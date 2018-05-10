圖片版權 Reuters Image caption 打倒徒弟的師傅——馬哈蒂爾身穿「招牌」獵裝對外宣示，必須盡快讓希盟組織馬來西亞新政府。

馬來西亞反對黨派組成的希望聯盟（Pakatan Harapan）宣佈在第14屆大選中取得議會大多數，92歲主席敦馬哈蒂爾（Tun Mahathir Mohamed）有望成為全球最年長的民選總理（首相）。

在馬來西亞國會下議院的222席中，希盟各黨加上其支持的獨立參選人共取得122席，原執政國民陣線（Barisan Nasiona）取得79席。其中，國陣內代表華人的馬華公會從七席流失至只剩一席。

這將是自1957年馬來亞聯合邦成立以來，馬來西亞首次實現政黨輪替，但不明朗因素並未消除。

領導國陣的原總理拿督斯裏納吉布（Dato' Sri Najib Razak）星期四（5月10日）稱，他尊重「人民的裁決」，但沒有任何政黨取得絶對多數，該把總理任命交由馬來西亞最高元首決定；馬哈蒂爾說希盟有資格籌組政府，且必須趕緊進行。

圖片版權 AFP Image caption 天亮後，吉隆坡的希盟支持者上街慶祝大馬「變天」。

圖片版權 AFP Image caption 納吉布（中）並未直接承認落敗，只說「尊重人民的裁決」。

圖片版權 AFP Image caption 受一馬公司（1MDB）貪污腐敗醜聞困擾的納吉布在選前最後演說宣佈多項減免稅收措施，但外界分析人士所預期的「再次連任」最終由其啟蒙老師馬哈蒂爾的「戲劇性」勝利所取代。

圖片版權 Reuters Image caption 大馬媒體先後傳出馬哈蒂爾星期四早上將到國家皇宮宣誓就任總理的消息，但目前並未成事。

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