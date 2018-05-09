圖片版權 Reuters Image caption 5月8日，李克強在雨中抵達日本。

中國總理李克強本周二（5月8日）開始訪問日本，出席中日韓首腦會議。他是2011年後首位到訪日本的中國總理。日前，中國國家主席習近平與日本首相安倍晉三首次舉行電話會議，兩人討論朝鮮問題，後來日本媒體傳出消息，稱安倍可能秋季訪華，習亦有望下年在出席二十團集團峰會之時，順道以國賓身份國事訪問日本。

種種跡象顯示，中國與日本關係正逐步改善。到底是甚麼原因讓兩國靠近？在釣魚島（日稱尖閣諸島）爭議和二戰歷史問題仍然未解決之時，中日這種微妙的關係能否持續？

闊別多年的訪問

今次李克強到日本出席中日韓首腦會談，國際間固然聚焦朝鮮問題，但對中日而言，李克強這次訪問日本的本身更令人期待──上次訪日的中國總理，已經是2011年的溫家寶。

這次李克強訪日之旅，日本為他提供公賓級別待遇，獲天皇接見、與安倍會談以及在安倍陪同下造訪北海道。北京大學國際關係學院教授梁雲祥對BBC中文說，李克強獲天皇接見也許中國人不太重視，但在日本人的角度，真是一種榮耀，顯示了對李克強的重視。日本國立一橋大學法學院教授王雲海對BBC中文說，值得留意的是，首相甚少陪同領袖到東京以外的地方，這可被視為一種突破。

兩國謀求合作的部分包括貨幣互換協議，並宣佈給予日方合格境外投資者（RQFII）額度。李克強此行亦與日本敲定海空聯絡機制，雖然機制沒有明確規定適用的範圍，但同意一旦雙方軍艦、飛機接近時，可採用無線電頻率直接用英文聯繫，並希望兩國防務部門有定期會議，和設立軍方專用聯絡熱線，避免誤判和衝突情況。

北大教授梁雲祥認為中日設立海空聯絡機制具象徵意義，但雙方對領土領海問題立場沒有改變。

圖片版權 AFP Image caption 專家認為中日設立海空聯絡機制具象徵意義，雙方對領土領海問題立場沒有改變。

為甚麼此時此刻關係暖化？

在2012年，日本政府宣佈把釣魚島「國有化」，中日關係進入「冰河時期」。中國和日本多次派艦隻、戰機到釣魚島附近宣示主權，日本右翼人士更曾登上釣魚島視察，然後互相指摘對方入侵其領海領空，而中國在2013年宣佈在東海劃定防空識別區。

歷史問題上，從南京大屠殺、慰安婦、教科書、安保法修憲解禁集體自衛權、首相是否參拜供奉二戰甲級戰犯的靖國神社等，中國一直指責日本逃避歷史責任。

但在一連串外交斡旋下，2014年11月，安倍晉三前往北京出席亞太經合組織會議時，與習近平進行歷史性破冰會晤，當時會面僅25分鐘，兩人握手「面無表情」的合照更成為中日關係的重要標記。

之後，習近平和安倍多次在不同的國際峰會碰頭會晤，從會談通稿可以看出，中國起初把會談重點放在歷史問題，但踏入2017年後，經貿合作與中日關係漸漸出現，也顯示兩國關係的微妙改變。

圖片版權 Getty Images Image caption 2014年11月，安倍晉三與習近平歷史性破冰會晤，兩人握手合照嚴肅的表情成為中日關係的重要標記。

日本國立一橋大學教授王雲海認為，中日關係改善的主因出於經濟考慮，中國和日本經貿方面有更多的共同利益。而美國總統特朗普上任後，奉行傾向保護主義的貿易政策，亦間接促成了兩國靠近的契機。

一方面，美國宣佈退出跨太平洋伙件關係協定（TPP）， 令日本在經濟上不能夠依賴盟友，而中國亦有龐大的市場做誘因，與中國關係友好有助改善日本經濟，特別是日本的高端製造業。

另一方面，中國和美國有貿易摩擦，也意識到與日本加強經貿合作不是壞事，特別是如果能拉攏日本更熱心參與「一帶一路」，亦有助中國在區域內發揮更大的影響力。

李克強訪問前在日本媒體《朝日新聞》撰文，說不少日本企業願分享「一帶一路」倡議帶來的機遇。李克強說，中日經濟互補性很強，在新一輪科技與產業革命浪潮中，拓展節能環保、科技創新、高端製造、財政金融、共享經濟、醫療養老等多領域合作，兩國企業開展第三方市場合作「擁有巨大潛力」。

過往中國和日本在投標外國基建項目時，時常成為競爭對手。中國智庫世界經濟與發展研究所所長姜躍春近日說，中國和日本在亞洲高鐵項目過度競爭，出現壓低價格與低息貸款等問題，雙方或可以合作取得進展。這個智庫對中國國策有一定指標。

北大教授梁雲祥認為，中國資金充足，日本管理、技術較強，兩者結合起來，能令雙方受益，但這種合作牽涉「技術轉讓」問題，所以需要政治上的互信，從而增加第三方合作的可能性。

圖片版權 Getty Images Image caption 2012年，中日關係踏入冰河時期，反日情緒高漲。

關係暖化是否曇花一現？

日本國立一橋大學學者王雲海預計，中日關係會持續改善，有望實現安倍晉三訪華以及習近平回訪日本。

他認為兩國經過一段時間的對立，彼此認識到互相對立對國家利益不大，而這次改善關係的行動，不是中日雙方臨時想做的事，而是考慮到長遠的利益，不會「一會兒就消失」。

北大教授梁雲祥的觀點則較為審慎，他認為雖然中日關係表面上有所改變，但實際上仍然很脆弱，兩國矛盾實際上沒有解決。

在領海主權爭議與歷史問題上，雙方立場鮮明，目前沒有改變的空間。

梁認為，如果地區形勢有變，例如朝鮮半島或台海局勢演變成危機，日本沒有別的選擇一定支持美國，中日關係便很容易滑落，但如果沒有危機的情況下，兩國可以在一定程度上改善關係。

而兩國領袖能否互訪，亦取決於安倍晉三能否在今年9月的自民黨總裁選舉中獲勝，目前民調顯示，他和前首相小泉純一郎之子、現任眾議員小泉進次郎勢均力敵。