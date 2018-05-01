伊朗核計劃：「新證據」背後的動機與考量

圖片版權 Reuters Image caption 以色列總統內塔尼亞胡在演說期間，他背後的屏幕打出"伊朗曾撒謊"的字樣。

美國總統特朗普5月12日或之前就要決定美國會否退出在2015年與伊朗簽署的核協議。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在這之前，搶先投下一個震撼彈，指控伊朗其實一直在發展武器，瞞騙國際社會。

內塔尼亞胡周一（4月30日）在以色列國防部發表電視講話，指伊朗聲稱在2003年已經終止了一個稱為「阿馬德」（Project Amed）的核子技術研究計劃，但這計劃其實從來沒有停止。內塔尼亞胡更展示一些他聲稱載有伊朗秘密核計劃資料的文件夾和電腦光盤。

伊朗隨即否認以色列的說法，外交部長穆罕默德·扎裏夫（Mohammad Javad Zarif）更直指內塔尼亞胡選擇在這個時候發聲，是為了影響特朗普關於核協議的決定。伊朗外交部發言人卡西米（Bahram Ghasemi）形容內塔尼亞胡的指控是「沒有用和可恥」的，又說外界都知道內塔尼亞胡愛說謊。

有專家留意到，內塔尼亞胡透露的其實不是甚麼新的資料，但內塔尼亞胡似乎已經成功影響美國：白宮發表聲明，稱以色列提供了「具說服力的新資料」，證明伊朗有一個「健全」的核武發展計劃。

內塔尼亞胡說了甚麼？

圖片版權 Reuters Image caption 內塔尼亞胡又展示一些他聲稱載有伊朗核計劃資料的文件夾和電腦光盤。

內塔尼亞胡的講話主要針對伊朗的「阿馬德」核研究計劃。這個計劃最初由一個逃亡外國的伊朗異見組織在2002年揭發，計劃內容包括伊朗在全國各地興建秘密核子試驗設施。計劃被指被指違反《核不擴散條約》，伊朗最終在2003年宣佈終止計劃。

伊朗其後在2015年與美國、中國、英國、法國、俄羅斯和德國簽署協議，六國同意結束對伊朗實施經濟制裁，換取伊朗限制本身的核子能源發展計劃，包括重新設計一個位於伊朗西北部城市阿拉克（Arak）的核子發電站，令它不會產生可用於核武器的鈈元素。

內塔尼亞胡在講話期間指，伊朗的國防部仍然在秘密進行計劃，但沒有就此提供證據，只說伊朗經常將相關的項目稱為「科學研究」，蒙騙外界。他強調，他展示的文件顯示伊朗在2015年跟六國簽定協議時，沒有如實透露伊朗核計劃的詳細資料。

他又說，他已經跟美國分享了這些情報，也將會向法國和德國派出特使，講解文件的內容。

如何看待這些「證據」？

BBC記者湯姆·貝特曼（Tom Bateman）指出，內塔尼亞胡一直都反對各國與伊朗簽署協議，而且他選擇在特朗普即將決定是否延續核協議的關鍵時刻展示這些「證據」。

貝特曼說，支持和反對延續協議雙方現時正在互相交峰，向特朗普游說。「就在上星期 ，法國和德國的領袖分別到訪白宮，嘗試說服特朗普讓美國留在協議裏。」貝特曼說，特朗普曾說過希望與伊朗制定一個新的協議，這大概是歐洲各國樂見的結果。

圖片版權 Reuters Image caption 馬克龍上月曾到訪美國，游說特朗普不要放棄與伊朗簽定的核協議。

路透社引述分析指出，這件事情中最大的得益者是那些鼓吹特朗普放棄伊朗核協議的智囊團，因為有了內塔尼亞胡的說法，他們現在就可以很「強而有力」地說服特朗普把協議推倒。

法國總統馬克龍和德國總理默克爾上星期分別到訪美國，與特朗普會面。但馬克龍結束訪問返國前，透露他感覺到特朗普會因為一些美國「國內因素」選擇放棄核協議。

各國反應如何？

許多美國官員似乎都認為以色列的指控可信。特朗普周一在白宮記者會期間說，內塔尼亞胡的指控顯示伊朗的核計劃「並未停滯不動」，直指情況「不能接受」。美國國務卿邁克·蓬佩奧（Mike Pompeo）更直指，2015年簽定的協議建基在「謊言之上」。

但歐洲國家似乎對內塔尼亞胡的指控有所保留。法國駐美國大使熱拉爾·阿羅（Gerard Araud）在社交網站上指出，伊朗在過去曾發展核計劃，這證明更有需要保留2015年計劃。德國政府發言人就認為，各國必須致力保留國際機構可獨立進入伊朗核設施進行檢查工作的權利。

中國外交部截至周一仍未就內塔尼亞胡的指控表態。

國際原子能機構（IAEA）沒有正面回應內塔尼亞胡的指控，但重新提及了一份它在2015年發表的報告。國際原子能機構當時指，在2003年在伊朗找到一些「與發展核子爆炸裝置有關」的活動痕跡。

但國際原子能機構強調，這份2015年的報告同時指出，在2009年後再沒有類似的情況。