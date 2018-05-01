Image caption BBC阿富汗記者艾哈邁德周一被槍殺。

阿富汗一天內失去了十名記者。首都喀布爾星期一（4月30日）發生連環自殺炸彈襲擊，9名記者喪生，包括法新社駐當地的首席攝影師沙赫‧馬雷（Shah Marai）。另外，BBC阿富汗記者艾哈邁德‧沙赫（Ahmad Shah）在阿富汗東南部城市霍斯特疑被槍殺。

「有才能的記者」

29歲的艾哈邁德為BBC阿富汗部（BBC Afghan service）服務超過一年，據BBC普什圖語報道（BBC Pashto），他熱衷報道社會、人文議題，希望對社會傳達正面訊息。近期的報道中，他關注當地的兒童教育問題，報道當地一些學校率先為女童提供教育。

BBC國際台總監傑米‧安格斯（Jamie Angus）表示，對艾哈邁德的離世感傷感，形容他是有才能的記者，是團隊內受歡迎、受看重的一員。

「他是一個很年輕的記者，只有29歲，他對許多議題也感興趣，由環境問題、女權、公共衛生等，不單單是安全及政治議題，他是很有想法、又全面的年輕記者，失去他真的是一件非常傷感的事情。」

他說目前沒有理由相信，這宗襲擊與在喀布爾發生的自殺式炸彈襲擊有關連：「但明顯地，這對阿富汗以及身在該國的記者來說，是非常、非常艱難的一天，我們致以深切慰問。」BBC表示會調查事件，並盡力為其家人提供協助。

BBC新聞和時事總監弗蘭‧昂斯沃思（Fran Unsworth）表示，艾哈邁德遇襲時身在他熟悉、一般而言很安全的地方。目擊者對BBC說，艾哈邁德是騎自行車回家途中被不知名人士槍擊，送院後不治。霍斯特警方表示正調查事件。

艾哈邁德來自靠近巴基斯坦邊境的城市霍斯特，霍斯特是阿富汗與巴基斯坦存在主權爭議的地方，近日發生武裝衝突事件，他亦有跟進報道。該處部分地區受塔利班控制，但現在已不常有襲擊事件，塔利班否認參與這宗襲擊。

「別擔心，我在」

包括艾哈邁德在內，阿富汗上世紀90年代爆發內戰以後已經有5位BBC記者在此喪生。阿富汗被「無國界記者」評為對記者而言全球第三最危險國家，去年至少有20名記者在當地喪生。

你的器材不支持播放多媒體材料 首都喀布爾發生了連環自殺式炸彈襲擊。

周一在喀布爾發生的連環炸彈襲擊，造成20多人身亡，其中有9名記者，是當地歷來最多記者遇害的一起襲擊。

警方指，當地發生第一宗襲擊時，大批記者前來採訪，一名持有炸彈的人偽裝成記者，混在人群中引爆炸彈，所以很多記者當下被殺。

法新社駐當地的首席攝影師、41歲的沙赫‧馬雷是其中一名遇難者。法新社形容他是勇敢、全能的記者。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @AFP #UPDATE Agence France-Presse's chief photographer in Kabul, Shah Marai, has been killed.

He died in a blast that was targeting a group of journalists who had rushed to the scene of a suicide attack in the Afghan capital pic.twitter.com/rOa4rg24x9 — AFP news agency (@AFP) 2018年4月30日

法新社記者馬雷遺作：記錄阿富汗20年

法新社報道，當馬雷趕到爆炸案現場時，向未能趕往現場的同事發訊息：「別擔心，我在。」他亦說除了拍照片，也會同時拍視頻。

在阿富汗擔當記者並不容易，馬雷本人曾經被塔利班威脅和虐打，亦在過去幾年不斷失去好友和同僚，承受著巨大精神壓力。

他曾公開表示，自己曾因目擊案發現場而連夜失眠，時常擔心喀布爾會轉趨更加暴力，他每天穿梭在自己的家與辦公室，每時每刻都擔心有人發動襲擊。

「我從沒有感到前境這麼暗淡，我找不到出路。」他曾經這樣寫道。

但同僚形容，雖然他身心受到壓力，但在公司亦不失幽默感，時常帶他的孩子到辦公室，並透過打乒乓球和排球，緩解公司同僚的壓力。

馬雷在1996年開始擔心法新社的司機，當時塔利班控制了阿富汗，兩年後他開始在旁拍照，在2002年成為全職攝影記者。到2000為止，他其實是法新社在當地唯一一名攝影記者，小心翼翼地記載了這受盡戰爭摧殘的城市。911事件發生後，他是少數在喀布爾記錄美軍空襲當地的記者。

他深明當地仇視記者，所以甚少把照片署名，不希望引來外界關注。

圖片版權 Shah Maria / AFP Image caption 法新社記者馬雷遺作：阿富汗兒童在坦克車上玩樂。

圖片版權 Shah Marai / AFP Image caption 作為法新社資深攝影記者，馬雷記錄了許多阿富汗人民為失去家人朋友而傷感的場面。

圖片版權 Shah Marai / AFP Image caption 上周一個票站發生爆炸，馬雷紀錄居民到事發現場的情景。

圖片版權 Shah Marai / AFP Image caption 今年稍早時當地發生一起自殺式襲擊，馬雷跟隨一名阿富汗男子，記錄他安葬遇難者的一幕。

圖片版權 Shah Marai / AFP Image caption 這是他2009年拍攝的阿富汗大選中一名出席競選活動的女支持者。

圖片版權 Shah Marai / AFP Image caption 除了政治、襲擊事件，他也會為民生議題做報道，例如報道當地小孩接種疫苗。

圖片版權 Shah Marai / AFP Image caption 當地女性到健身房。

圖片版權 Shah Marai / AFP Image caption 喀布爾的機動遊戲。

圖片版權 Shah Marai / AFP Image caption 有人在塔利班時期收集了數以千計的電影帶，他採訪了這些想為影片數碼化的人。

圖片版權 Shai Marai / AFP Image caption 阿富汗的雪景。