王室大婚：梅根·馬克爾蠟像曝光

圖片版權 PA Image caption 梅根的蠟像將於5月19日、即王室大婚當日正式開放參觀

杜莎夫人蠟像館製作了凖王妃梅根·馬克爾的蠟像。

在倫敦的杜莎夫人蠟像館，梅根的蠟像將與其他王室成員放在一起，置於其夫哈里王子身旁。哈里王子蠟像的裝扮亦有所更新。

梅根的蠟像身穿翡翠綠色的長裙、米色高跟鞋，並戴上了其訂婚戒指的複製品。

蠟像將於哈里王子與梅根大婚之日、即5月19日正式展出。

蠟像館總經理愛德華·傅勒（Edward Fuller）表示：「對於王室大婚的熱情十分高漲，我們收到海量查詢，人們都在問什麼時候能見到兩位殿下的替身。」

圖片版權 PA Image caption 梅根蠟像身穿的是她與哈里王子公布訂婚消息時所穿的裙子

圖片版權 Reuters Image caption 哈里王子的蠟像也換了一身裝扮

「坊間的民眾十分愛戴哈里與梅根，我們將參照他們的榜樣，邀請廣大英國公眾，到杜莎夫人蠟像館慶祝他們的婚事。」

與此同時，溫莎樂高樂園亦以39,960塊樂高積木，砌出一座溫莎城堡，作為對大婚的祝賀。

圖片版權 Getty Images Image caption 樂高樂園以積木砌出一個10厘米高的婚紗版梅根

樂園方面稱，這座積木城煲由八名模型師，用了592個小時完成。

一個10厘米高、以60塊積木砌成的迷你婚紗版梅根，與新郎哈里王子手挽手。

圖片版權 AFP Image caption 積木城堡由八名模型師用了592小時完成