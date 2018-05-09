伊朗核協議危機升溫 美中歐俄各自有何考量

圖片版權 EPA Image caption 經濟學家們指出，美國退出伊朗核協議將推高國際原油價格。圖為運送伊朗石油的巨輪。

美國總統特朗普拒絶中英法德的勸誡，宣佈退出伊朗核協議，並將實施嚴厲的經濟制裁。英法德中表示遺憾。

伊朗則威脅要重啟濃縮鈾項目，意味著重啟核武計劃。

各方紛紛警告，擔心特朗普此舉可能在中東引發戰爭和動蕩。

美國此舉到底意欲何為？各大國為何做出不贊同的反應？中東國家會如何反應？這一舉動對朝鮮核問題會有什麼影響？俄國為何沒有高調反對？

美國

拋開不論特朗普批評伊朗核協議和伊朗的高調言辭的話，美國經濟復蘇路線圖也可能為此提供一些線索。

特朗普從競選到出任總統，一直高舉"美國第一"的旗號，力圖恢復美國經濟增長，但一年多來通脹乏力，經濟缺乏刺激。美聯儲雖進入升息通道，但步履艱難。

特朗普政府自從推出聯合國巴黎氣候協議，似乎已經顯示要重啟通過石油等老能源發展來重振經濟的路徑。石油等國際能源價格則和美聯儲經濟戰略息息相關。

圖片版權 Reuters Image caption 分析人士認為，美國退出伊核協議會讓伊朗國內強硬派實力上升，給魯哈尼總統施壓壓力。

海灣地區是國際石油的核心。而伊朗比鄰的霍爾木茲海峽則是國際能源的一條生命線。特朗普退出伊核協議之前，伊朗在國際社會解除對制裁後，於2016年重新成為世界主要石油出口國，成為石油輸出國組織（OPEC）成員國中僅次於沙特和伊拉克的第三大石油出口國。

經濟學家們紛紛指出，一旦伊朗重新受到制裁，國際石油供應不穩，石油價格必將大漲。因此，在特朗普宣佈退出伊核協議後，國際市場價格隨有下跌波動，但原油天然氣期貨價格當天暴漲3%。

更有經濟學者指出，推高油氣價格將帶動美國的消費和生產增長，企業利潤上升，通脹上升，經濟繁榮。

中東地區

中東地區的重大核心矛盾，包括伊朗和以色列的矛盾，特朗普指責伊朗沒有遵守核協議的根據來源則是以色列政府提供的有關證據。

伊朗和以色列的矛盾直接表現在敘利亞戰場上，大批伊朗"志願軍"幫助阿薩德政權將反對派打得節節敗退。

從宗教上說，伊朗和敘利亞政權都屬伊斯蘭教什葉派。

中東地區其它的重大核心矛盾，從宗教上說還包括作為伊斯蘭教什葉派領袖的伊朗與阿拉伯遜尼派國家的矛盾，特別是國際石油最大生產國沙特的矛盾。

因為國際石油價格暴跌、收入大減而經濟面臨嚴峻局面，沙特的新領導階層樂見石油價格反彈。特朗普宣佈退出伊核協議，沙特立即宣佈石油增產。

中國和一帶一路

中國經濟發展依賴特別是來自中東的、穩定的石油供應。石油價格上漲自然對中國經濟有所影響。

2012年初西方國家對伊朗實施強硬制裁後，當時伊朗原油出口降至略高於100萬桶/日，主要的四個買家之一就是中國，其它三個是印度、日本和韓國。

中國並不希望中東地區出現動亂，這不僅可能影響到其能源供應，還會影響到中國提出的、把中東作為重要路徑的"一帶一路"發展戰略。

此前，中國電訊業的龍頭企業中興已經因為和伊朗的交易受到美國政府制裁。中國和伊朗的其它重大經濟活動也都會受到制裁影響。

作為希望維護國際秩序的政治大國，中國當然不願看到國際多邊協議說廢就廢，地區秩序陷入混亂。

中國外交部發言人耿爽對美方所做決定表示遺憾說："伊朗核問題全面協議是由六國、歐盟和伊朗共同談判達成的多邊協議，並經過安理會第2231號決議核可，所有各方都應當認真執行，維護全面協議的完整性和嚴肅性。這有利於維護國際核不擴散體系，促進中東地區和平與穩定，對通過政治手段解決熱點問題也具有示範意義。"

耿爽說："在當前形勢下，中方呼籲所有各方本著負責任態度，從長遠和大局出發，堅持政治外交解決方向，妥善管控分歧，盡快回到繼續執行全面協議的正確軌道上來。中方將本著客觀、公正和負責任態度，同各方保持對話協商，繼續致力於維護和執行全面協議。"

歐盟和俄國

圖片版權 Getty Images Image caption 英國、德國、法國紛紛宣佈，他們將繼續恪守核協議承諾。他們發表共同聲明，稱他們對美國的決定表示"遺憾"。

特朗普此舉使得美國的國際戰略和其盟國英法德的戰略發生重大分歧。

歐盟外交政策與安全事務高級代表莫蓋裏尼說，歐盟"決心維持"伊核協議。

英國、德國、法國紛紛宣佈，他們將繼續恪守核協議承諾。他們發表共同聲明，稱他們對美國的決定表示"遺憾"。

歐盟雖然也承認目前的伊核協議有缺陷，但認為目前缺乏限制伊朗開發核武的替代方案。因此，歐盟此前努力游說特朗普不要退出伊核協議。

此外，在世界經濟已經愈加融為一體的今天，歐盟的經濟自然會受到美國制裁伊朗的衝擊。自從伊朗核協議達成後，歐盟飛機、汽車製造商等企業紛紛進入伊朗市場。現在，西方不少企業擔心伊核協議無法維持"城樓失火，殃及池魚"。

在世界經濟未來發展的道路上，歐盟已經選擇了大力開發清潔能源和可再生能源的道路。特朗普退出《巴黎協議》已經飽受歐盟批評，但如果他堅持退出伊核協議，導致石油等傳統能源重新回到能源發展道路的中心上，必將也對歐盟的能源和產業政策乃至經濟造成衝擊。

伊朗總統魯哈尼在宣佈凖備重啟濃縮鈾項目之際也表示，伊朗將暫時留在核協議中，繼續與除美國之外的其餘五個協議簽署國繼續進行核問題合作問題。

這份核協議是伊朗在2015年與美國、中國、俄羅斯、英國、法國、德國經過艱難談判共同達成的。

俄國對特朗普的決定"深感失望"，也會繼續參加挽救協議的磋商。但對於石油生產大國俄國來說，石油價格上漲並不是壞事。雖然俄國石油出口仍受制裁，但還在和中國等很多方面在交易。

朝核問題

特朗普宣佈退出伊核協議，雖然直接影響的是中東地區，但人們已經擔心此舉會對朝鮮問題的無核化產生什麼影響？

據說古波斯男子一生只需要學好三件事：騎馬、射箭、誠實，體現伊朗文化對背信棄義和欺詐之痛恨。

雖然美國方面完全沒有把伊核和朝核問題聯繫，但這是國際核不擴散需要面對的問題。

如果經過各大國千辛萬苦努力達成的國際協議如此脆弱，恐怕將殃及未來的世界秩序。分析人士提出問題說，美國退出伊核協議會讓伊朗國內強硬派實力上升，給魯哈尼總統施加壓力。一旦伊朗重新走上開發核和導彈的道路，國際社會怎麼辦？