你的器材不支持播放多媒體材料 馬克思雕像揭幕現場

正當德國疑惑該如何紀念馬克思誕生200週年時，中國贈予馬克思家鄉小鎮的一座巨大青銅像，又令爭議升溫。

這座青銅像高4.5米，出自中國最著名雕塑家之手；但德國西部鄰近盧森堡的小鎮特里爾（Trier），花了數年時間爭論接受它會否被視為縱容中國的人權侵犯行為。

馬克思與恩格斯合著《共產主義宣言》，指人類歷史就是階級鬥爭的歷史；中國政府則一直宣稱將馬克思思想作為實施統治的指導思想。

但時至今日，馬克思在德國人眼中仍是備受爭議的人物。不少德國人曾經生活在蘇聯共產黨統治的陰影下，而蘇共正是由馬克思思想啟發成立。

當地時間5月5日中午，這座雕像在特里爾揭幕，儀式引來了不同派系的示威者，當地官員呼籲各方冷靜。

圖片版權 Reuters Image caption 特里爾街頭出現反對中國侵害人權的示威。

「如果你想批評馬克思，我們歡迎，但請不要訴諸暴力和破壞行為。」德新社引述特里爾政府發言人米高.舒密茲（Michael Schmitz）表示。

德新社報道指，極右政黨「德國另類選擇黨」（Alternative for Germany）原定進行一場靜默遊行，紀念共產黨政權下的受難者，另有組織遊行聲援在中國被禁止的「法輪功」。

德國人怎麼看馬克思？

馬克思的理論被後來者引用，成為共產主義的基礎。共產主義的理想制度中，所有財產均為社區共有，社會階層將會消弭。

然而，共產主義政黨掌權的國家如蘇聯及中國，均以侵犯、打壓人權聞名。

1949-1990年間，德國東部由蘇聯統治，名為「德意志民主共和國」。 上世紀90年代兩德統一時，東德遠較西德貧困。

圖片版權 Reuters Image caption 一些共產主義的支持者亦有在特里爾遊行。

德國萊茵蘭-法爾茨州州長馬璐.德萊爾（Malu Dreyer），形容馬克思誕辰日為一次討論他、而非紀念他的機會。

不少其他德國政治人物也在網絡上表態。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @peteraltmaier Lieber #KarlMarx, egal wie brillant Deine Ideen waren: Die Umsetzung hat nie funktioniert, Millionen Menschen um Glück & Leben betrogen. — Peter Altmaier (@peteraltmaier) 2018年5月5日

「親愛的馬克思，無論你的思想有多厲害，它們的實踐卻從未成功過。上百萬人的生活與幸福被辜負了，」默克爾內閣經濟部長彼得. 阿特麥爾（Peter Altmaier）在推特上表示。

而德國左翼政黨Die Linke的國會議員貝恩德. 裏克辛格（Bernd Riexinger）則有不同看法。

「誕生200年後，馬克思思想仍然具有意義。」裏克辛格寫道：「科技發展讓社會進步成為可能，但資本主義卻在妨礙這一點，它破壞了人類社會與自然。讀馬克思，我們可以看到這一切究竟是如何發生的。」

周五，歐盟委員會主席讓－克勞德·容克（Jean-Claude Juncker）在特里爾表示，今時今日馬克思「象徵了一些不是由他引起、也不應由他承擔責任的東西，因為他的思想被重新包裝成完全相反的東西。」

2008年全球金融海嘯後，馬克思的理論重新獲得關注。

為什麼中國送的雕像會引發爭議？

特里爾的官員說，應否接受中國這份「大禮」的爭論，已經進行了兩年：一些人認為，接受這一饋贈的行為與譴責中國侵犯人權的立場前後矛盾。

周五，「獨立中文筆會」德國分會表示，在已故諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀劉霞解除軟禁前，這座雕像不應揭幕。

劉霞從未被控以任何罪行，但自2010年劉曉波獲獎以來一直被軟禁至今。

「另類選擇黨」領袖高蘭德（Alexander Gauland）則指，共產主義為人類帶來極大苦難，不應立像紀念。

圖片版權 AFP/Getty Image caption 特里爾的紀念活動上出現了反對的示威者。

特里爾市長沃爾弗拉姆.萊布（Wolfram Leibe）認為，這場爭議，是檢視各方態度的機會。

「我們接受這座雕像，是一種友誼的表現，這座雕塑也可以鼓勵人們重新思考馬克思。」

「或許這樣一來，一些評斷與偏見會被重新審視。」

馬克思的紀念建築或雕像在德國並不罕見，譬如其故居以及首都柏林一個公園內的雕塑。萊布表示，每年特里爾迎來450萬遊客，當中5萬來自中國。

中國怎麼看馬克思？

周五，中國國家主席習近平高調發佈演說，讚揚馬克思是「近代以來最偉大的思想家」。

他敦促中國共產黨「回到馬克思、回到共產黨人理想啟航的原點」，並指中共將一直是馬克思思想的「忠誠信奉者、堅定實踐者」。

在中國，學生與公務員必須修讀馬克思主義的必修課程。

雖然如此，中國目前的制度更傾向資本主義，有龐大的億萬富翁群體，貧富差距也越拉越大。

圖片版權 Getty Images Image caption 柏林一個公園裏的馬克思、恩格斯雕像。

中國送給特里爾的雕像，由著名雕塑家吳為山所作。

「在現今年代，我的作品獲得世界注目，是因為中國獲得世界注目。」吳為山向中國官媒表示。

馬克思是誰？