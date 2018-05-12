朝鮮承諾兩周內開始拆除核試驗場

圖片版權 DigitalGlobe Image caption 衛星影像中的朝鮮豐溪里核試驗場

朝鮮對外國記者宣佈，兩周之內將開始拆除核試驗場。

朝鮮中央通訊社報道說，朝鮮將在5月23-25日之間採取「技術措施」，展開拆除核試驗場的程序。

此前，中國科學家研究指出，位於朝鮮東北部的豐溪里核試驗場已經坍塌。

朝鮮領導人金正恩和美國總統特朗普將在6月12日在新加坡舉行會談。

上個月，金正恩跨越三八線和韓國總統文在寅舉行歷史性會面。

會面之後，韓國官員透露，金正恩說將在五月關閉核試驗場，還說會邀請韓國和美國的核專家前往觀看。

圖片版權 EPA Image caption 美國國務卿蓬佩奧表示，朝鮮將擁有和平繁榮的未來

重建經濟

與此同時，美國國務卿蓬佩奧則表示，如果朝鮮同意放棄核武器，美國將協助重建朝鮮的經濟。

他在前一天表示，美國願意和朝鮮合作，讓朝鮮取得和韓國一樣的繁榮進步。

此前，蓬佩奧剛剛從平壤訪問返美，他說他與金正恩的會談已經令雙方建立起「良好關係」。

蓬佩奧周五在華盛頓與韓國外交部長康京和會面之後表示，「如果金主席選擇正確道路，朝鮮人民將擁有和平繁榮的未來。」

他敦促平壤當局「採取大膽行動盡快實現無核化」，但他強調，這需要讓美國和其他國家進行「堅實的確認」。