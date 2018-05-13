全球軍火輸出大比拼 美俄中看誰稱霸

圖片版權 South Korean Defence Ministry Image caption 美國F-35戰機在韓國參加演習的照片。包括韓國在內，目前有12個國家向美國購買F-35戰機。

由於敘利亞和也門持續的內戰，以及美國、俄羅斯和中國之間的強權競爭，全球軍火交易再次成為關注焦點。

斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute, Sipri）高級研究員彼得·韋澤曼（Pieter Wezeman）對BBC表示，毫無疑問，軍火交易是一項全球熱門產業，國際軍火交易總額已經達到每年1000億美元。

最新的數據顯示，2013-17年的主要軍火交易比2008-12年的五年期間增長了10%。

其中，美國軍火出口增長最多，遠遠拋開其他競爭對手，成為全球第一大武器輸出國。

據斯德哥爾摩國際和平研究所估計，美國目前佔全球武器銷售的34%，比五年前的30%有所增長，達到1990年代末以來的最高點。

圖片版權 Getty Images Image caption 沙特阿拉伯向美國軍購金額世界排名第一

斯德哥爾摩國際和平研究所高級研究員韋澤曼表示，「美國向很多國家公開供應軍火，世界上也有很多國家隨時凖備向美國購買武器。」

美國軍火出口量比排名世界第二的俄羅斯整整多了58%，在2013-17年的五年期間，美國軍火出口比2008-12年成長了25%。

與此同時，俄羅斯軍火出口量不增反減，2013-17年比2008-12年減少了7.1%。

中東國家是美國軍火出口的最大買主，整個中東地區佔美國2013-17年武器輸出的將近一半，其中沙特阿拉伯向美國軍購排名第一。

由於敘利亞和也門的內戰需求，中東地區軍火輸入過去十年間成長一倍，戰火造成無數人流離失所，對此挪威、荷蘭、瑞典和德國都已經限制銷售武器到中東地區。

中國軍火

隨著中國經濟力量的崛起，中國國防預算也不斷成長，中國也成為全國武器輸出大國之一。

中國武器出口排名全世界第五，緊跟在美、俄、法、德之後，而且已經超越英國。

從2008-12年到2013-17年之間，中國軍火出口增長了38%。

2017年，中國的國防預算達1500億美元，排名世界第二，但是相比美國6002億美元的國防預算還有很大的差距。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國現在是世界第五大武器出口國

中國國防支出增長，也意味著中國武器技術的精密程度已經在慢慢趕上西方。

國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies, IISS）中國事務專家溫玫雅（Meia Nouwens）表示，在國防科技方面，現在的中國人民解放軍絶非遠遠落後於西方世界。

「西方國家的制空權正面臨嚴重挑戰，也許中國目前還不能生產高效能軍機引擎，但以中國的創新速度來看，距離並不遙遠。」

圖片版權 Getty Images Image caption 中國第一艘航母遼寧號，中國凖備建立四艘航母戰鬥群

而且，中國的軍事力量正在從陸地上轉移到海面上，投注巨額資金擴建海軍。

自2000年以來，中國新建軍艦數量超越日本、韓國和印度三國的總和，過去四年來新建軍艦和非戰鬥輔助艦艇的總噸位數也超越法國海軍。

這使得日本和印度紛紛增加其海軍投資。

圖片版權 Getty Images Image caption 亞洲軍事支出：日本海上自衛隊出雲號護衛艦是日本二戰以來最大軍艦，被稱為日本的「凖航母」

英國皇家聯合服務研究所（RUSI）分析員費爾勒·瑙文斯（Veerle Nouwens）表示，「中國在經濟上的增長速度驚人，並在尋求將其轉化為符合地區霸主地位的軍事力量」。

而中國的地區戰略也體現在武器出口上。2013至2017年，中國向48個國家出口武器，巴基斯坦是中國軍火最大進口國。

中國還向原本屬於俄羅斯武器出口的傳統市場加強銷售，這些武器出口市場是西方國家不銷售武器的國家，例如伊朗、委內瑞拉、蘇丹和津巴布韋等。

圖片版權 Getty Images Image caption 印度也在軍備上投入更多資金。印度防務進口在2008-12年和2013-17年間增長了24％，並正在建造六艘由法國和西班牙設計的該型潛艇。

非洲衝突

全球軍火交易市場熱絡的唯一例外就是非洲，2008-12年至2013-17年之間，非洲國家主要軍火進口下降了22%。

但這個統計數據並不能全面反映限制，國際間的軍火交易是以交易合約總額來計算，這通常忽略了小型武器和輕型武器。

例如，購買三艘貨船運載的機關槍能讓一個武裝組織大幅度提高殺傷力，但統計數據並不會顯示這筆交易。