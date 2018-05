百歲壽星生日願望：只求尊嚴死

圖片版權 Abc Image caption 104歲的大衛·古道爾

健康長壽、長命百歲是許多人夢寐以求的願望。古今中外似乎無一例外。但是,現在有一位長壽老人,上個月剛剛度過了自己104歲的生日,在大家歡天喜地為他慶祝生日之際,他一語驚人地道出:自己非常想死。

他說,"非常遺憾我活到了這歲數。"

"我並不開心。我想死。死亡並不特別傷感,但是如果想死卻不能死才悲慘。"

這位老先生是一位德高望重的澳大利亞科學家(生態學家和植物學家)大衛·古道爾(David Goodall)。

他並沒有什麼嚴重的疾病,但卻感到"活夠了",希望能提前結束自己的生命。

這到底是為什麼呢?因為畢竟能活過百歲,而且頭腦靈敏,還相對健康是多少人所夢寐以求的事情。

周三(5月2日),古道爾正式向澳大利亞的家人道別,前往歐洲瑞士尋求協助死亡(assisted dying)。

雖然協助死亡目前在澳大利亞的一個州是合法的,但它要求申請人必須是重病無治。因此,古道爾不合格,只能前往瑞士來實現自己的願望。

據悉,古道爾做出這一決定其中一個重要原因是他日漸失去獨立自主的能力。

積極一生

圖片版權 EXIT INTERNATIONAL Image caption 陪同古道爾去歐洲進行協助死亡的奧內爾

古道爾出生在倫敦,但生活在澳大利亞西部城市珀斯(也譯伯斯,Perth)。

他一生工作努力,碩果累累。就在最近幾年他還幫助編輯了30冊的《世界生態系統》書籍,並因為他的傑出貢獻被授予AM勳章(a Member of the Order of Australia)。

2016年,在古道爾102歲高齡的時候,還為了能繼續作為名譽學者在大學校園工作而打了一場官司。

雖然打贏了,但是這場官司給古道爾生活的影響卻是巨大的。

因為伊迪斯科文大學(Perth's Edith Cowan University)考慮到古道爾年事已高,如果還讓他繼續到大學來上班(沒有薪酬的志願工作),對他的安全可能造成問題。

因為他已經過了100歲,不能再開車,只能乘坐公共交通,而且距離比較遠。萬一有什麼閃失,不好辦。

雖然最後古道爾贏得勝利,學校同意把他轉到離家比較近的校區上班,但古道爾的元氣大傷。因為老辦公室有他的老同事、老相識、老朋友。

陪同古道爾前往瑞士進行協助死亡的朋友奧尼爾說,因為這一段時間發生的事情都擠到了一塊:他不能再自己駕車、而且也不能再在心愛的劇場參加演出了。

不再有火花

圖片版權 EXIT INTERNATIONAL Image caption 古道爾的一些家人會陪同他走完最後旅程

這一切對他的獨立性及心理健康無疑是一個不小的打擊。

對古道爾來說,每天能去上班,不光是發揮餘熱消磨時光,它還給他提供了一個機會,便於他與人接觸、能夠聊聊天,談談引發思考的話題。這些對他來說至關重要。

古道爾不再像從前那樣有精神氣。他開始整理自己的書籍,一種不再屬於這裏,就此道別的味道。這也是他不再感到開心的開始。

上個月,古道爾在自己獨居的公寓中跌了一跤,直到2天後才被人發現。這可能更加速了他死亡的決定和決心。

後來,醫生說他需要24小時的護理,或者搬到養老院去住。

"他是一個獨立的人。他不喜歡24小時被人圍著,或是找一名陌生的護理人員。他不想那樣做," 奧尼爾解釋說。

他還希望像以前那樣能夠自己乘車進城,與別人進行比較有意義的交流。

奧尼爾說,古道爾最大願望是可以平靜地、有尊嚴的結束自己的生命。

她說,古道爾並非抑鬱或者感到生活悲慘,但過去2年他的生活明顯失去了火花,感到有點"無聊"。

令古道爾感到遺憾的是,他不能在所居住的澳大利亞得到協助死亡,而要不遠萬里前往瑞士。

古道爾在前往瑞士的最後幾天還在修改他的一些信件,跟親人道別,包括他許多的孫兒孫女們。

古道爾認為,像他這樣的老年人應該有權決定是否用協助死亡的方式來結束自己的生命。

他在接受澳大利亞廣播公司採訪時表示,希望公眾能夠理解他的決定。

"如果一個人選擇結束自己的生命是情有可原的,我認為別人不應該干預,"他說。

古道爾的故事提出的一個問題是,長壽是否就一定是福?即使像古道爾這樣能夠工作到102歲高齡,生活充實、思維敏捷又相對健康的老人都會感到孤苦無助,可想而知那些疾病纏身的老人呢?

現代社會中,如何關愛和解決老年孤獨問題可能是每一個社會都應該認真思考的問題。