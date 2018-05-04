久石讓：為龍貓、天空之城、千與千尋注入音樂生命

你的器材不支持播放多媒體材料 久石讓：音樂就是我的人生

「久石讓的音樂，總會聯想到宮崎駿動畫的畫面。他的音樂很有治癒性，揉合了複雜的情感，在悲傷哀怨中，流露出甜蜜與希望，在輕快的音樂中，表達童真與人生充滿希望的感覺。」這是一位忠實樂迷的評論。

67歲的久石讓有「亞洲電影配樂大師」之稱，他的音樂本身難以定義，風格獨特，但整體來說，作品明顯受20世紀中期的簡約主義影響，甚少有複雜多變的節奏，朗朗上口，但能瞬間吸引耳朵，營造情感氛圍。久石讓作品獲獎無數，華語世界兩岸三地粉絲眾多。

近日，久石讓在香港與香港管弦樂團合作演出，門票有限引發搶購潮。 他在香港的記者會上表示：「音樂是我的生命，作曲是我人生的全部。」

久石讓的音樂哲學

他本名藤澤守，久石讓（Joe Hisaishi）是他的藝名，這個名稱源自他的偶像——美國黑人音樂家及製作人昆西‧瓊斯。

Image caption 久石讓到香港演出引發門票搶購潮。

久石讓不是一開始出道便被發掘的天才音樂家，曾在電視台擔任配音，在受盡壓迫的工作環境下創作，例如在一周內製作六、七十首曲目，來應付電視台龐大的配樂需要。但對音樂的熱愛，使他除了在電視台工作糊口，也會參加樂團，製作不同類型的樂曲——但這些成名前的作品，僅能存在於有限度的音樂圈子，和主流有一段距離，有時候也會為個別電影製作配樂，但始終未受關注。

在天份與努力並存下，久石讓遇上了改變他一生的合作伙伴——日本國寶級動畫大師宮崎駿。

宮崎駿在為《風之谷》製作配樂時，不滿意當時配樂師的作品，於是打聽別的人選，後來大膽採用久石讓的音樂，結果1984年上映的《風之谷》的配樂大受好評，亦為久石讓打響名堂。

《天空之城》、《龍貓》、《千與千尋（又譯神隱少女）》等，均是出自久石讓手筆。根據宮崎駿的說法，久石讓每次為他的動畫配上音樂時，總要求先看沒經剪輯的片段，覺得喜歡的時候，才按自己的理解完成配樂。

圖片版權 OPTIMUM HOME ENTERTAINMENT Image caption 他的配樂可以勾起觀眾回憶動畫情節（圖為動畫《龍貓》）。

圖片版權 OPTIMUM HOME ENTERTAINMENT Image caption 《千與千尋》也是被視為經典。

音樂就是我的生命。作曲就是我人生的全部。 日本音樂家久石讓

久石讓做音樂的哲學，是在感動觀眾前，便要先感動自己，把真摯的感情融入作品。他坦言，作曲是令他最痛苦、最感壓迫的事情，但每次完成令自己滿意的作品，又會開心得感嘆「活著多好」。

「作曲就是我人生的全部，」他說。

經常演奏久石讓作品的業餘音樂人蔡淳任形容，宮崎駿的動畫好像不能失去久石讓的音樂，但久石讓卻在其他電影中顯示出他沒有被宮崎駿控制。

2008年奧斯卡最佳外語電影《送行者：禮儀師的樂章（又譯入殮師）》中，久石讓編寫出「哀而不傷」、「莊嚴憂怨中懷抱希望」的感覺，乍聽之下，不容易察覺這是久石讓的作品。

圖片版權 AFP Image caption 久石讓說和動畫大師宮崎駿並不太相熟。（宮崎駿資料圖片）

久石讓在香港對記者說，宮崎駿其實不是他的「拍檔」，每次宮崎駿都會找他以及其他作曲家為作品配樂，在眾多作品中尋找合適的樂曲，結果只是剛巧選中他的音樂。兩人私交不多，沒有一起吃飯、喝酒，每次見面都只是討論工作：「不經不覺，三十多年就這樣過去了。」

「宮崎駿的作品和他本人都很偉大，」他說，宮崎駿每一部作品都是嘔心瀝血，就好像奧運般要差不多四年才能完成一遍。

圖片版權 Getty Images Image caption 久石讓四出巡遊表演，抱怨沒有時間作新曲。

跨越國界、跨越民族

曾從事藝術行政，加入管弦樂團十多年的蔡淳任說，久石讓的作品很多元化，他懂得如何配合劇情需要，編寫最合適的配樂，而不會只專注於固定的音樂類型。

中港台地區的文化娛樂產業也受久石讓及宮崎駿的啟發。

圖片版權 OPTIMUM HOME ENTERTAINMENT Image caption 周杰倫也是粉絲，曾表示喜歡《龍貓》的配樂。

台灣歌手周杰倫曾經表示，自己很喜歡久石讓在動畫《龍貓》裏的配樂，配樂非常好聽，厲害之處是聽這些音樂，腦海里可以浮現故事的畫面，亦很佩服他可以運用多種樂器，由中國的二胡、古箏也可以配合管弦樂組合演奏。

周杰倫說，最喜歡在睡覺的時候彈奏他的作品，認為這「很有情調」。

久石讓亦積極與華人電影圈合作，曾為《讓子彈飛》、《太陽照常升起》等中國大陸電影配樂，而他有份製作配樂的香港電影《姨媽的後現代生活》、《明月幾時有》在香港電影金像獎獲得音樂獎項。

久石讓甚少處於政治的浪頭，但中日關係在2012年開始轉差時，久石讓減少了與大陸電影合作－不過無法證明這一改變，是與政治有關。然而在2012年時，一些大陸樂團原本想表演他的音樂，被迫退票取消。

在當時的氛圍下，中國有不少抵制日本的聲音，有少數網民也會揚言罷聽他的音樂等等，不過總有網民為此平反，說「音樂歸音樂」。

圖片版權 OPTIMUM HOME ENTERTAINMENT Image caption 《魔法公主（又譯幽靈公主）》中，久石讓的配樂揉合兇殘與溫柔。

久石讓本月在香港演出。他說，很多人以為管弦樂就等同古典音樂，沒有音樂知識是不會欣賞，他希望管弦樂團演湊電影作品，能吸引更多人認識管弦樂、古典音樂。

香港中文大學日本研究學系吳偉明教授認為，香港人對久石讓認識有世代的分別，喜歡他作品的人年紀較大，年輕一代對宮崎駿的熱衷已大不如前。

「久石讓香港音樂會的撲飛熱潮，我的看法是，搶飛的傾向都不是年青人，而是有消費能力，並且覺得懷舊的中年人，」吳偉明教授說。

而他亦坦言，他還是比較喜歡宮崎駿早年的作品，他認為他在人物造型、到內容思想方面，都已現僵化，現在已較少留行他們的作品。

圖片版權 OPTIMUM HOME ENTERTAINMENT Image caption 2004年，宮崎駿和久石讓合作《霍爾的移動城堡（又譯哈爾移動城堡）》

在香港從事教授兒童音樂十多年的王小姐也是久石讓的粉絲，她認為宮崎駿電影成功之道，是「小孩子看得懂、大人也別有體會」的深層意義，而久石讓的音樂亦同樣具備感動小孩與成年人的感染力。

「我有時候在教室播放久石讓的音樂，小孩子都會安靜下來，覺得很舒服，有些更會主動要求能不能教他們怎麼彈奏他的樂曲，而當中，有些小孩根本沒有看過宮崎駿的電影，這就是他音樂的力量，」她說：「我們這一代人卻是因為看宮崎駿的電影而認識久石讓，對我們來說是一種回憶，喚起當年看動畫的感受與童真。」

但她說，宮崎駿電影、久石讓配樂當紅的原因，可能是因為當年他們沒有很多競爭對手。

台灣業餘樂手蔡淳正亦認為，宮久配的成功是「兩岸三地媒體發展的時機」造就，如果他們的配搭是在這世代出現，會否有如此影響力，是未知之數。

儘管蔡喜歡他們的作品，但他同時覺得兩人定義了外界對動畫的要求。

「其他國家的作品也會被拿來跟他們的動畫比較，」蔡說：「我們看動畫片的口味，會不會被他們定義，是不是好的動畫片就一定要他的類型？」

他認為這是一個值得討論思考的問題。