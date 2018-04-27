從中情局長到外交官：美國新任國務卿蓬佩奧

圖片版權 Getty Images Image caption 今年4月，蓬佩奧以中央情報局局長的身份，秘密前往平壤會見朝鮮領導人金正恩。

美國前中央情報局局長邁克·蓬佩奧（Mike Pompeo）獲得參議院的確認，出任美國國務卿。

周四（4月26日），美國參議院以57票贊成、42 票反對，通過對蓬佩奧出任美國國務卿的提名。蓬佩奧隨後宣誓就職，走馬上任。

這是美國歷史上國務卿任命過程中，參議院支持率最低的表決之一，也讓美國共和、民主兩黨就國務卿人選展開的博弈告一段落。

在參議院同意對他的任命後，美國白宮發佈了今年4月，蓬佩奧以中央情報局(CIA)局長的身份，前往平壤秘密會見朝鮮領導人金正恩的兩張照片。

分析認為，白宮此舉旨在為蓬佩奧的外交政績加分。

而參議院外交委員會主席鮑勃·科克（Bob Corker）也表示，蓬佩奧是這個時候加入並領導與朝鮮談判的「最佳人選」。

「臨危受命」

蓬佩奧現年54歲，畢業於著名的西點軍校，後到哈佛大學法學院深造。

2010年，蓬佩奧當選堪薩斯州聯邦眾議員，同時身兼眾議院情報委員會以及能源和商務委員會成員。2017年，美國總統特朗普上任後，蓬佩奧出任中情局局長。

一直以來，蓬佩奧在伊核問題、朝核問題、美俄關係等諸多問題上，表現出強硬保守的色彩，被美國媒體稱為"鷹派"人物。

今年3月13日，美國總統特朗普突然在推特上宣佈解除蒂勒森的國務卿職務，並提名中央情報局局長蓬佩奧出任國務卿。

特朗普稱，曾擔任陸軍裝甲兵軍官的蓬佩奧是在這個「緊要關頭」擔任國務卿的最佳人選。

但是，美國國會廣泛質疑這位共和黨「鷹派」人物能否勝任敏感的外交工作；另外民主黨還擔心他在關鍵問題上不能對特朗普說「不」。

圖片版權 Reuters Image caption 4月27日，蓬佩奧（右）出任美國國務卿後第二天，到布魯塞爾參加北約國家外長會議。

在外界看來，與蒂勒森相比，蓬佩奧至少在觀點和風格上與特朗普更加合拍，或許能對總統發揮更大的影響力。

蓬佩奧上任後將面臨一系列挑戰。除了正在進行的韓朝領導人峰會、還將為美朝領導人峰會作凖備，以及應對美國是否退出伊朗核協議和複雜的美俄關係、中美關係等重要問題。

「中國威脅」

今年1月底，作為中情局局長的蓬佩奧曾在接受英國廣播公司BBC的採訪時警告說，俄羅斯干預西方國家的情況固然值得關注，但同時也要留意中國的干預。

蓬佩奧舉例說，中國經常嘗試偷取美國機構的商業機密，也嘗試滲透當地的醫院和學校系統。同樣的情況在歐洲國家──包括英國──也有發生。他認為這都顯示中國在滲透西方國家花的精力不下於俄羅斯。

蓬佩奧指，如果比較中俄兩國的經濟規模，就可以看出中國有更多的資源去執行它想要的任務。

他認為美國必須更重視中國在這方面的活動。他說："全美國都必須更有效地抗衡中國，令它不能悄悄地影響世界。"

這並非蓬佩奧第一次對中國的全球影響力發出警告。

2017年7月，蓬佩奧曾罕見地接受美國媒體的採訪，警告說：從長遠看，美國面對的最大安全挑戰來自中國，而並非俄羅斯。