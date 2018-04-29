日本相撲：千年傳統被指性別歧視

圖片版權 AFP/Getty Image caption 相撲在日本有逾千年的歷史

近日，日本相撲圈爆出多宗性別相關的爭議，備受抨擊的日本相撲協會（Japan Sumo Association）承諾檢討「僅限男性」進入擂台的規定，但檢討結果仍待公布。

早前京都府舞鶴市一場相撲賽事上，舞鶴市長多多見良三在「土俵」（相撲擂台）上致辭期間昏倒，一名女醫護人員上前為其急救，卻遭裁判透過廣播要求離場。

在相撲的傳統中，女性被視為「不潔」，不可進入擂台範圍。

日本相撲協會理事高野利雄表示，協會需要更多時間檢視事件，形容這是個「極難處理的問題」。

為什麼相撲會被抨擊？

事件發生於今年四月。當地媒體報道，在女性離場後，主辦方即在場上灑鹽 ── 這是在賽事前「淨化」擂台的儀式。

圖片版權 AFP/Getty Image caption 灑鹽是「淨化」土俵的儀式。

因為裁判的行為，日本相撲協會遭到了廣泛批評，協會主席八角信芳就此「不當行為」公開道歉。

但在數日後，協會又因為拒絶一名女性市長進入土俵，再獲炮轟。

協會在兵庫縣寶塚市舉辦示範賽，身為女性的寶塚市市長中川智子，詢問能否在賽前上土俵致辭，卻獲回覆「請尊重傳統」。

「女市長也是人，」中川智子最後只能在土俵外圍致詞：「因為我是女性就不可在土俵上致辭，我感到憤慨。」

圖片版權 AFP/Getty Image caption 中川智子正在抗衡相撲世界「只限男性」的規定。

協會另外還決定，今年春天的相撲體驗活動不允許女性參與，理由是安全考慮，但之前舉辦的體驗活動是允許女性參與的。

為什麼女性不可以走上「土俵」？

相撲運動在日本有過千年歷史，到今日仍堅守不少傳統規定。

日本英文報章《日本時報》（Japan Times）前專欄作家布克頓（Mark Buckton）表示，這項運動與日本神道宗教有關。

「在日本，相撲並不被視為一項運動，」布克頓向BBC表示：「它在日本國民的集體心理中有更豐富的含義。」

傳統上在相撲賽事前，大會會在土俵中央劃一個洞，由神道祭司放入堅果、魷魚、海帶及清酒埋起來。相撲手會輪流抬起腳大力踏下，以驅趕惡靈。

「土俵被視為神道思想中的聖域。」布克頓說。

圖片版權 Getty Images Image caption 相撲手賽前大力踏地，其實是神道的儀式。

傳統上，日本神道宗教認為有月事來潮的女性是不潔的，因此不允許女性踏上土俵。

布克頓解釋說，任何血液均被視為對土俵的玷污，如果相撲手在土俵上受傷流血，大會也會以鹽灑上作「淨化」。

在世界各地，女性均可參與業餘的相撲比賽，但不能在東京的正式相撲賽場進行相撲，也不能參與聯賽。

這項傳統會有變化嗎？

本周六，日本相撲協會召開會議討論這個問題，委員任尾車在會後向記者表示，有關規定已沿襲數百年，「我們不能在幾個小時內就改變它。」

此前，相撲協會一直沒有在輿論壓力中屈服。

2000年，大阪府知事太田房江（女）就曾向協會要求登上土俵，以向勝出賽事的相撲手頒獎，但被拒絶。

圖片版權 Getty Images Image caption 女性只能參與業餘的相撲賽事。

布克頓估計，基於相撲源遠流長的傳統，協會不會修訂規規。他又認為，日本國內對女性主義的認知度不高。

「相撲協會只是在等待其他醜聞爆出，讓這場爭論淡下去。這場爭論在日本本身就沒有獲得廣泛關注。」

但隨著鼓勵女性揭發性侵事件的「#MeToo」運動在日本漸漸生根，近日又有多名女本女性政治家公開談論女性在職場面對的困難，相撲場上的性別問題，也許不會像往日那麼快就被遺忘。