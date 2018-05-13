圖片版權 Reuters Image caption 印尼3所教堂發生爆炸襲擊，導致多人死傷。

印度尼西亞警方說，發生在周日（13日）印尼第二大城市泗水（Surabaya）的連環爆炸是一家人所為。

這幾起連環爆炸以3所教堂為目標，共導致至少13人死亡，還有數十人受傷。

伊斯蘭國組織已經聲稱為爆炸負責。

該爆炸是印尼自2005年以來最致命的一起爆炸攻擊。

據信，這個家庭屬於一個與伊斯蘭國有關的激進組織"神權游擊隊"（Jemaah Ansharut Daulah, JAD）。

有報告說，這一家人可能在敘利亞與該聖戰組織度過一段時光。

連環襲擊

第一起爆炸發生在當地時間早上7.30分，受到攻擊的教堂是一所天主教堂（聖瑪利亞教堂the Santa Maria Catholic Church ）。

據路透社報道，第二起爆炸則是在Pentecostal教堂的停車場發生的。

目擊者說，第三起爆炸是由一名戴面紗的婦女和她的兩個孩子進入教堂後引爆的。

印尼官員據稱還摧毀了針對其他幾所教堂的襲擊活動。

印尼總統維多多稱爆炸襲擊是"野蠻的"。 他責令警方"調查和擊破犯罪者網絡"。

使用兒童

BBC印尼語在雅加達的編輯麗貝卡·亨施克（Rebecca Henschke）說，連環爆炸是協調進行的，不到10分鐘的工夫連續發生，目標是襲擊那些星期日做彌撒的教會人士。

印尼當局說這些自殺爆炸襲擊者是由一家人展開的，其中包括一名婦女帶著她的兩個女兒。

亨施克說，近年來，印度尼西亞的女性自殺攻擊者越來越活躍。但使用兒童還是首次。

印尼是世界上最大的穆斯林國家，大約90%人口信奉伊斯蘭教。天主教徒約佔3.3%左右。

它曾發生過幾次致命的恐怖襲擊，其中2002年巴厘島爆炸襲擊造成200多人喪生，肇事者為與基地組織有關聯的激進分子。

缺乏容忍

2005年5月，發生在蘇拉威西島的爆炸導致22人死亡，同一年晚些時候，巴厘再發生自殺爆炸襲擊，20人喪生。

印尼在2002年之後開展了大力反恐活動，但是最近幾年隨著伊斯蘭國組織在海外的崛起，印尼國內鬆散的聖戰網絡又開始抬頭。

與此同時，印尼國內對其他的一些信仰容忍度降低，使那些生活在印尼的少數派團體人士感到越來越不安。

印尼也有許多華人居住。印尼是東南亞，也是全球海外華人數量最多的國家。據估計，生活在印尼的華人總數應當在1000萬以上。