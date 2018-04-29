緬甸北部衝突升級　數千人逃離克欽邦

圖片版權 AFP Image caption 今年以來，估計已有至少一萬人逃離克欽邦。

緬甸北部克欽邦的武裝份子與政府軍衝突再爆發，數以千計的民族逃離該地區。

據聯合國統計，今年四月以來，已有4,000人因此流離失所。

武裝組織「克欽獨立組織」（Kachin Independence Organisation）與緬甸政府軍一直處於緊張狀態，近日衝突升級，據稱政府軍對武裝份子開火及發動空襲。

衝突爆發於中國與緬甸邊境附近，逃離者已有數千，但外界更擔心滯留在衝突地區的平民。救援組織已經呼籲相關政府接納逃難者。

「我們最關注的是平民的安危，包括孕婦、長者、幼童及殘疾人士，」聯合國人道事務協調廳負責人庫特斯（Mark Cutts）向法新社表示。

「我們必須確保這些人的安全得到保障。」

「克欽獨立組織」是什麼組織？

除了廣受國際社會關注的西部羅興亞危機，緬甸北部亦飽受少數族裔問題所困。

Image caption 克欽邦（Kachin）位於緬甸北部，和中國接壤。

克欽族人大多信奉基督教，而緬甸國民則以佛教徒為主，克欽族自1961年以來一直爭取更大自治權。在克欽及鄰邦撣邦北部，估計有12萬人因武裝衝突而失去家園。

BBC東南亞事務記者黑德（Jonathan Head）指出，過去六年來，緬甸政府一直致力尋求與各少數族裔武裝組織議和，但與武裝力量較強的「克欽獨立組織」之間的衝突未有停歇。該組織一直是緬甸國內最強的武裝組織之一。

暴力為何再起？

2011年，「克欽獨立組織」與政府軍之間的停火協議破裂，之後一直間歇性出現衝突。

人權組織指，在國際社會目光集中在西部若開邦的羅興亞危機時，政府軍將打擊行動升級。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @MarkCutts More photos of civilians in Kachin State, Myanmar, leaving the Injangyang area today because of fighting pic.twitter.com/Gq2yZ5uWzk — Mark Cutts (@MarkCutts) 2018年4月27日

若開邦的暴力衝突已導致70萬人逃亡至鄰國孟加拉。聯合國難民署上月發表的報告稱，事件中的「人權侵害」急增，包括殺人、虐待及性暴力。

國際社會如何回應？

緬甸實際領袖昂山素季，因未能阻止人權侵害及開放救援組織進入該地區，飽受國際社會批評。

聯合國要求緬甸當局，不可再無視克欽邦出現的人權侵害。

與此同時，美國駐仰光領事館周五發表聲明，對該地區的衝突表示「深切關注」。

「我們促請政府、包括軍方，保護平民及允許救援人員進入協助受衝突影響者。」