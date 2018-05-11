彩虹旗被「打格」 芒果TV被禁轉播歐洲歌唱大賽

圖片版權 Mango TV Image caption A screenshot from Mango TV shows a blurred rainbow flag during Switzerland's performance

中國湖南衛視的在線視頻媒體平台"芒果電視"轉播歐洲歌唱大賽時刪剪有關同志的片段，並在彩虹旗上"打格"。歐洲廣播聯盟因此取消其對該節目轉播權。

每年一度的歐洲（電視）歌唱大賽（The Eurovision Song Contest）在周二（8日）舉行的第一場半決賽中，"芒果電視"將彩虹旗畫面用馬賽克遮擋，並刪除有同性戀題材和紋身者表演的畫面，在社交媒體上引發批評浪潮。

"芒果電視"還決定不播放愛爾蘭參賽者有關兩個同性戀男子的愛情故事，以及阿爾巴尼亞大面積紋身表演者的參賽作品。

歐洲廣播聯盟（歐廣聯）表示，審查制度不符合其多元化的價值觀。

歐廣聯在一份聲明中說："很遺憾，我們因此將立即終止與有關廣播公司的伙伴合作關係，並且不允許他們播出第二次半決賽和決賽表演。"

「保守態度」

中國雖然20多年前已經取消了將同性戀作為犯罪行為，但保守的態度在該國社會很多地方依然盛行。

圖片版權 Weibo Image caption 微博同志之聲發聲批評

一些活動人士說，中國最近試圖讓男女同性戀、雙性戀和變性人群體（LGBT）社會邊緣化。

上個月，新浪微博發出公告，將集中清理同性戀題材的內容，在社交網站上引發萬人抗議後，新浪被迫讓步。

2016年，作為打擊"庸俗，不道德和不健康內容"的部分舉措，中國當局禁止在電視上描繪同性戀者。一些中國同性戀約會應用程序也被關閉。

中國還打擊紋身和其他亞文化方面內容。

Image caption 歐洲歌唱大賽"憑借華麗震撼的舞美和完美無差錯的流程被業內人士譽為全球電視製作標桿"。

"重大倒退"

據稱媒體監管機構下令禁止使用紋身演員，中國國家足球隊的隊員在3月份的一場比賽中包扎繃帶，以遮蓋胳膊和腿上紋身。

一些經過驗證的微博帳戶分享了截尾審查表演的靜態圖像。

圖片版權 Reuters Image caption 阿爾巴尼亞表演者有大面積紋身。

一個帳戶"同性戀之聲"說，廣播公司決定刪除提及同性戀的行為是一個"嚴重倒退"。

第63屆《歐洲電視網歌唱大賽》在葡萄牙首都里斯本舉行。5月11日和13日分別進行另一場半決賽和決賽。

來自愛爾蘭的紋身歌手、以及來自澳大利亞、丹麥和匈牙利的歌手都進入了半決賽。

此前，中國媒體曾發佈消息稱，歐洲歌唱大賽"憑借華麗震撼的舞美和完美無差錯的流程被業內人士譽為全球電視製作標桿"。"芒果電視"還特邀了兩位評論員，遠赴歐洲為中國觀眾"實時解讀這場音樂盛宴，揭秘歐視台前幕後的精彩故事"。