馬來西亞大選2018：新天新地？希盟版馬哈蒂爾時代降臨
- 2018年 5月 10日
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馬來西亞反對黨派組成的希望聯盟（Pakatan Harapan）宣佈在第14屆大選中取得議會大多數，92歲主席敦馬哈蒂爾（Tun Mahathir Mohamed）有望成為全球最年長的民選總理（首相）。
在馬來西亞國會下議院的222席中，希盟各黨加上其支持的獨立參選人共取得122席，原執政國民陣線（Barisan Nasiona）取得79席。其中，國陣內代表華人的馬華公會從七席流失至只剩一席。
這將是自1957年馬來亞聯合邦成立以來，馬來西亞首次實現政黨輪替，但不明朗因素並未消除。
領導國陣的原總理拿督斯裏納吉布（Dato' Sri Najib Razak）星期四（5月10日）稱，他尊重「人民的裁決」，但沒有任何政黨取得絶對多數，該把總理任命交由馬來西亞最高元首決定；馬哈蒂爾說希盟有資格籌組政府，且必須趕緊進行。
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