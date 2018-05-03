為什麼諾貝爾文學獎今年可能暫停頒發？

圖片版權 Nobel Foundation

歷史最悠久最有聲望的文化類獎項之一諾貝爾文學獎今年可能會暫停頒獎，頒獎組織承認其面臨危機。

瑞典學院因處理法國攝影師尚-克勞德·阿爾諾（Jean-Claude Arnault）的性侵指控而備受抨擊，阿爾諾是瑞典學院一名前院士的丈夫。

周四（5月3日），瑞典學院將決定是否會頒發今年的獎項。

醜聞是如何發酵的？

去年11月，受#MeToo運動啟發，18名女子對阿爾諾提出性侵和性騷擾指控。據報道，一些指控發生在瑞典學院的房產內。阿爾諾否認所有指控。

經過投票表決後，瑞典學院拒絶從院士名單中開除阿爾諾的妻子、詩人和作家嘉塔莉娜.費洛斯坦遜（Katarina Frostenson）。

這起事件以及利益衝突、諾貝爾文學獎獲得者名字洩露等指控導致瑞典學院分裂，引發一波辭職潮，辭職者包括費洛斯坦遜及瑞典學院常任秘書長莎拉·丹妮奧斯（Sara Danius）辭職。

瑞典學院的成員們公開互相攻擊。學院的一名成員恩達爾（Horace Engdahl）稱一些辭職的成員是「輸不起的人」，並形容丹妮奧斯是史上最差的秘書長。

丹妮奧斯的支持者將她視為與一家男權機構鬥爭的改革者。在她辭職後，包括瑞典文化部長在內的一些支持者發佈了他們穿著丹妮奧斯喜歡的蝴蝶結襯衫照片來聲援她。

因為院士都是終身職位，所以無法請辭，但他們可以停止參加瑞典學院的活動。瑞典國王卡爾十六世·古斯塔夫稱他將改變這些規則。

阿爾諾也被指控2006年騷擾瑞典王室的繼承人維多利亞公主，但阿爾諾否認了該指控。

圖片版權 EPA Image caption 莎拉·丹妮奧斯請辭

會影響諾貝爾文學獎嗎？

瑞典學院的一名院士衛斯伯格（Pers Wästberg）對《衛報》表示，周四的會議後，可能會發佈一項聲明，決定今年繼續頒獎或延至明年。如果決定是後者，那麼兩年的獎項都到2019年10月再公布。

未來情況仍不清楚，但一名消息人士對瑞典廣播電台表示，擱置今年的獎項是恢復該組織聲望的唯一方式。

#MeToo運動顯示了性侵的廣泛，潛在的獲獎者難以接受仍在混亂中的學院頒發的獎項。

瑞典學院的一項聲明稱，諾貝爾文學獎的聲譽被嚴重損害，並承諾計劃恢復公眾信心。

瑞典廣播電台文化記者（Mattias Berg）稱：「這是瑞典學院有史以來的最大危機。」

多不尋常？

可能導致今年頒獎暫停的原因比較特殊，但也有一些年份，諾貝爾文學獎並未頒出。

該獎項總共有7次未頒發，大多是在戰爭年份，儘管1935年被認為沒有候選人夠格獲獎。最近一次沒有頒獎是在1943年。

以前的獲獎者都十分傑出，背景多種多樣。

近年來獲得該獎的人士包括，美國歌手鮑勃·迪倫（Bob Dylan）及白俄羅斯作家、記者斯韋特蘭娜·阿列克謝耶維奇（Svetlana Alexievich），還包括尼日利亞作家、詩人渥雷·索因卡（Wole Soyinka）、哥倫比亞作家加夫列爾·加西亞•馬爾克斯（Gabriel García Márquez）、俄羅斯作家亞歷山大·伊薩耶維奇·索爾仁尼琴（Alexandr Solzhenitsyn）和印度詩人泰戈爾（Rabindranath Tagore）。