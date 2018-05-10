中國女子遠嫁肯尼亞：文化碰撞浪漫交響曲

Image caption 徐靜和亨利在十年前相戀

「我們相愛了，但最初有很多困難，」徐靜（音譯）在肯尼亞首都內羅畢（Nairobi）費爾蒙酒店的院子裏說。

「我的家庭過去完全不了解非洲。他們甚至之前從未見過任何肯尼亞人，所以他們十分擔心。」

肯尼亞人亨利·羅蒂奇（Henry Rotich）也一樣擔心。

亨利因政府工作被派到中國學習漢語後，他們倆相愛了。

他花了許多時間才讓自己的語言技巧足以與徐靜的父親見面吃飯。吃飯時氣氛緊張，亨利希望得到她父親的祝福。

「徐靜的父親沒有說太多，所以我很擔心他在想什麼，他喜不喜歡我們給他凖備的食物，」亨利回憶。

顯然，亨利的中文水平足夠了：10年後，這對夫婦住在肯尼亞首都，育有兩個孩子。

徐靜現在內羅畢大學的孔子學院教漢語，目前在肯尼亞有10000多中國人。

他們的家庭生活反映出中國與肯尼亞之間的關係越來越密切，中國對肯尼亞的巨大投資推動了這個趨勢。

這是非洲大陸的一種現象。2000年，中非貿易達到100億美元，目前這個數字據信已經超過了3000億美元。

傳聞不斷

徐靜和亨利是成功的典型，但是肯尼亞人與中國人之間的關係並非總是融洽。

圖片版權 AFP Image caption 中國對非洲的基礎設施項目投資巨大

在中國建造的連接首都內羅畢與工業城鎮錫卡的高速公路邊，當地流行一種叫「錫卡嬰兒」的說法。

根據一些傳聞，中國建築工人與當地女人有了數百個孩子，隨後消失了。

媒體甚至報道了一個女學生的故事，這名女生懷了工人的孩子，但是她在幾百名建築工人中無法辨認出孩子的父親。

儘管這種傳聞很多——甚至有一首歌描述了這個現象，但是大多數肯尼亞人說他們從沒看見過有關這些孩子的證據。

但是，這也沒有阻止一些當地人相信這些傳聞。

「我已經見過大約20個孩子，這是不能聲張的，因為許多中國父親都離開了，」一位名叫撒切爾的中文翻譯說。他就住錫卡高速公路附近。

「我相信再過15或20年，當這些孩子長大並上大學後，我們會知道他們有多少人。」

改變觀念

在大多數肯尼亞人與中國人組成的家庭中，並沒有遇到父親消失的問題。

對於在中國獨生子女政策中長大的徐靜來說，肯尼亞家庭成員數量過多讓人難以應對。

圖片版權 AFP Image caption 香港議員葛珮帆到肯尼亞推動解決象牙盜獵問題

「我們習慣於大家庭，許多大家庭經常一起聚會，」亨利說，「我們習慣侄女或侄兒長期呆在我們身邊。」

「在中國他們很少這樣，家庭成員之間可能會串門，走親戚，但是時間較短。我認為那種與大家庭的親密是不一樣的。」

也有其他文化差異，如對待時間的態度。

陸錦華（音譯）是一名諮詢師，為在肯尼亞運營的中國公司提供諮詢。他指出兩國人員之間仍有障礙。

中國與肯尼亞對比

國土面積

肯尼亞：58萬平方公里

中國：959.7萬平方公里

人口

肯尼亞：4800萬

中國：13億

人均國內生產總值

肯尼亞：3500美元

中國：16600美元

識字率

肯尼亞：78%

中國：96.4%

資料來源：《世界概況》

「我不想一概而論，但是有一種觀點認為肯尼亞人做事緩慢，」他說，「他們喜歡享受生活，有中國人沒有的集體意識。」

「中國人的工作時間長，來這裏都是奔著完成工作目標，只需要很少的休息時間，甚至願意在周末加班，只要能盡快完成項目。」

徐靜和亨利都意識到這個。

"肯尼亞人對工作的態度可能更放鬆，但他們也在改變。非洲的時間觀念正在隨著發展而改變，因為進展順利，人們都有很多事情要做，所以我們也要抓緊時間。"

擔任公務員的亨利表示，他已經學會凖時。「有徐靜在，絶對不會遲到。」

隨著有越來越多的中國人抵達肯尼亞，他們也在努力克服兩國的文化差距。

徐靜工作的孔子學院是中國政府投資的項目之一，中國政府希望能讓兩國關係更加順暢。

孔子學院也有很多求學的肯尼亞人，他們希望能在中國公司獲得高薪工作。對於中國人，這是一個有力的信號，中國計劃與肯尼亞發展長期的緊密關係。

但是學校門前出現的中國母親仍然引起小小的震動。

圖片版權 AFP Image caption 肯尼亞總統肯雅塔與中國國家主席習近平

「孩子們的媽媽都想與徐靜說話，孩子們跳來跳去喊著，『這是中國媽媽！』」亨利笑著說。

「我們的小孩長相與像普通的肯尼亞小孩一樣，所以我帶著孩子上街時，人們會問他們在講什麼語言？」

「當我說：『漢語』時，他們說『什麼？他們會說漢語！』人們十分興奮，每人都想問我們問題，我們就這樣成為朋友。」

對徐靜說，她將肯尼亞視為她的未來。

「我確實想念中國，但現在肯尼亞是我的家，」她說，「許多來這兒的中國人都愛這個國家，我認為他們中大部分會在這兒呆很長時間。」