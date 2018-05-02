巴黎五一騷亂：工會與馬克龍角力勞工法改革

你的器材不支持播放多媒體材料 巴黎五一騷亂的一刻。

法國五一勞動節示威遊行演變成騷亂，極左組織成員、又名黑群（Black bloc）的示威者突然介入和平遊行大肆破壞，警方以催淚彈和水炮驅散示威者，拘捕近200人。

蒙面遊行

警方表示，約1200人帶面具和頭巾的示威者參與由工會舉辦的年度五一遊行，他們高舉反政府禁語和舊蘇聯旗。

這批示威者後來開始破壞街上店鋪的櫥窗，沿路在汽車和牆上留下塗鴉，扔汽油彈，四處放火焚燒，燒燬汽車及街上的麥當勞快餐店。

圖片版權 EPA Image caption 催淚彈下的示威者。

圖片版權 Getty Images Image caption 很多示威者都帶面罩。

警方工會對當地電視台說，安全人員選擇任由示威者破壞，是避免雙方傷亡加劇。事件造成4名警員受傷。

BBC駐巴黎記者休‧肖費爾德說這是巴黎多年來最暴力的一起五一示威事件。

馬克龍譴責暴力示威。政府發言人批評示威者把臉遮蓋，形容他們是民主的敵人，認為他們如果有真誠的訴求，便不應該蒙面遊行。

保守派及極左政客認為馬克龍政府沒有做好凖備，未能有效制止示威者的暴力行為。

圖片版權 Getty Images Image caption 四處有著火的汽車。

圖片版權 EPA Image caption 一家遭到破壞的麥當勞餐廳。

圖片版權 Getty Images Image caption 示威者不滿馬克龍的經濟改革方案。

厭倦了資本主義

這場示威原本是要抗議總統馬克龍針對公共部門的勞工改革。

單計巴黎，工會稱遊行人數約為5.5萬人，警方則說約2萬人出席，人數方面比起去年9月發起的20多萬人示威為少。

法國政府估計今年五一全國有14.3萬人參與工會遊行，比去年微升。

圖片版權 EPA

有示威者對法新社說，已經厭倦了資本主義制度，亦對警方打壓感到不滿，亦有意見認為馬克龍的改革方案向富人傾側。

自從馬克龍推動經濟勞工改革計劃以來，已引來工會不滿。鐵路工作展開為其三個月的全國性罷工，實行每隔三天罷工兩天以示抗議。

教師、護士和其他工人也在三月加入抗爭運動。但總統馬克龍表明不會屈服。

圖片版權 Reuters Image caption 示威者破壞街上設施。

改革方案爭議

馬克龍提倡修改勞工法，包括凍結公營機構的薪酬、削減逾十萬職位，取消終身聘任制和倡議收緊病假規定等等。

他的主張被認為是削減工人福利，但亦有人指，這是法國經濟存在已久的問題，薪酬過高反而增加了企業負擔和競爭力。

外界把這次罷工和1995年的大罷工比較，當時總理朱佩提出改革方案，但遭到很大的反對聲音，連串罷工行動令社會陷入癱瘓，最後政府屈服。

不過法國參與工會的工人比例下跌，令法國工會的影響力正在下降。