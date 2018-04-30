「重臣」涉醜聞請辭 梅首相壓力或剛開始

圖片版權 PA Image caption BBC政治事務編輯昆斯伯格說，拉德的離去，也可能是梅首相因"疾風移民"事件遭到更多詬病的開始。

僅一周時間，英國首相特里莎·梅（Theresa May）最信任的內閣成員之一，內政大臣安伯·拉德（Amber Rudd）從自信滿滿到引咎辭職，並引發地方選舉前的政壇動蕩。

周一，梅首相很快任命了拉德的繼任者，社區與地方政府大臣山吉·賈維德（Sajid Javid）。他也是英國首位出任內政大臣的少數族裔。

在野黨工黨稱拉德最終辭職是"正確的事情"，但更多分析人士則將焦點集中在梅首相的未來。這起從"疾風移民"事件引發的政壇醜聞，會影響到這位前內政大臣嗎？

二戰後，為了解決英國本土勞動力不足的問題，英國從前殖民地國家包括加勒比海地區引入了大批青壯年移民。

其中一艘名叫"疾風"號的客船搭載了大量的移民來到英國，很多移民到達英國時還未成年，他們在英國安家落戶，娶妻生子，在都已進入老年之際，突然接到移民局通知，說他們沒有合法居留文件，要求近期離境，引發英國社會震動。

圖片版權 PA Image caption 社區與地方政府大臣山吉·賈維德（Sajid Javid）出任內政大臣。他也是英國首位出任內政大臣的少數族裔。

發生了什麼？

在"疾風移民"事件爆發後，拉德和梅都曾公開對受影響的"疾風移民"道歉。作為內政大臣，拉德曾在英國下議院表示，自己並不知曉內政部曾制定了遣返加勒比"疾風移民"人數的指標。

她的道歉和解釋並沒有獲得在野黨和媒體的認同。在野黨工黨指拉德撒謊，並把矛頭直指曾擔任內政大臣6年之多的首相特里莎·梅。拉德堅稱自己並沒有做錯，執政黨保守黨的要員周末也紛紛出來為她辯護。

但事件的轉折發生在周日，《衛報》獲得的一份外洩文件顯示，拉德其實早就知道這一指標的存在。這似乎讓她無法自圓其說。周日晚間，她致信給梅首相，遞交辭呈。梅首相對她表示同情，並讚賞了她任職21個月期間的工作表現。

同時，拉德也是梅首相內閣中為數不多的反對脫歐成員之一。上周，她對政府希望脫歐後不留在關稅同盟表示懷疑。

"搖搖欲墜"

圖片版權 EPA Image caption 內政大臣安伯·拉德（Amber Rudd）從自信滿滿到引咎辭職，引發地方選舉前的政壇動蕩。

當然，在野黨的最終目標並不只是拉德，而是她的前任特里莎·梅。工黨影子內政大臣阿博特（Diane Abbott）說，梅首相才是該失敗政策的"總設計師"。

那麼，這起事件真的會重創梅首相嗎？BBC政治事務編輯昆斯伯格（Laura Kuenssberg）指出，作為梅相最信賴的盟友之一，拉德的離去在地方選舉前夕給人造成政府"搖搖欲墜"的印象。

"在內閣中，拉德是一個重要人物。不僅是因為這是一個最重要的職位之一，還因她在保守黨內十分受歡迎。"昆斯伯格指出，在她辭職前，黨內多名要員曾極力勸阻，希望她留下。

在這個背景下，拉德的離去，也可能是梅首相因"疾風移民"事件遭到更多詬病的開始。對個體的壓力可能已經過去，但更大的影響可能尚未開始。