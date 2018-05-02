關懷自己和大地：女性為何要重新認識「大姨媽」

Image caption 許多使用過的衛生巾被衝到江湖海洋，成為垃圾造成污染。

談論女性"月經"（俗稱"來事"或是"大姨媽"）問題總是令人感到尷尬，它是一個屬於個人"隱私"的話題，特別是在有些文化中，它更是一種禁忌。

但是，現在一些環保活動人士和團體卻要拿"月經"說事，因為女性每月所使用的衛生產品已經不再關乎個人的私事，它與環保和污染緊密相連。

據悉，女性衛生產品中充斥塑料材料，對環境產生巨大影響。

而那些環保團體和活動人士開始重新審視女性衛生產品，一些新的、更環保的產品也應運而生。

我們先來看看有關市面上常用的女性衛生產品塑料含量以及它們是如何影響環境的。

首先，有多少女性知道她們所使用的衛生巾和衛生栓含有塑料呢？

因為不像食品類，必須要在包裝中列出所使用的成分。對女性衛生產品則沒有相關的法律規定。

觸目驚心

例如，最受女性歡迎和廣泛使用的衛生巾所含的塑料可以高達90% ，相當於4個超市的塑料袋。

而衛生栓雖然主要是棉和人造絲，也含有聚酯纖維。 而且這些衛生產品的外層，每一個又都用塑料單獨包裝。

圖片版權 THE RUBY CUP Image caption 烏干達、馬拉維和尼泊爾國家有為女孩提供衛生杯，但最大挑戰除了文化還有如何把杯子放入體內？

據估計，一個女人一生中會使用1萬個衛生產品。

這些廢棄物成為垃圾後充斥了英國的海岸，造成環境污染。

雖然包裝上警告女性不要把這些衛生產品丟到廁所沖走，但許多女性仍然這樣做。其結果迫使水務公司每年耗巨資清理堵塞。

在有些國家，這些被用過的衛生污穢物更是被丟進垃圾桶或是大街上。給那些用手工分類垃圾的工人造成巨大的健康隱患。

隨著人們環保意識的提高，一些公司和個人開始推出一些有利環保和可持續的替代產品，例如衛生杯、衛生海綿等。

衛生杯

2名美國女性羅薩斯和亨恩（Kim Rosas and Amanda Hearn）利用社交媒體YouTube發起讓女性使用衛生杯的活動。

這種衛生杯使用的材料是醫用硅膠，在女性"來事"時可以直接放入陰道，收集經血。定時取出清空，清洗後可以重覆使用。

每只衛生杯售價大約30-40美元，可以使用10年左右。

可以想像，有些女性對此感到不適和不安。

圖片版權 Instagram Image caption Ebby Weyime的自製衛生杯，她在當地出售和推廣使用。

文化挑戰

這一產品雖然環保並在一些國家取得了成功，但對有些國家的女性來說還是一個不小的挑戰。

它不僅面對文化鴻溝，許多女性意識到要把這個衛生杯放進體內都露出了驚訝的表情，特別是一開始的時候。

肯尼亞演員兼模特 Ebby Weyime研製出自己品牌的衛生杯。她說最具挑戰的是如何把衛生杯放入體內。

而這一問題在全世界各處都非常普遍。

名為Komal Khulbe的一位德里時裝博主曾經衝破禁忌在YouTube播放過有關衛生杯的視頻。

她說，人們問的問題最多的是"它會不會破壞處女膜"？

圖片版權 THE DELHI FASHION BLOGGER Image caption 德里時裝博主曾經衝破禁忌在YouTube播放過有關衛生杯的視頻。

如果衛生杯讓人難以接受，還有另外一些同樣環保的選擇。

一個叫薩蒂 （Saathi）品牌的印度公司研製出一種用植物作原料的可以完全生物降解的衛生巾。

據說，這種衛生巾成本低、環保，還能為婦女提供一些就業機會。

圖片版權 EASE & MORE Image caption 韓國EASE & MORE社會團體為低收入的少女提供教育和環保產品。

不要小看衛生巾，它可是一筆不菲的開銷。特別是在韓國，女性衛生產品價格近幾年直線上升，甚至給女性帶來不小的財政壓力。

2016年，韓國媒體報道了與殘障父親一起生活的一名芳齡16少女因為沒錢買衛生巾，不得不用鞋墊作衛生巾震驚韓國社會的故事。

與此同時，該國市面上出現的有毒衛生巾的醜聞更推高了本來已經很貴的衛生巾價格。

圖片版權 Dame Image caption Dame是一家英國公司。他們生產的環保衛生栓可重覆使用，頗受歡迎。

其他選擇？

其實，過去許多女性在生理期使用自製的衛生巾帶，通常是用棉布製作。它可以清洗後重覆使用。

現在，這一產品的現代改良版——可重覆性使用的衛生巾已經在網上銷售。

此外， 隨著技術的發展，人們還研製出一種可吸收經血的內褲。一種叫Thinx的牌子在美國比較有名。

類似的環保產品還有許多，例如一家英國公司今年早些時候研製了可重覆使用的衛生栓，受到歡迎。

也許，那些大公司對此並不熱衷，但這對許多小公司和新興公司來說正好是一個商業契機。

如果你是女性，而且關心環境。你會不會主動放棄已經習慣使用的衛生巾，轉而選用比較環保的女性衛生產品呢？

誰又能說"來事"純屬個人私事，與環境無關呢？因為畢竟保護環境只能從我們身邊的點滴小事做起，就像少用一個塑料袋和塑料杯一樣。