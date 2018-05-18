王室大婚：梅根·馬克爾蠟像曝光
- 2018年 5月 18日
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杜莎夫人蠟像館製作了凖王妃梅根·馬克爾的蠟像。
在倫敦的杜莎夫人蠟像館，梅根的蠟像將與其他王室成員放在一起，置於其夫哈里王子身旁。哈里王子蠟像的裝扮亦有所更新。
梅根的蠟像身穿翡翠綠色的長裙、米色高跟鞋，並戴上了其訂婚戒指的複製品。
蠟像將於哈里王子與梅根大婚之日、即5月19日正式展出。
蠟像館總經理愛德華·傅勒（Edward Fuller）表示：「對於王室大婚的熱情十分高漲，我們收到海量查詢，人們都在問什麼時候能見到兩位殿下的替身。」
「坊間的民眾十分愛戴哈里與梅根，我們將參照他們的榜樣，邀請廣大英國公眾，到杜莎夫人蠟像館慶祝他們的婚事。」
與此同時，溫莎樂高樂園亦以39,960塊樂高積木，砌出一座溫莎城堡，作為對大婚的祝賀。
樂園方面稱，這座積木城煲由八名模型師，用了592個小時完成。
一個10厘米高、以60塊積木砌成的迷你婚紗版梅根，與新郎哈里王子手挽手。