖軍事組織愛爾蘭共和軍（IRA）多年來試圖通過暴力爭取北愛爾蘭擺脫英國統治，併入愛爾蘭共和國。

麥吉尼斯後來被稱為「北愛和平締造者」。他是數名參加和談的代表之一。

2012年女王伊麗莎白二世出訪北愛時，麥吉尼斯擔任北愛政府副首席部長。

他與女王的握手釋放了和解信號，而這在過去是無法想像的：愛爾蘭共和軍和英國軍隊之間的流血衝突已經把仇恨種在很多人的記憶和情感裏。

習近平 - 馬英九

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2015年11月7日，中國國家主席習近平與台灣總統馬英九在新加坡會談。這是台海兩岸領導人的歷史性會面。握手持續了將近2分鐘。

」習馬會「是1949年台海兩岸分裂以來最重要的一次首腦會面。

習近平和馬英九在新加坡舉行歷史性會談前，在蜂擁而至的記者面前握手，定格歷史。

他們的會談結果包括北京和台北開通熱線，兩岸改善關係。

不過，這次歷史性峰會上，兩方面都沒有作出實質性讓步。馬英九為此付出了政治代價，在2016年大選中敗給了民進黨的蔡英文。

特朗普 -

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在國際領袖歷史性握手日程表上，朝韓首腦之後，就輪到美國總統特朗普和朝鮮領導人金正恩握手了。 美朝首腦峰會定於2018年5月。

雖然特朗普與金正恩預期中的握手歷史象徵意義不亞於金正恩和文在寅的握手，但特朗普與別國領導人握手的照片常常在網上被熱議、調侃。

比如2017年世人皆知的特朗普與安倍握手，當時日本首相安倍在訪美，與特朗普見面，倆人握手姿勢之特別、時間之長、力度之大，以安倍在抽出自己的右手後翻了個白眼，似乎鬆了一口氣。

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特朗普與法國總統馬克龍的握手不止一次成為話題。第一次是特朗普訪問法國，第二次是這次馬克龍訪問美國。

第一次，旁觀者七嘴八舌猜測那兩隻手究竟是在握手還是掰腕。這一次，人們為特朗普跟馬克龍握手時表現出對晚輩後生的長者般慈愛驚訝，也有人說那或許是在表達「兄弟情誼」。

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特朗普總統上任後還跟許多其他國家領導人握過手，雖然沒有韓朝、巴以那樣具有化敵為友的戲劇性，也沒有引起什麼調侃，卻也引起不少關注。

他跟中國國家主席習近平握手。

2017年11月9日，特朗普訪華，在北京人民大會堂與習近平主席會談後，在記者會上發表聯合聲明，之後照規矩握手留影結束。

據當時的報道，特朗普在會談時敦促中國採取迅速、強硬的行動來化解朝鮮核危機。他說」時間快沒了「。

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2017年7月7日，在漢堡G20峰會期間，他跟俄國總統普京見面、握手。有點像舉著，又像拉著。

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2017年1月27日，英國首相特里莎·梅到華盛頓訪問，成為特朗普總統就任後會見的第一個外國國家首腦。

他跟梅首相握了手。

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2017年3月，特朗普總統和到訪的德國總理默克爾會談完畢，在白宮聯合召開記者會，握手合影，姿勢中規中矩。