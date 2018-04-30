圖片版權 DigitalGlobe Image caption 衛星影像中的朝鮮豐溪里核試驗場

美國總統特朗普即將於短期內與朝鮮領導人金正恩會面，美國國務卿邁克·蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，屆時將有「真正機會」達成協議。

蓬佩奧在接受美國廣播公司新聞（ABC News）訪問時稱，朝鮮必須採取「不可逆轉」的措施，解除其核武器項目。

4月較早前，蓬佩奧以中央情報局局長的身份與金正恩進行秘密會談。細節在之後才公之於世。

特朗普預計將於5月與朝鮮最高領導人會面，討論朝鮮半島無核化問題。

蓬佩奧指，特朗普此前明確指示他要向朝鮮提出，須有切實可考的機制，確保朝鮮實施無核化。他還提及了朝鮮扣押美國公民的問題。

另一方面，新任美國國家安全顧問約翰·伯爾頓（John Bolton）向福克斯新聞（Fox News）表示，過去與利比亞達成的解除大規模殺傷性武器項目的協議，可以作為朝鮮相關協議的參考範本。

2003年，利比亞領袖穆阿邁爾·卡扎菲（Muammar Gaddafi）與西方各國達成協議解除武器項目，以換取停止制裁。

伯爾頓表示：「很明顯這當中會有區別。利比亞的項目規模要小得多，但我們當時達成的協議大概就是那樣。」

歷史性的進展

韓國方面表示，朝鮮的主要核試驗基地豐溪里將要關閉。

韓國總統新聞發言人尹永燦（Yoon Young-chan）指，金正恩已經表示「將會於五月對核試基地進行關閉」，韓國及美國的專家將會被邀請到場見證。

你的器材不支持播放多媒體材料 文在寅和金正恩舉行歷史性會晤。

至目前為止，朝鮮未對有關問題發表過公開評論。

中國科學家表示，去年9月，核試驗基地有可能發生過部分坍塌。

在朝鮮方面持續多個月進行劍拔弩張的戰爭威脅之後，上周五（4月27日），金正恩與韓國總統文在寅進行了歷史性的會晤，就無核化問題展開討論。

我們對核試驗場有多了解？

豐溪里核驗場位於朝鮮東北部的山區，被認為是朝鮮最主要的核設施。

核試驗是在豐溪里基地附近的萬塔山底下一個隧道系統當中進行的。自2006年以來，那裏已經進行過六次核試驗。

最近的一次發生在2017年9月，之後基地遭受了一系列的餘震，地質學家相信，萬塔山內部因此而發生了部分坍塌。

據韓聯社報道，金正恩曾在談話中提及了有關的說法。

尹永燦在周日引述朝鮮領導人說：「有些人說我們是在關停已經不能運作的設施，但是你們會看到，它們都運作良好。」

一直以來，有關核設施基地的信息主要都是通過衛星影像以及追蹤該區域的設備移動來獲取。

正在建立互信－BBC駐韓國記者勞拉·比克（Laura Bicker）分析

這是金正恩踏出的重要且具有象徵意義的又一步。

他此前就已經宣佈，他會關閉豐溪里核試基地；而現在，他還告訴韓國官員，他願意將過程公開，並邀請首爾和美國的專家和媒體到場視察。

金正恩還向文在寅表示，他希望能夠與美國建立互信，並重申如果他們能正式結束朝鮮半島的戰爭狀態，他將不再需要擁有核武器。

金正恩表示，只要華盛頓與他對話，就會發現他不是一個好戰分子。

他還表示，看到朝韓邊界的和平之家牆上掛著兩個顯示不同時間的掛鐘，令他感到傷心。

現在，他將會對朝鮮的時區作出調整，使之與韓國一致。

朝韓峰會還取得了什麼共識？

金正恩和文在寅表示，他們將會與美國及中國尋求對話，以求正式結束朝鮮戰爭狀態——該場戰爭於1953年以一項停戰協議結束，但一直未有達成完整的和平協議。

你的器材不支持播放多媒體材料 朝鮮宣佈停止核試驗

無核化的承諾並不是明確地提出朝鮮停止核武器開發相關行動，而是將目標定在「朝鮮半島無核化」之上。

有關聲明提到，這會分階段進行，但未有包含進一步的細節。

很多分析人士對於朝鮮表現出的積極態度仍然存有疑慮。

過去朝韓之間也達成過協議，但是在朝鮮轉而進行核武及導彈試驗、韓國選舉出立場更保守的總統之後，協議就被拋棄。

金正恩表示 ，雙方領導人已經同意合作，避免朝鮮半島「不幸的歷史」重演。

在雙方領導人聯合聲明當中的共識還包括：