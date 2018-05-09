紅場閲兵：西方與俄羅斯交惡已超過冷戰

圖片版權 KIRILL KUDRYAVTSEV Image caption 普京講話讚揚了蘇聯在第二次世界大戰中的歷史功績（紅場閲兵式中二戰時蘇軍使用過的T-34坦克）

俄羅斯紀念1945年蘇聯戰勝納粹德國，普京講話讚揚蘇聯在第二次世界大戰中的歷史功績，強調現在俄羅斯擁有的強大軍事能力。

在俄軍部隊，憲兵和軍校學員周三（5月9日）在莫斯科紅場勝利日閲兵中接受檢閲的時候，西方同俄羅斯的關係正在持續惡化。不過普京總統在此次勝利日閲兵講話中說，俄羅斯為確保世界和平願意同世界其它國家建立建設性的平等伙伴關係。

"我們記得兩次世界大戰的悲劇和歷史教訓。他們讓我們保持清醒。在新出現的威脅背後，我們能夠看到的是同樣的，陳舊的醜陋的東西， 即自以為是，缺乏寬容，侵略性的民族主義，強調自身的傑出和獨特。我們深知這些威脅的嚴重性。"

俄羅斯在紅場閲兵式上展示了最先進的第五代隱形戰機蘇-57，"匕首"（Kinzhal）超高音速導彈，RS-24"亞爾斯"（Yars）洲際彈道導彈，阿瑪塔坦克，S-400防空導彈，"山毛櫸"地空導彈，Uran-9無人戰鬥車等先進武器裝備。

對立超過冷戰

俄美英在二戰中的盟友關係在戰後的冷戰（1945-89）中變為兩大陣營的對抗。自普京擔任俄羅斯總統以來努力恢復俄羅斯退縮的國際影響力，在高加索地區採取軍事干預，還在俄羅斯境外施展武力，特別是最近在敘利亞派兵支持莫斯科的盟友敘利亞總統阿薩德，引起美國和盟國的不滿。

《獨立報》的防務和外交記者森古普塔（Kim Sengupta）說，上述行動提高了普京的國際威望，令俄羅斯在缺席數十年後重新在中東地區發揮關鍵作用。但是他也認為，俄羅斯和西方都認為雙方的關係"惡化程度超過了冷戰時期"。

在普京擔任總統期間，俄羅斯還在歐洲進行了兩場戰爭，先是在南奧塞梯和阿布哈茲，後來在烏克蘭兼併了克里米亞半島，並支持烏克蘭東部的分離主義力量。這些行動不僅導致嚴重的國際危機，而且招致歐盟和美國對俄羅斯的制裁。

在特朗普競選並當選美國總統後，美國又指責克里姆林宮干涉美國選舉，其他西方國家也指著俄羅斯干預了法國選舉，德國選舉和英國脫歐公投。最近俄羅斯又受到英國指責，說俄羅斯試圖毒殺前軍情6處間諜斯克里帕爾及其女兒。隨後英國和許多西方盟國驅逐俄羅斯外交官進行報復。

第二艦隊

5月初，美國海軍表示將恢復冷戰期間部署在大西洋的第二艦隊，對付俄羅斯增強的影響力。海軍上將約翰·理查德森（John Richardson）說，這支在2011年解散的艦隊將負責美國東海岸和大西洋北部的安全。

美國過去的第二艦隊因為節支和結構原因被解散。美國第二艦隊的母港仍然是從前的弗吉尼亞的諾福克海軍基地。BBC防務記者馬庫斯說，第二艦隊從那裏能夠更好地在大西洋部署。

馬庫斯說，北約還計劃建立一個新的聯合部隊指揮部，美國也表示願意把這個指揮部安排在弗吉尼亞的諾福克基地。

理查德森上將說，"我們的國家防務戰略明確指出，我們重新回到大國競爭時代，安全環境繼續變得更加複雜，而且越來越有挑戰性。""這就是我們現在需要第二艦隊的原因，特別是在大西洋北部，需要應對新變化。"

圖片版權 Getty Images Image caption 為遏制俄羅斯海軍的影響，美國恢復了第二艦隊，其母港仍然是從前的弗吉尼亞的諾福克海軍基地。

BBC的馬庫斯說，"恢復第二艦隊是美國武力面對大國競爭重新調整策略的一部分，有別於過去幾十年（美國）打擊反叛武裝的做法。"

理查德森說，世界又回到了大國競爭的時代 。這個戰略把對抗俄羅斯和中國列為重點。此前美國國防部長馬蒂斯說，中國和俄羅斯是"改變現狀的大國"並且"尋求按照他們的專制模式塑造世界"。

大西洋對抗

雖然目前俄羅斯海軍的規模已經大大小於冷戰時期的蘇聯海軍，但據北約掌握的情況，俄羅斯在波羅的海，大西洋北部和北冰洋增加了海軍巡邏活動，俄羅斯潛艇活動達到了冷戰以來的最高水平。

美國第六艦隊司令詹姆斯·福戈三世海軍上將（James Foggo III）在 2016年發表的文章中說，"俄羅斯增加了潛艇活動，不停地偵測美國的反潛網絡"。

美國海軍研究所新聞網站上也發表過以上觀點。詹姆斯·福戈上將把這種對抗稱為"大西洋的第四場戰爭"。他把目前的對抗同一戰，二戰時盟國和德國，以及冷戰中美蘇在大西洋的潛艇較量相提並論。

圖片版權 Reuters Image caption 今年3月普京在國情咨文講話中透露了"射程無限"的新型導彈導彈，其中一段視頻顯示了導彈射向美國佛羅里達的模擬圖像。

BBC的馬庫斯認為，在此意義上，美國針對的目標肯定是俄羅斯，"是對近年來俄羅斯增強海上活動作出的反應"。

最近，65歲的普京在其第四任總統宣誓儀式上講話說，要讓俄羅斯在強大的軍力支持下，在世界舞台上發揮更大作用，同時努力改善俄羅斯公民的生活。

今年3月普京在國情咨文講話中透露了"射程無限"的新型彈道導彈。他說俄羅斯成功地發射了高超音速武器，也就是6種"不可戰勝"的武器之一。

當時普京在擔任總統後所作的第14個國情咨文中強調，如果俄羅斯的合理要求沒有被美國及其盟友忽略，俄羅斯就不需要所有這些新型武器，"沒人願意同我們談核心問題。沒人聽我們說什麼。現在你們該聽了。"

"那些人在過去15年一直努力刺激軍備競賽，取得對俄羅斯單方面的優勢，施加制裁，而這些制裁從國際法角度看是非法的，旨在遏制我們國家的發展，包括在軍事領域的發展，我在此要說：你們通過上述政策希望要遏制的所有東西現在已經實現。你們沒有遏制住俄羅斯的發展。"