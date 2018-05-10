特朗普推特發文：6月12日新加坡見金正恩

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備受關注的「特金會」時間和地點最終敲定。周四（5月10日），特朗普通過推文宣佈，他與朝鮮領導人金正恩的會談將於6月12日在新加坡舉行。

「 我們兩人會共同致力於將此變成世界和平非常特殊的時刻，」特朗普說。

這次會面早已引發全世界關注，不僅因為這是美國總統特朗普與朝鮮領導人金正恩的首次會面，還因其會面成果將直接關乎朝鮮半島和東北亞的安全，以及中國與美國在半島所扮演的角色。

當天早些時候，3名被朝鮮關押的美國人質已經被釋放回家。

圖片版權 Twitter Image caption 特朗普推文

「特金會」後美國要撤軍嗎？

不久前還與金正恩相互言語威脅的特朗普還說，人們可以從這次會談中見到「非常非常好的事情」。

金正恩此前表示，如果美國和其盟友韓國停止對朝鮮的「敵意行為」，平壤會願意展開談判。在不久前與韓國總統文在寅的會談中，金正恩更是談及半島無核等問題。

亞洲分析人士則將關注點更多放在美國可能撤軍問題上。《紐約時報》上周引述知情人士說，特朗普正考慮在韓國減少美國駐軍的可能性。

不過，特朗普的國家安全顧問博爾頓則表示，《紐約時報》的報道「純屬無稽之談」。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普的國家安全顧問博爾頓表示，《紐約時報》的報道"純屬無稽之談"。

還有哪些地點被考慮過？

在文在寅與金正恩會面後，「特金會」在哪裏舉行成了外界矚目的焦點。除了新加坡外，外界還談論過南北韓交界非軍事區、蒙古國烏蘭巴托，以及北京和瑞士。

支持烏蘭巴托選項的人士表示，由於蒙古國離朝鮮更近一些，金正恩可能更傾向於從平壤坐火車直接前往。另外，蒙古國與朝鮮和美國都有外交關係。

Image caption 2015年，新加坡承辦了習近平與台灣前總統馬英九的會晤。

作為國際政治中的中立國，瑞士也很早表示願意同時接待特朗普與金正恩。1994年，美國和朝鮮就是在瑞士達成凍結核反應堆建設的框架協議的。不過，這項協議在2003年作廢。

作為朝鮮曾經最大的盟國，北京在此前「六方會談」中扮演重要角色。但由於北京在朝核問題中角色敏感性，分析人士也很快排除了北京承辦此次會談的可能性。

新加坡也曾多次扮演過這樣的「中間人」角色，比如2015年習近平與台灣前總統馬英九的會晤，以及1993年的「汪辜會談」。