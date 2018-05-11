「特金會」：美退出伊核協議的影響與中國角色

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6月12日，美國總統特朗普將在新加坡與朝鮮領導人金正恩舉行歷史性的會面。特朗普在推特上表示，希望本次會面成為「世界和平非常特殊的時刻」。

美國在任總統此前從未與朝鮮領導人會面。特朗普是史上第一人。

但特朗普此前決定退出伊朗核協議，有學者認為這會給朝鮮的無核化談判帶來消極影響。

會談核心與中國角色

會談將討論的關鍵問題預計是朝鮮的核武器項目，去年特朗普曾和金正恩因此爆發口水戰，金正恩說特朗普是「瘋老頭」，特朗普則形容金正恩是「自尋死路的火箭男」、「狂人」。

朝鮮自2006年起實施了六次核試驗，儘管遭到國際譴責和制裁，但仍稱因國家安全考慮需要這些武器。美國則希望朝鮮徹底放棄其核武器計劃。

在會面前，金正恩承諾停止核試驗以及發射洲際彈道導彈，並且關閉一處核試驗場。

平壤並沒有提到峰會上可能談到的具體內容，對於朝鮮來說關鍵問題將是美國在韓國的三萬駐軍以及嚴重影響朝鮮經濟的國際制裁。

圖片版權 Reuters Image caption 2017年7月，朝鮮宣佈首次成功測試洲際導彈。

清華大學國際關係教授劉江永對BBC中文表示，無論會談結果如何，雙方領導人在沒有外交關係的情況下直接面對面對話具有重大象徵意義。但是，雙方當然都有各自利益考慮和基本的政策底線，所以也不能期待一次見面就解決所有的問題。

在宣佈會面地點前不久，特朗普決定撤出伊朗核協議，並將重新開始對伊朗實行嚴厲經濟制裁。在特朗普的前任奧巴馬總統任內，中美俄英法德六國與伊朗於2015年達成協議，限制伊朗發展核武器，換取國際社會解除對伊朗的制裁。

劉江永認為，特朗普政府此舉意圖矮化和推翻奧巴馬政府取得的外交成果。

他也指出，特朗普可能要拿伊朗「殺雞儆猴」，給朝鮮強大的心理壓力，「（這是想）告訴朝鮮，你必須接受我的條件，不然就是談好了將來也可能不作數，這是談判之前可能採取的一種外交策略」。

你的器材不支持播放多媒體材料 朝鮮發展核武的前世今生

在他看來，美國退出伊朗核協議對解決朝核問題有消極影響，朝鮮會害怕成為第二個伊朗。

另外，值得注意的是，金正恩與文在寅見面前訪問了中國，又在「特金會」前到大連與中國國家主席習近平見面。

香港中文大學社會科學院全球研究課程助理講師鐘樂偉表示，金正恩的行動顯示，中國雖然沒有直接參與峰會，但朝鮮仍然需要中國的意見和支持。

為什麼選在新加坡？

南京大學國際關係研究院院長朱鋒對BBC中文表示，「特金會」敲定在新加坡舉行並不讓人意外。

「一方面可以借助新加坡的相對中立的政治特點，另一方面新加坡有朝鮮的使館，金正恩會覺得有比較好的人員保障，」他說。

鐘樂偉認為，新加坡曾舉辦「習馬會」，也曾舉辦東亞峰會等國際會議，對安排此類會議有比較成熟的經驗。

圖片版權 Getty Images Image caption 新加坡曾多次舉辦此類峰會

2015年，中國國家主席習近平與時任台灣總統的馬英九在新加坡會談，這是兩岸領導人超過六十年以來的首次會面。

美國和新加坡關係緊密，新加坡與朝鮮建立了外交關係，但是去年11月起國際制裁加大，新加坡停止了與朝鮮的所有貿易往來。