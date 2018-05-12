92歲的馬哈蒂爾: 「首席演員」還是「威權領袖」？

圖片版權 AFP Image caption 馬哈蒂爾現在世界上最高齡的國家和政府領導人。

馬來西亞92歲的政治家馬哈蒂爾在本周的大選中獲勝，再次成為馬來西亞首相，成為該國歷史上最年邁的總理，也是現在世界上最高齡的國家和政府領導人。

他在馬來西亞主政22年後在2003年退休。現在馬哈蒂爾再度出山，要糾正他所謂的「我一生最大的錯誤」，即讓前任的領導人納吉布掌握了權力。

馬哈蒂爾和納吉布統屬執政黨巫統（UMNO馬來民族統一機構），但他現在領導反對黨希望聯盟，而過去在他執政的很長時間內希望聯盟一直是他的政治對手。

在選舉前，馬哈蒂爾就說他只希望擔任兩年總理，然後把權力交給目前仍被監禁的希望聯盟的領導人安瓦爾。馬哈蒂爾本周五（5月11日）在記者會說，他有立即赦免安瓦爾的意向。

退出政壇多年後又捲土重來，馬哈蒂爾的政治活力和要推翻執政黨的統治鬥志，雖然這在許多人眼中是幾乎不可能的事情，但在馬拉西亞人看來，也是意料之中。

「馬來人的困境」

在日本佔領結束後，馬哈蒂爾就開始積極投身政治活動。他21歲加入巫統，而且在他家鄉吉打州行醫7年。

他曾經在馬來西亞聯邦時期參加反對給非馬來人國籍的抗議。後來他還主張向醫學院馬來人傾斜的政策，支持諸如將馬來語作為官方語言的馬來人權利。

圖片版權 AFP Image caption 馬哈蒂爾從政初期曾激烈抨擊新加坡的人民行動黨，指責人民行動黨"親華"和"反馬來"，其領袖李光耀傲慢無禮

1964年馬哈蒂爾當選議員進入國會後，開始關注馬來西亞極具影響力的華裔人口的問題。

他激烈抨擊新加坡的人民行動黨，指責人民行動黨「親華」和「反馬來」，稱其領袖李光耀傲慢無禮。新加坡後來因為理念分歧脫離了馬來西亞聯邦。

1969年他寫公開信抨擊馬來西亞的第一任總理東姑阿都拉曼。他反對東姑阿都拉曼同意在馬來西亞獨立後保留英國和英聯邦軍隊的主張。同東姑阿都拉曼失和後，馬哈蒂爾失去了國會中的席位，還被從黨內驅逐。

他離開政治中心後在1970年寫了一部具有爭議性的書《馬來人的困境》。他在書中說，馬來西亞的馬來人口被邊緣化，但同時批評他們逆來順受，接受二等公民的地位。

他主張政府要給與馬來人足夠多的支持，才能避免他們的經濟利益被華人主宰。馬哈蒂爾認為，經過一段過渡，在他眼中的馬來人躲避艱苦工作以及「不能理解金錢和財產的價值」的一些特性才能消失，以確保馬來人獲得足夠的競爭能力。

威權主義，行事果斷

馬哈蒂爾的主張深得巫統年輕一代領袖們的贊同，他受邀重返巫統。1974年他重新當選為國會議員，並被任命為教育部長。此後4年之內，馬哈蒂爾成為巫統的第二號領導人，1981年馬哈蒂爾登上總理位置。

圖片版權 Instigram Image caption 馬哈蒂爾刻意營造他和他夫人的醫生形像，發誓要根治馬來西亞的疾病

馬哈蒂爾執政期間，馬來西亞經濟增長迅速而且經歷了快速現代化，馬哈蒂爾政府進行了許多雄心勃勃的基礎設施建設。在政治上，他限制了司法獨立，傳統權力和馬來西亞王族特權，加強了自己的政治權力。

馬哈蒂爾的執政專權而且大膽。在1997年亞洲金融危機後，他依然讓馬來西亞摒棄國際貨幣基金組織推行的節支政策，實行貨幣和資本控制，最終讓馬來西亞沒有像印度尼西亞、泰國和韓國那樣在那次危機中蒙受巨大損失。

馬哈蒂爾發誓要打擊腐敗和裙帶關係，這給許多人帶來希望，他們認為馬來西亞政治和公共機構會長期得到治理。他務實的政策雖然贏得了很多國內支持，不過馬哈蒂爾對人權問題並不在意。

馬哈蒂爾根據《國內安全法》未經審判監禁了許多反對派政界人士。該法引起許多爭議。

當時最引人關注的是馬哈蒂爾的副總理安瓦爾被解職，被控腐敗和雞姦罪，後來因雞姦罪被判刑。1998年安瓦爾呼籲舉行經濟和政治改革。

譴責西方，招致非議

馬哈蒂爾對西方經常發出尖銳批評令他也受到海外關注。他在2003年10月辭職前數日說猶太組織「統治世界」，因此激怒了許多國家和猶太組織。

圖片版權 AFP Image caption 希望聯盟曾經是馬哈蒂爾執政時期的反對黨，現在幫助他重回權力中心。

雖然在其執政期間美國是馬來西亞的主要投資國，但馬哈蒂爾經常批評美國的外交政策。1997年他曾經批評《世界人權宣言》，說該宣言是美國和其他國家的工具，美國試圖把自己的價值觀強加給亞洲人。亞洲最需要的是穩定和經濟增長，而非公民自由。

9·11攻擊後美國發動反恐戰爭時，馬哈蒂爾說，「如果阿富汗無辜者死於攻擊，許多人在伊拉剋死於食品和藥品短缺，這些死亡被認為是連帶傷害，那麼紐約死去的3000人，巴厘島死去的200人是否也是連帶傷害，即為成功必須要付出的代價？」

美國入侵伊拉克後，馬哈蒂爾批評美國總統布什在沒有獲得聯合國授權下採取行動。

馬哈蒂爾退出政治後仍然高調批評美國。2004年他接受採訪時說：「美國人總體上十分無知，對世界其他地方一無所知……但他們決定誰成為世界上最有權力的人（美國總統）。」就在那次採訪中他凖確地預測了小布什贏得總統選舉。

改變陣營，東山再起

2003年馬來西亞副總理巴達維接替馬哈蒂爾擔任總理。但馬哈蒂爾雖然退休，但並沒有真正離開政治舞台。

圖片版權 AFP Image caption 美國入侵伊拉克後，馬哈蒂爾批評美國總統布什在沒有獲得聯合國授權下採取行動。

在2008年執政聯盟在選舉中表現平平，馬哈蒂爾開始公開批評其繼任者巴達維。那次選舉為納吉布上台作好了鋪墊。

巫統內部許多人支持馬哈蒂爾，因此他能夠在黨內和政府內部推動反對納吉布的活動。但他們努力收效見微，馬哈蒂爾和他的幾個著名的支持者在2016年離開巫統，轉投到反對黨陣營。

今年1月，已經92歲的馬哈蒂爾宣佈有意參加選舉。5月9日，馬哈蒂爾在從政60年後，再次取得了歷史性勝利，擊敗了他從前的盟友。

馬哈蒂爾承認他做錯過許多事並為此致歉，其中就有將安瓦爾解職的事情。這出乎許多人的意料。

納吉布則批評馬哈蒂爾改變政治忠誠，說他是馬來西亞「首席演員」，因為他同「安瓦爾握手言和，並且納吉布還說「看到他的伎倆，我搖頭覺得難以置信。」

著書記錄馬哈蒂爾執政的作者阿卜杜勒曾經這樣說馬哈蒂爾：「馬哈蒂爾堅持按照自己的想法行事，而且他認為他的方式是唯一正確的方式。」