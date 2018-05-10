以色列襲擊敘境內伊朗軍事目標 稱「以牙還牙」

圖片版權 Reuters Image caption 以色列國防部長利伯曼指，以色列無意把事態升級，但它必須凖備好"隨時應對任何情況"。

以色列表示，以軍當地時間周四（5月10日）凌晨向所有伊朗派駐到敘利亞的軍事設施發動了攻擊，報復早前伊朗向位於以色列和敘利亞之間的戈蘭高地（Golan Heights）內的以軍據點發動攻擊。

以色列軍方指，攻擊的目前包括當地的武器庫、運輸設施和情報中心。

以軍方說，伊朗革命衛隊早前向以色列軍方在戈蘭高地的據點發射超過20枚火箭。

伊朗目前在敘利亞駐有軍隊，以支持敘利亞總統阿薩德（Bashir al-Assad）。伊朗目前並沒有就以色列的攻擊作出回應。

敘利亞官方媒體報道，敘軍的防空設施擊落了許多以色列發射的火箭，抵抗了「以色列的侵略行動」。

但由敘利亞政府營運的媒體Sana引述軍方消息指，有以色列的火箭擊中了一些防空設施、雷達和一個彈藥庫。

以色列軍方在4月時也曾向敘利亞境內的一個伊朗軍用機場發動襲擊，造成7名伊朗士兵死亡。以色列指，那次攻擊是要阻止伊朗在敘利亞境內「駐軍」。

圖片版權 Reuters Image caption 敘利亞軍方聲稱，敘軍的防空系統攔截了一些以色列發射的導彈。

為何以色列要攻擊伊朗的設施？

伊朗和以色列之間的矛盾是中東地區其中一個重大矛盾。

伊朗在敘利亞派駐了數百名士兵以及數百名軍事顧問，以示向阿薩德政府支持。伊朗也協助訓練和資助了數千名民兵，與敘利亞政府軍一起抵抗當地的反對派武裝份子，伊朗同時也增加派駐在敘利亞的軍隊。

以色列視這些軍隊為「直接威脅」。以色列總理內塔尼亞胡曾表示，以色列寧可"早日」對伊朗開戰，以求停止他所稱的來自伊朗的威脅。