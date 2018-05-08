特朗普宣佈美國退出伊朗核協議

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普總統在白宮宣佈，美國將推出伊朗核協議。

美國總統特朗普說，他已決定撤出伊朗核協議，並將重新開始對伊朗實行嚴厲的經濟制裁。

在特朗普的前任奧巴馬總統任內，中美俄英法德六國與伊朗於2015年達成協議，限制伊朗發展核武器，換取國際社會解除對伊朗的制裁。

特朗普總統說，該協議很不合理，因為伊朗的彈道導彈項目、伊朗2015年以後的核活動以及該國在也門和敘利亞衝突中的角色都沒有受到任何制約。

他說，這個協議"爛透了"，令包括他自己在內的所有美國公民蒙羞。

特朗普說："我今天宣佈，美國將撤出伊朗核協議。我即將簽署一份總統備忘錄，開始對伊朗政權重新施加核制裁。我們將實施最高級別的經濟制裁。"

在國際制裁下，伊朗出口石油和參與國際金融體系都將困難重重。

特朗普歷來對伊朗核協議持批評態度，在選戰期間就承諾退出該協議。

圖片版權 EPA Image caption 特朗普宣佈決定後，立即簽署總統備忘錄，重新啟動對伊朗的制裁。

伊朗：將重啟鈾濃縮項目

特朗普在白宮話音剛落，伊朗就表示，該國凖備重新啟動鈾濃縮項目。

伊朗總統魯哈尼說："美國宣佈，它不尊重自身做出的承諾。我已命令伊朗原子能組織，凖備開始工業級別的鈾濃縮。"

但是，魯哈尼說，在重啟鈾濃縮項目之前，他將"等幾個星期"，與伊朗的盟友和支持核協議的國家進行商討。

"一切都取決於我們的國家利益，"他說。

各國反應

在伊朗核問題上，美國的歐洲盟友普遍與特朗普政府不同調。

法國、德國和英國發表共同聲明說，它們對美國的決定表示"遺憾"。

歐盟外交政策與安全事務高級代表莫蓋裏尼說，歐盟"決心維持"伊朗核協議。

但以色列總理內塔尼亞胡說，伊朗核協議是"災難性"的協議，他"完全支持"特朗普總統的"大膽"決定。

美國常駐聯合國代表尼基∙黑利說：特朗普總統"絶對做出了正確的決定"。

她說："這是一個糟糕的協議，只會使伊朗在國際上的不良行為更加惡化。"

據報道，特朗普總統的國家安全顧問伯爾頓說，歐洲企業將必須在六個月內停止與伊朗的經貿往來，否則就將面臨美國制裁。