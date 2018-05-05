板門店今昔：美軍撤出朝鮮半島 欲罷不能

圖片版權 AFP Image caption 28,500名駐扎在韓國的美軍陸海空軍被認為是美國亞太再平衡的關鍵舉措。

上周五韓國總統文在寅和朝鮮領導人金正恩在板門店會談取得突破，他們同意努力實現朝鮮半島非核化，簽訂和平條約正式結束朝鮮戰爭。

韓國政府表示，即使達成結束朝鮮戰爭條約，駐韓美軍仍然會繼續駐扎。按照1953年朝鮮戰爭停戰後的安全協議規定，約28,500名美軍目前仍然駐扎在韓國。

朝鮮戰爭在1953年交戰雙方簽訂板門店停戰協議後進入了長達60多年的停戰狀態。但2009年朝鮮譴責美國破壞朝鮮停戰協定，指責美國在朝鮮半島大量增兵，並在海上展開封鎖行動，因此宣佈朝鮮將不再受軍事停戰協定約束。

過去朝鮮提出放棄核武器的條件通常是要美軍先撤出朝鮮半島，而且往往對美韓聯合軍演作出憤怒反應，但是這次峰會後的板門店宣言並沒有提到美國從朝鮮半島撤軍：

致力於"朝鮮半島無核化"，結束南北方的"敵對行動"；

把非軍事化區(DMZ)變成"和平區"，包括停止宣傳廣播；

軍事對峙緩解前，在邊界地區裁減兵力；

讓美國和中國參加四方會談，將朝鮮戰爭停戰變成和平，簽訂和平條約；

組織戰爭離散家庭團聚；

連接跨越邊界的鐵路和公路並將其現代化；

聯合參加未來的體育賽事，包括今年的亞運會。

韓國總統文在寅的發言人說，"美軍駐扎韓國是和韓國與美國結盟相關的問題，與簽訂和平條約無關。"

但是韓國學者，文在寅總統的統一外交安全事務特別助理文正仁在本周發表的專欄文章中說，如果南北朝鮮簽署了和平條約正式結束了朝鮮戰爭，那麼美軍就很難再有理由駐扎在韓國。

陸海空駐韓美軍

金正恩同美國總統特朗普不久可能會面。雖然還沒有公開具體安排細節，但許多人估計金正恩和特朗普也可能在板門店舉行峰會。板門店村當初是朝鮮戰爭停戰談判處，上周南北朝鮮的領導人在那裏成功地舉行了南北峰會。

圖片版權 EPA Image caption 金正恩同文在寅峰會後的板門店宣言並沒有提到美國從朝鮮半島撤軍。

5月2日，美軍F-22隱形戰機抵達韓國凖備參加聯合空軍演習。去年12月美韓舉行有史以來最大規模的空軍演習時，"猛禽"戰機12月也曾抵達韓國 。

韓國《朝鮮日報》報道說，如果朝美峰會如果在板門店舉行，"猛禽"戰機抵達也可能是為了加強韓國安全。

美軍駐韓始於1950年朝鮮戰爭。當時美軍率領聯合國軍進入朝鮮半島參戰。朝鮮戰爭停戰後美軍並沒有撤離。後來美國和韓國簽訂共同防禦條約規定自1954年起美軍長期駐扎韓國。

駐韓美軍歸美國太平洋司令部管轄，主要部分是總部設在京畿道平澤漢弗萊斯兵營的美國第8軍，人數多達20,000人。其次是駐在烏山空軍基地的美國空軍第7航空隊。

另外在龍山基地駐扎著美國海軍陸戰隊，龍山基地的金營駐扎的美軍特種行動部隊。

28,500人的美軍陸海空部隊駐扎韓國被認為是美國亞太再平衡戰略的關鍵舉措。

中國"單方面"撤軍

1953年7月27日在板門店簽訂的《朝鮮停戰協定》的主要內容是設立了軍事分界線，建立非軍事緩衝區，戰爭雙方停止敵對行動，遣返戰俘等。

在板門店簽訂的停戰協定的全稱是《朝鮮人民軍最高司令官及中國人民志願軍司令員一方與聯合國軍總司令另一方關於朝鮮軍事停戰的協定》。

中國的參戰部隊（中國人民志願軍）在停戰協議簽訂5年後開始撤出朝鮮。中國和朝鮮一直要求以美軍為主的聯合國軍撤出朝鮮半島，但沒有得到回應。按照中國學者的說法，中國軍隊在1958年"單方面主動"從朝鮮撤軍以對美國造成輿論壓力。

美國繼續保持在朝鮮半島駐軍，在政治上旨在維護聯合國解決框架，宣示在朝鮮半島建立統一、民主國家的決心，在軍事上保持對朝鮮和中國的威懾。

艾森豪威爾威爾任美國總統期間一直強調要遏制來自中國的長期威脅和共產主義蔓延。在朝鮮戰爭期間艾森豪威爾威爾政府還威脅要對中國的一些地區使用核武器。

美軍駐扎韓國的原因中除了以上冷戰因素，還有下面的地緣戰略考慮。

圖片版權 xinhua Image caption 中國的參戰部隊（中國人民志願軍）在停戰協議簽訂5年後開始撤出朝鮮。

朝鮮半島位於大陸國家和海洋國家中間，戰略地位重要，直接關係到日本防衛。因此，日本學者認為朝鮮半島如果實現統一，未來國家政治同盟歸屬對日本安全有尤其重要的意義。

目前南北朝鮮簽署和平條約成為可能，美軍是否從韓國撤軍的問題因此受到關注。周三 （5月2日）韓國總統府一名不願透露姓名的官員對記者說，首爾希望美軍繼續駐扎，在周圍的強國如中國，日本對峙中發揮調停作用。

維持美在韓駐軍

周四（5月3日）《紐約時報》報道，特朗普要求五角大樓考慮減少駐韓美軍的人數。不過據說減少駐韓美軍並非計劃中的「特金會」上討價還價的籌碼。

特朗普之前也說過，美國應該考慮減少駐韓美軍的規模，除非首爾願意承擔更多駐軍費用。

不過，韓聯社報道說，韓國總統府官員透露，在美國訪問的韓國官員同白宮核心要員通電話，澄清了上述說法，即特朗普要求減少駐韓美軍的消息不實。

1990年代初蘇聯解體，冷戰結束後，駐韓美軍經過不斷調整，規模也在逐步縮小。

2003-4年，時任美國總統小布什提出要把美軍打造成"更機敏靈活的部隊"，調整全球美國駐軍，同時計劃把駐扎在韓國為數37,000人的美國軍隊減少10,000人。美軍減少駐韓美軍當時受到了美國一些職業軍人和韓國政客的反對。

朝鮮戰爭結束後，駐韓美軍隨著朝鮮半島局勢變幻幾經調整，從1953年的30多萬縮減到現在的3萬以下。

《紐約時報》報道引述美國官員的話說，南北朝鮮簽訂和平條約將減少維持駐韓美軍目前規模的必要性，但即使如此，美軍也不可能完全撤出韓國。