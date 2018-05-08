圖片版權 BBC CHINESE Image caption 巴拿馬共和國與中華人民共和國外交、經濟新關係座談會（郭篤為攝）。

中國駐巴拿馬大使對中國政府是否投資尼加拉瓜運河工程的關切深表訝異，強調官方已經公開澄清該工程純屬私人投資，中國政府從未介入，事實上也不再有人提起該工程。

BBC中文駐中美洲特約記者郭篤為從巴拿馬報道說，中國駐巴拿馬大使魏強5月7日上午出席了巴拿馬外交部、倫敦經濟學院（London School of Economics）與「拉丁美洲開發銀行」（CAF）聯合舉辦的「巴拿馬共和國與中華人民共和國外交、經濟新關係座談會」。

魏強在被問及中國是否投資修建尼加拉瓜運河時表示：「至今還有這種憂慮和提問，著實令我大吃一驚！」

2017年6月中巴建交後首任北京大使表示，尼加拉瓜運河公司是中國商人在香港成立的合資企業，純屬私人投資，且自行承擔風險。

魏強表示，以官方立場來看，中國政府過去沒有參與、也從未有過投資，況且商業部最近已經做出澄清。他說：「現在已經不再有人提及這議題。」

由北京商人王靖與尼加拉瓜政府合資在香港成立的「尼加拉瓜運河開發投資有限公司」（HKND集團）曾於2014年12月22日在太平洋岸裏瓦斯省（Rivas）布裏托（Brito）河口農莊舉行象徵性的首開工儀式。

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當時信心滿滿的HKND集團董事長王靖說，這條「幸福之河」將於2015確定初步設計、施工及招標進程，大運河將在2019年竣工通航。

2014年7月公布的大運河預定路線全長278公里，為巴拿馬運河的3.5倍，其中105公里利用中美洲最大的尼加拉瓜湖。運河寬度介於230至520米之間，30米的水深也優於巴拿馬運河。

2016年秋季巴拿馬與中國就關係正常化展開建交談判時，中國政府一旦參與尼加拉瓜大運河工程將腰斬巴拿馬運河壟斷的焦慮，正是巴拿馬做出建交決定的催化劑。

2017年6月12日胡安卡洛斯‧巴雷拉總統向全國宣佈與中華人民共和國建立外交關係時，尼加拉瓜大運河工程仍停留在象徵性的「初動工」階段。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 巴拿馬總統巴雷拉與中國大使魏強（郭篤為攝）。

由尼加拉瓜立法議會審核通過授權修建及50年經營特權的大運河計畫，工程總預算為400億美元，HKND集團從未公布實際集資狀況。

HKND集團官網http://hknd-group.com已經被撤下，實際營運狀況不明。

HKND集團曾在香港中環金融中心二期18樓設有總部。BBC中文記者周二前往探訪，卻發現已人去樓空。金融中心二期工作人員表示，這家公司上個月已搬走，但不清楚搬去哪裏。