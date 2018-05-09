「死而復生」 美國小男孩稱「到天堂走了一圈」

圖片版權 JENNIFER REINDL/FACEBOOK Image caption 特倫頓說，他好像在天堂走了一圈。

美國阿拉巴馬州的一名13歲小男孩在他父母和醫生決定拔掉維持他生命機器的一天前，奇蹟般蘇醒過來。

特倫頓·麥克金利（Trenton Mckinley）在一次事故中大腦嚴重受傷，被醫生宣佈沒有希望恢復了。

在與醫生協商後，他父母同意簽字捐獻他的器官。因為，他的器官與5名兒童匹配，至少可以拯救5個孩子。

但就在醫生凖備為他拔管的前一天，特倫頓出現生命跡象。

特倫頓今年3月在拖車中玩耍時發生翻車事故，當時大腦出現7處顱骨骨折，嚴重受損。

特倫頓隨後接受了幾次開顱手術，還出現了腎衰竭和以及心臟驟停。

特倫頓媽媽說，特倫頓甚至在手術台上"死了"15分鐘。

在醫生給他拔管前，凖備給他大腦進行最後一次腦電波測試，以確定他的死亡時間，但這時出現了奇蹟。

現在特倫頓正在慢慢地恢復中。他還記得當時車翻了，他的腦袋撞到水泥地上，拖車又壓到頭部。那之後他就什麼都記不得了。

圖片版權 JENNIFER REINDL/FACEBOOK Image caption 特倫頓正在慢慢恢復。

上帝？

特倫頓現在可以講話、走動、甚至可以閲讀和做算術等，雖然他仍然時常出現神經痛以及癲癇症狀等。

當然，他還將需要進一步的顱部手術。

而特倫頓自己說，在他昏迷狀態中他覺得自己是在天堂，是上帝救了他。

"我在一片開闊的田野中直行，"他說。"沒有其他解釋，只有上帝。"

植物人和植物人狀態

像特倫頓這樣的奇蹟現象並非獨一無二。

一名35歲的法國男子由於車禍大腦受到大面積損傷，處於醫學上所稱的昏迷狀態，即俗稱的"植物人"。

但在長達15年之後，經過新的刺激療法後已經"蘇醒過來"。

經過半年的治療，該名男子已經恢復了部分知覺。他可以轉動頭部，聽故事以及對指令做出反應等。

一般來講，醫學界認為如果一個人進入"植物人"狀態12個月之後，就基本上被"判了死刑"。

圖片版權 WYSS CENTER Image caption 一個人只要連續4個星期以上進入這種狀態就可以被稱作植物人狀態。

植物人狀態是指那些不用借助機械呼吸的患者。他們有正常的心跳，甚至可以睜眼但卻沒有任何對外部的感知。

他們的眼睛不會有意識追蹤物體的移動，也不會對聲音做出反應。同時，他們也不會顯示任何情感特徵。

一個人只要連續4個星期以上進入這種狀態就可以被稱作植物人狀態。

如果腦部沒有受到外部傷害而失去感知的話，只要連續6個月以上就可以被界定為永久植物人狀態。但如果是受到外部傷害導致的，則需要12個月以上才能被稱為永久性植物人。

通常，如果成為了永久性植物人，恢復的機率則相當小，但也不是沒有可能。

舒馬赫

隨著醫學的發展，人們對植物人的認知也越來越多。但人體的神秘和未知有時又是現代醫學知識所無法解釋的。

世界知名F1賽車手邁克爾·舒馬赫（Michael Schumacher）2013年在法國阿爾卑斯山滑雪時發生事故頭部受到重創，陷入昏迷。

雖然2014年，他的發言人表示，舒馬赫已經脫離昏迷狀態並回家繼續接受治療，但從此就再也沒有任何進一步的消息。

如果昏迷15年後的"植物人"都能蘇醒，誰又能說舒馬赫沒有希望呢？

因為畢竟，生命是神秘的。有許多超自然的東西是目前的醫學所無法解開的謎。