大排場、滿足好勝心：各國與特朗普交手的奇招

圖片版權 Getty Images Image caption 如何可以像法國總統馬克龍般，跟特朗普建立"兄弟情"（或兄妹情）？這是許多國家領導人的煩惱。

如果你是一個國家的領導人，凖備要和特朗普見面，要怎樣做才能令他順你的意思行事？一些曾與特朗普交手的外交官和美國官員有這些建議：要長話短說，不要假定他懂得任何國家的歷史，要稱讚他在美國總統選舉中取得較多選舉人票擊敗希拉里，也要讚他比前總統奧巴馬更勝任，更不要太介懷他在競選期間說了甚麼話……

據美國《紐約時報》報道，這是在特朗普去年五月首次正式外訪前，外交官得出的結論。

一年過去，似乎各國跟這名世上最有權力的人交往的方法慢慢成熟起來，以下是各國的"招數"。

讓他感到賓至如歸

圖片版權 AFP Image caption 中國去年以中方所稱的"國事訪問+"的規格來招待特朗普。

特朗普去年訪問中國時，中方為他舉行盛大的歡迎儀式，甚至以「國事訪問+」來形容招待特朗普的排場。他乘坐「空軍一號」到中國後，中方為他凖備了紅地毯、軍樂團，也安排一些兒童在機場揮舞著美中國旗歡迎他。

中方也安排他和第一夫人梅蘭妮（Melania Trump）在中國明清兩朝皇帝居住過的紫禁城內用膳。

特朗普在競選總統期間多次向中國放狠話，甚至指中國的經貿政策等同「強暴」美國。但他在中國期間，一改常態，甚至說中美的貿易逆差並不是中國的錯，他在中國期間也沒有公開評論中國的人權紀錄。

美國南加州大學（University of Southern California）東亞學者齊邁可（Mike Chinoy）接受美國之音訪問時說，中國明白對待特朗普最好的辦法，就是「拍馬屁」。「在這方面，無人能及中國。」

跟他「同聲同氣」

圖片版權 Reuters Image caption 以色列總統內塔尼亞胡周一就伊朗"核計劃"發表電視講話期間，他背後的屏幕打出"伊朗曾撒謊"的字樣。

特朗普即將決定是否延續與伊朗簽定的核協議。以色列總理內塔尼亞胡就選擇在周一（4月30日）發表電視講話，指控伊朗在核問題上撒謊，並提出證據。外界留意到他指出的「證據」都不是新的資料，但這似乎無阻特朗普相信內塔尼亞胡的說法：白宮發表聲明，指內塔尼亞胡提供了「具說服力的新資料」。

美國新聞網站Vox引述布魯金斯學會（Brookings Institution）學者馬洛尼湖（Suzanne Maloney）指，內塔尼亞胡的講話似乎是針對特朗普專注力短、不愛閲讀、喜歡看電視新聞等習慣。她認為，內塔尼亞胡以現場直播方式播放講話，也凖備了不少道具，形容演講的風格「很像霍士電視新聞」（Fox News）。據報，那是特朗普最愛看的新聞頻道。

在這之前，特朗普已經改變美國數十年來的政策，承認耶路撒冷（Jerusalem）為以色列首都。而這次，特朗普決定會否延續伊朗核協議之前，特朗普已經多次把這個協議形容為「歷史上最差」，內塔尼亞胡似乎能再次說服特朗普按他的意思做決定。

建立個人關係

圖片版權 AFP/Getty Image caption 馬克龍是特朗普任上首位對美國進行國事訪問的外國元首。

法國總統馬克龍上月到訪美國，與特朗普會面。訪問初期，兩人似乎仍然有點尷尬，但隨後兩人變得更親近。馬克龍在白宮的總統辦公室跟特朗普見面期間，特朗普更伸手為馬克龍掃走他肩膀上的頭皮屑，說那會令他「更完美」。

馬克龍去年曾邀請特朗普出席法國國慶的大型閲兵儀式，特朗普在感嘆之餘，亦下令美國軍方也要搞閲兵。

BBC駐巴黎記者露西·威廉姆森（Lucy Williamson）認為，兩人已經建立了一種個人關係，而這種關係讓法國搶在英國和德國前面，成為美國在歐洲的「指定接頭人」。

馬克龍跟特朗普這種個人關係，同時又似乎令他在政策上可以更自主：馬克龍在美國國會發言期間，曾促請特朗普讓美國重新加入巴黎協議，對抗氣候變化，也要求特朗普延續與伊朗在2015年達成的核協議。

但在許多人眼中，特朗普始終是一個具爭議性的人物。跟其他國家元首一樣，馬克龍與特朗普建立這種親密關係的同時，必須考慮法國人怎樣看他們兩人之間的關係。

令他感覺自己在進行商業談判

你的器材不支持播放多媒體材料 默克爾問特朗普想不想握手 特朗普沒有作出任何反應

相比起馬克龍，德國總理默克爾在幕前似乎跟特朗普的關係不太好。默克爾去年訪問美國期間跟特朗普一起見記者時，曾向他建議應記者的要求握手，但他沒有理會她。

但據報兩人其實幕後經常都有聯絡，也保持工作上的關係。默克爾解釋說，她認為如果她和特朗普能建立友誼，那是一件「好事」，但補充說跟特朗普的聯繫上，最重要的是代表自己國家的利益和價值觀。

德國去年也曾邀請特朗普的女兒伊萬卡出席在柏林舉行的G20峰會，似乎同時希望透過美國「第一家庭」與特朗普建立關係。

滿足他的好勝心

圖片版權 Getty Images Image caption 文在寅建議特朗普應獲頒諾貝爾和平獎。

上月韓國總統文在寅與朝鮮領導人金正恩見面後，特朗普隨即往自己臉上貼金，指出他向朝鮮作出「最大施壓」，朝韓會面才成事。

文在寅似乎也樂於把會面歸功於特朗普，甚至建議特朗普應該因這次會見獲頒諾貝爾和平獎。韓國釜山國立大學羅伯特·凱利教授（Robert Kelly）認為，文在寅的美言背後是有考量的。他指出，特朗普去年向朝鮮連發狠話，令韓國擔心美國會否向朝鮮開戰，如果不斷稱讚特朗普就能防止戰爭，那麼這些說話大概是一個好的策略。

文在寅傾向用外交手段處理與朝鮮的關係，而為特朗普「拍點馬屁」，也許就能讓他有空間用自己喜歡的方法去解決朝鮮半島問題。