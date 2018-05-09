圖片版權 Reuters Image caption 蓬佩奧（左）在四月曾與金正恩會面，指兩國已經建立起「良好關係」

特朗普與金正恩的歷史性會面前夕，美國國務卿邁克·蓬佩奧（Mike Pompeo）再度訪問平壤；而金正恩在此之前已經第二度與習近平會面。

蓬佩奧抵達平壤，為美國總統特朗普與朝鮮領導人金正恩的歷史性會談作「先頭部隊」。他表示，希望為朝鮮半島無核化的談判訂下最終計劃。

這是美國國務卿繼上月與金正恩會面之後，第二次到訪平壤，外界同時關注朝鮮是否有可能釋放平壤扣押的三名美國公民。

蓬佩奧表示，四月的會面已經令雙方建立起「良好關係」——那是美朝自2000年以來最高級別的官方接觸。

中國的重要性

特朗普此前曾表示，他與金正恩的會面可能會在六月初或者「之前一點點」進行，並且已經有多個備選的會面地點，但不會在美國。

本周較早前，傳出金正恩再一次前往中國，在東北城市大連與中國國家主席習近平會面的消息——這是六個星期之內的第二次。

金正恩在會見韓國總統文在寅和美國總統特朗普之前，都率先去了中國。

接連的高層會面似乎表明，中國希望在解決朝核問題的事務上發揮與美國旗鼓相當的重要性；而中美兩國在朝鮮無核化的進程上有不一樣的看法。

特朗普政府曾提出要求，平壤須在六個月到一年內拆除核武器庫，而中朝領導人會面後發表的聲明顯示的無核化進程要更漫長。

中國官方新華社引述金正恩在與習近平的會面中表示，他希望「有關各方負責任地採取分階段、同步性的措施」，通過政治解決朝鮮半島問題，「實現半島無核化和持久和平」。

中國方面表示，對於朝鮮對中朝兩國戰略溝通的重視「予以高度評價」；而新華社報道指，金正恩向習近平「通報了近期朝鮮國內發展和黨的建設情況」——此前朝鮮勞動黨在其黨政大會中宣佈暫時停止核武及洲際彈道導彈試驗，將注意力轉向經濟發展，是國際社會始料不及的決定，一般認為中國在此過程當中發揮了重大作用。

美國總統特朗普則在美國時間周二宣佈他將退出奧巴馬政府時期與伊朗訂立的核協議，期間也提及了蓬佩奧的平壤之行，表示與朝鮮的關係正在逐漸建立。

「我們已經訂好了我們的會議計劃，地點也都選好了。時間、日期，所有事情，都已經有選擇，」特朗普說。

「我們會看看最後的結果，或許會沒有結果。但是對於朝鮮、韓國和整個世界來說，它可以是一件大好事。」

請求釋放在押美國公民

此次到訪平壤之前，蓬佩奧就表示，他希望朝鮮能夠「做正確的事」，釋放三名被扣押在朝鮮的美國人。

「我們請求釋放這些在押人士已經問了有17個月了，」蓬佩奧說。

韓國總統府一名官員向韓聯社表示，外界期待平壤釋放三名美國公民，在金正恩與特朗普會面之前展示一種「友好姿態」。

與蓬佩奧同行的一名美國國務院官員表示，美國還會在與朝鮮的互動中尋找來自朝鮮的信號，顯示平壤的核武意圖「有實質性的改變」。

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四月，特朗普同意與平壤進行直接對話，令國際社會感到意外——在任美國總統與朝鮮領導人直接會面是前所未有的舉動。