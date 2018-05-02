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美國新任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在一片爭議聲中，以參議院支持率最低的姿態就任，他在未正式上任前便開始「履職」，於4月初以中情局局長身份就朝鮮問題展開斡旋，「秘密訪朝」為美朝元首會談鋪路。

蓬佩奧的鷹派身份備受注目，曾經在對華、對朝議題上發出強硬言論，外界認為他的任命本身，已經折射出美國未來的外交政策，亦猜測他上場可能會令美國立場變得更強硬。

然而，有專家對BBC中文表示 ，總統特朗普「革退」前國務卿蒂勒森後，美國的外交政策出現搖擺不定的情況，而蓬佩奧對外交事務並不熟悉，或無法平衡各方，其執行力存在疑問，或許只是「聽特朗普的話」。

圖片版權 Getty Images Image caption 今年4月，蓬佩奧以中央情報局局長的身份，秘密前往平壤會見朝鮮領導人金正恩。

討論朝鮮「改朝換代」

去年，蓬佩奧以中情局局長身份出席論壇時，曾暗示希望朝鮮改朝換代，認為要達到無核化，就要把領導人與核能力分開。被問到他是否希望朝鮮改朝換代，他否認，但同時說：「朝鮮人民樂意看見他離開」。

蓬佩奧說，就算朝鮮改變政權，也不一定對美國有利，後果是未知之數，而且這並不是一個「明天就能完成的任務」，亦要說服其他國家。

由於回應了朝鮮政權更替問題並作出了一定暗示，彭佩奧的這番言論被視為當時美國在朝鮮問題上最強硬的姿態。

當特朗普宣佈提名蓬佩奧接任國務卿一職時，外界都注視他會否以強硬手段處理朝鮮問題，他在出任中情局局長時已被特朗普指派處理朝鮮問題，並在特朗普答應與金正恩會面後，秘密訪問朝鮮，為美朝首腦會談鋪路。

特朗普稱讚蓬佩奧此行，指他為美國與朝鮮建立了良好關係。參議院外交委員會主席鮑勃·科克（Bob Corker）表示，蓬佩奧是這個時候加入並領導與朝鮮談判的「最佳人選」，不過有民主黨中人憂心，他的強硬作風會影響談判。

「聽命特朗普」

香港智明研究所研究總監許楨對BBC中文表示，朝鮮問題上，蓬佩奧只是順應事態發展、聽命特朗普、「完成任務」的人，最後的功勞不一定屬於他。

許楨說，前任國務卿蒂勒森因為在石油業界有一定地位和人脈，雖然不是如希拉里（Hillary Clinton）、克里（John Kerry）這樣有外交經驗背景的典型外交官，但仍熟悉中東、俄羅斯等事務。然而，蓬佩奧不是外交界出身，雖然有軍人、中情局背景，但其政治能量、外交網絡有限，可說是「一片空白」，他在外交上的執行能力是「一大疑問」，他的出現反而令美國外交政策「沒有那麼穩定」。

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中國人民大學國際關係學院副教授刁大明對BBC中文表示，從蓬佩奧的從政經歷看，他可能在外交事務上有一定涉獵，但未必特別熟悉。他擔任國會議員時，曾經是情報委員會成員，對外交防務有一定了解，但未必是該領域的專才。

「特朗普對蓬佩奧的選擇，很大程度上應該看重的是他的忠誠度和執行力，所以對蓬佩奧而言，最為關鍵的是執行總統的政策議程、實現總統的政策目標。目前特朗普政府顯然希望有效解決半島事務、推進半島無核化、解除關於本土安全的憂慮、回應選民訴求。在這個意義上，蓬佩奧的作用只是執行和有效推動。」他說。

許楨認為蓬佩奧較親特朗普，兩人「溝通成本低」，他會聽命於特朗普，「說甚麼就說甚麼、做甚麼就做甚麼」，但這亦會有後果，蓬佩奧將難以「平衡、穩定、制約」特朗普的不穩定的外交思路，難以像蒂勒森那樣「填補」特朗普的不足。

許楨說，蒂勒森離任後，特朗普的外交政策出現「搖擺跡象」。

例如在敘利亞問題上，美國先是透露出想撤軍的意願，但因為毒氣攻擊事件，與英法空襲敘利亞，不惜得罪俄羅斯。

許楨認為美國並不具備足夠的外交實力同時制約中國或俄羅斯，形容美國「只能選一個對手」。

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他認為特朗普這種「難以預測」的做法在美國國內或許奏效，但別國不會輕易順著他的意思，「有時候你動了那擺鐘後，不是你想收手便收手」。

他舉例說，近日中美貿易摩擦中，美國起初以為自己一齣手中國便會求饒，但似乎並不如他所願。目前特朗普似乎走回蒂勒森在任時的外交政策，集中精力處理伊朗、敘利亞、俄羅斯問題，因為看起來「中美關係比美俄關係要樂觀一點」。

刁大明則表示，蓬佩奧被認為「茶黨」勢力一員，而「茶黨」在外交事務上的確具有一定的意識形態偏見，而蓬佩奧的軍旅生涯、中情局的經歷，也增加了他軍事鷹派傾向，他也先後對中俄有強硬表態。

但刁大明認為，蓬佩奧出任國務卿後，隨著角色和職責轉變，在處理中美關係上應該會有更大的視野和格局，應該會考慮更為寬廣和長遠的問題，可能會更為務實、理性地處理對華事務。