「文金會」舉世矚目 「特金會」選址暗藏更多玄機

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上周萬眾矚目的"文金會"後，美國總統特朗普和朝鮮領導人金正恩本月下旬的見面地點很快成為媒體揣摩的焦點。

特朗普周一在推特上發文提及朝韓交界的"自由之家"，但又補充一句"只是問一下"。美國有線新聞網（CNN）周二報道說，金正恩已經同意在朝韓交界處與特朗普舉行會談。

但也有觀察人士指出，由於"文金會"已經在板門店舉行，"川金會"在朝韓交界處舉行的可能性不大，因為這會讓特朗普看上去急於取悅金正恩，美國急切想要與朝鮮達成協議。

那麼，除了朝韓交界處外，"川金會"還有可能在哪些地點舉行呢？BBC中文網為您梳理。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年4月30日

新加坡和蒙古烏蘭巴托

在特朗普周一發推前，外界揣測歷史性的"特金會"可能在新加坡或者蒙古國的烏蘭巴托舉行。

雖然蒙古國已經公開表示願意接待金正恩和特朗普，但似乎美國的官員們更傾向於新加坡，因為新加坡在美朝問題上扮演者更加中性的角色，朝鮮也在新加坡設有大使館。

不過，新加坡總理李顯龍表示，目前該國尚未收到有關國家的申請。

支持新加坡的人士表示，這個城市國家也曾多次扮演過這樣的「中間人」角色，比如2015年習近平與台灣前總統馬英九的會晤。

不過，支持烏蘭巴托選項的人士則表示，由於蒙古國離朝鮮更近一些，金正恩可能更傾向於從平壤坐火車直接前往。另外，蒙古國與朝鮮和美國都有外交關係。

Image caption 2015年，新加坡承辦了習近平與台灣前總統馬英九的會晤。

北京和瑞士

除了蒙古國與新加坡外，北京也成為觀察人士認為的可能地之一。作為朝鮮曾經最大的盟國，北京在此前"六方會談"中扮演重要角色。不過也有分析人士表示，由於北京在朝核問題中角色的敏感性，華盛頓和平壤可能並不傾向於在北京舉行此次會談。

當然，除了這些亞洲城市以外，歐洲也是一些觀察人士熱議的可能地點。1994年，美國和朝鮮就是在瑞士達成凍結核反應堆建設的框架協議的。不過，這項協議在2003年作廢。

3月9日，瑞士外交部也表示，瑞士已經做好了承辦"特金會"的凖備。一名發言人表示，瑞士正在與相關方面協調，並將提供最好的會議設施，讓這次歷史性會談得以順利進行。當然，正如瑞士外交部所說，最終的決定權還在特朗普與金正恩手上。