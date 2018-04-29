朝鮮半島再現和平曙光 功勞屬於誰？

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 資料圖片。2015年金正恩登上朝鮮最高峰白頭山（中國稱長白山）看日出

星期六（28日）晚，美國總統特朗普在密歇根出席競選造勢大會時說，「可能在今後3到4個星期內」和朝鮮領導人金正恩會面。

特朗普形容，此次會面事關朝鮮半島無核化、"非常重要"。

從美國有線電視新聞網CNN播放的錄像中可以看到，特朗普講話期間，台下有粉絲高呼"諾貝爾、諾貝爾、諾貝爾"，而且聲浪越來越高！

特朗普聞聲難掩笑容，稍作停頓後點頭致意，說「謝謝」。

不過，在這一幕之前，特朗普還稱讚了中國發揮的作用。他稱習近平是「好朋友」、在朝鮮問題上"幫了大忙」。

圖片版權 Alamy Image caption CNN播出的新聞節目顯示，特朗普難掩笑容

難以想像的是，僅僅幾個月前，特朗普和金正恩還在"對罵"，朝鮮半島戰爭頗有一觸即發之勢。上星期，朝韓領導人舉行歷史性峰會，承諾朝著"停戰"、"去核"努力。

峰會之前，許多媒體報道了韓國外長康京和在接受CNN駐首爾記者時的表態。康京和當時說，讓韓朝走到一起、特朗普「起到了重要作用」，「很明顯，功勞屬於特朗普」。

周六，澳大利亞總理特恩布爾表示，特朗普對韓朝和談「絶對有功」。澳大利亞媒體引述特恩布爾在悉尼說，特朗普在朝鮮核武器問題上「非常、非常」強硬的立場，帶動了國際社會、特別是中國的支持。

特恩布爾還說，中國領導人習近平和中國的制裁也有「很大功勞」。

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回想今年1月，朝鮮和韓國宣佈，將就朝鮮派團參加平昌冬奧會舉行會談。4日，特朗普發的一則推特說："如果不是我堅定、強硬、願意用我們所有的『實力』對付朝鮮，真有人相信朝鮮和韓國現在會對話嗎？傻瓜。不過，對話是好事。"

韓國領導人文在寅當時公開感謝特朗普助力促成韓朝對話，說"很多功勞應該歸於特朗普總統"，"可能是美國為首的制裁、壓力的結果"。

或許只有歷史記錄才能告訴我們，到底是誰、都有哪些因素讓朝鮮坐在談判桌前。不過，BBC「事實核查」發現，證據顯示，韓國爭取對話的努力、加上中國制裁的壓力，推動韓朝對話成為現實。

圖片版權 Getty Images Image caption 韓朝峰會落幕，接下來就要看美朝峰會了

中國「動真格」的制裁

自從朝鮮2006年第一次核試驗以來，美國和一些盟國一直在制裁。聯合國安理會總計推出九輪制裁，其中許多是美國的倡議。

過去幾年，針對朝鮮的制裁越來越嚴厲。2006年，聯合國決議禁止向朝鮮提供重型武器、導彈技術、奢侈品。到2017年12月，聯合國推出更加嚴厲的制裁措施，包括限制朝鮮石油進口、要求各國將所有在國外賺取收入的朝鮮勞工驅逐出境、禁止朝鮮出口食品、農產品、礦產機械和電氣設備等。

儘管國際社會最近這些嚴厲的制裁是以特朗普任總統的美國為首的，但是，中國落實制裁，可能給朝鮮帶來了最為沉重的打擊。

中國是朝鮮最大的貿易伙伴，朝鮮對中國貿易的依賴程度超過90%。雖然聯合國通過決議制裁朝鮮，但是，根據美國智庫「外交關係協會"（Council on Foreign Relation）的報告，中國很少對自己的老朋友朝鮮真正施加制裁，不過過去一年間，中國看起來是動了真格的。

英國「皇家國際事務研究所（Chatham House）高級研究員約翰·尼爾森-賴特（John Nilsson-Wright）說，在證實了自己的軍事能力之後，金正恩現在將注意力轉向發展經濟。

他說，制裁沒有阻止金正恩開發武器，但是從長遠看，新局面可能會阻礙他的經濟計劃。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普和金正恩幾個月前還在「對罵」

美國的強硬威脅

2018年1月2日，特朗普發推特說，"朝鮮領導人金正恩剛剛說，他'桌上永遠放著核按鈕'。他那個缺吃少用的國家中能不能有誰告訴他一聲，我也有核按鈕，比他的更大、更有力，還有，我的按鈕很靈！"

2017年9月23日，特朗普發推特說，"剛剛聽了朝鮮外交部長在聯合國講話。如果他的話代表著火箭男的想法，那他們堅持不了多久了。"

比較一下。2014年美國時任總統奧巴馬警告朝鮮，"我們不會用強大的軍事實力把這些強加給別人，但是我們會毫不猶豫地用軍事實力捍衛我們的盟友和我們的生活方式。"

2016年，奧巴馬在美國CBS新聞說，朝鮮"不穩定"、"不負責"，"當然，我們確實可以用炮彈摧毀朝鮮，但是，必須考慮到那樣做的人道代價，還有，朝鮮就在我們的重要盟友韓國家門口。"

美國總統布什曾經稱朝鮮是"邪惡軸心"。

多年以來，美國一直在對朝鮮使用強硬的言辭和發出動武的威脅。

圖片版權 Getty Images Image caption 平昌冬奧會上，韓國和朝鮮運動員「統一」出鏡

韓國的長期努力

文在寅之前，韓國總統李明博（2008-2013）曾採用強硬的對朝政策。之後的朴槿惠（20913-2017）則承諾和朝鮮對話。不過，2016年朝鮮核武器和導彈試驗之後，爭取對話的努力宣告結束。

文在寅在就職演說中表示，他將"竭盡全力"爭取半島和平。

這表明，韓國開始再一次轉向金大中（1999-2003）推行的"陽光政策"。金大中因為推動半島和平曾獲得諾貝爾和平獎。

英國阿斯頓大學（Aston University）高級講師格爾澤爾齊克（Virginie Grzelczyk）博士說，"更多功勞應該歸屬韓國。他們確保朝鮮能夠來參加冬奧會，韓國非常迅速地做好了各種安排。」

她說，「邀請朝鮮代表團、金正恩的妹妹來韓國，對峰會的舉行至關重要。"

那麼，為什麼韓國要把功勞歸於特朗普呢？格爾澤爾齊克認為，那是韓國的"戰略性"舉動，是要把美國吸引到對話桌前，

"因為，韓國和朝鮮都曾對美國的政策感到困惑、擔憂。"