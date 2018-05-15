加沙巴以流血衝突再起 關鍵詞有三個

圖片版權 AFP Image caption 巴勒斯坦方面稱數百人在5月14日的加沙巴以衝突中受傷

以色列和巴勒斯坦爆發2014年來最血腥的衝突。5月14日，加沙巴以邊境地區已有60名巴勒斯坦抗議者死於以色列的子彈，數千人受傷。

巴以衝突由來已久，歷史、宗教、地緣政治和強國角力等各種因素交錯冗雜，經3次中東戰爭，和平進程仍無突破，暫時平靜的時局表象之下雙方的敵意、仇恨和矛盾的潛流始終在奔突，到某個時刻便噴發一下。

中東局勢不穩、衝突不斷的種子，可能3000年前就埋下。梳理巴以衝突的前世今生，3個關鍵詞有助理解：家園、聖城和伊朗。

國慶節vs災難日

與這次加沙地帶巴勒斯坦人的抗議和以色列的槍彈互為背景的有兩件大事，一是5月14日美國駐以色列使館遷址耶路撒冷後新館啟用，二是當天以色列獨立70週年（國慶或獨立日），巴勒斯坦人把這一天稱為災難日（又稱浩劫日）。

這邊廂，美國高級代表團在以色列總理內坦尼亞胡夫婦陪同下出席使館新址啟用典禮，那邊廂則是加沙的硝煙、血淚和暴力衝突。

加沙是一片狹長的地帶，介於以色列和埃及之間，臨地中海，長約40公里，寬10公里。現在有180萬巴勒斯坦人生活在這裏，人口密度世界第三。

這個巴勒斯坦疆域是1948年阿拉伯與以色列戰爭結束時的停戰協議確定的。

埃及管理加沙地帶19年，但1967年的中東戰爭後以色列佔領了加沙。2005年以色列軍隊和猶太人定居者撤出加沙，但聯合國仍把加沙視為被佔領土，因為以色列仍控制著那裏的海域和領空，以及陸地邊界。

圖片版權 Reuters Image caption 以色列向巴勒斯坦抗議人群發射催淚彈

政治上，加沙由巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯控制。以色列及其盟國把哈馬斯視為恐怖主義組織。自2007年，以色列和埃及以安全為由對加沙實施海上和空中管制，控制商品和人員進出加沙。

2014年，以色列和加沙的武裝力量爆發戰鬥，持續了50天，2251名巴勒斯坦人喪生，包括1462名平民，以色列方面67名軍人和6名平民喪生。

1948年，以色列結束英國統治獨立建國時，幾十萬巴勒斯坦人被趕出家園。

2018年5月15日， 60名死於最新一輪衝突的巴勒斯坦人在加沙入葬；這一天，巴勒斯坦舉行災難日紀念活動。以色利軍方表示時刻凖備應對更多暴力和衝突。

以色列今年為慶祝建國70週年凖備了累計70個小時的活動，而巴勒斯坦方面則在加沙地帶發起"回歸大遊行"和"災難日"紀念活動。從3月底開始，巴勒斯坦人的抗議逐漸升級，5月15日達到頂峰。

據半島電視台今年4月報道，以色列啟動了以阿拉伯語為主的宣傳攻勢，邀請以色列籍阿拉伯裔參加以色列建國70週年慶祝活動。報道稱這個攻勢的目的是削弱巴勒斯坦身份認同，抗衡"回歸大遊行"造成的影響。

圖片版權 Reuters Image caption 這座城市是猶太教，伊斯蘭教和基督教神聖的宗教場所，尤其在東耶路撒冷。

耶路撒冷，誰的聖城

美國駐以色列使館遷址耶路撒冷，去年12月特朗普總統宣佈決定時，國際輿論嘩然，寥寥數國稱讚，聯合國和諸多國家發表譴責，稱此舉徹底背棄美國恪守了數十年的中東政策，惟恐再度點燃中東彈藥庫，引發又一次中東戰爭。

根源還在於耶路撒冷。它是世界三大宗教（基督教、伊斯蘭教和東正教）的聖城，聖殿山和聖墓教堂被三大宗教視為靈魂所在、精神支柱。

耶路撒冷在當今國際政治中地位"曖昧"、敏感，以色列認為這是它的"永恆的與不可分割的"首都，巴勒斯坦人則預計東耶路撒冷將成為巴勒斯坦國首都。

國際社會不承認以色列對耶路撒冷的訴求和聲稱，但形成一個共識，避免刺激這個痛點，把它的歸屬爭議留給時間和歷史去解決。

根據1993年的和平協議，耶路撒冷的地位和歸屬問題應該在和平談判深入到高級階段才會觸及。

美國使館遷址打破了這個維繫已久的微妙平衡。

巴勒斯坦認為，華盛頓此舉就是承認以色列對整個耶路撒冷的主權、首都訴求，伊斯蘭國家一片憤怒譴責，而以色列則歡呼美國正式公開承認耶路撒冷是以色列首都，推動地區向和平又邁進了一步。

土耳其疾呼，特朗普總統犯了個"巨大的錯誤"，呼籲美國住手，而"基地"組織頭目閘瓦西里周日（5月13日）出現在網上流傳的一則視頻裏，號召全世界聖戰鬥士與美國抗爭。

你的器材不支持播放多媒體材料 特朗普說，這一決定有利於地區的和平。（英文）

以色列1950年宣佈耶路撒冷為首都，政府部門全部設在市內。當時西耶路撒冷由以色列管理，東耶路撒冷由約旦管理。

自1967年中東戰爭，以色列佔領東耶路撒冷並陸續設了幾十個猶太人定居點，定居人數約20萬。聯合國和大部分國際法專家認為這些定居點是非法的，但以色列不這麼認為。

1980年以色列國會通過法案，宣佈耶路撒冷為以色列首都，但聯合國安理會決議宣佈該法律無效。此前大部分國家已經把使館遷到特拉維夫，此後剩下的那些使館中大部分也遷出耶路撒冷，只剩巴拉圭和玻利維亞留在市郊，美國和意大利的總領館留在市內。

5月14日耶路撒冷美國使館新址啟用典禮，英法德等歐盟重要成員國都缺席。

圖片版權 AFP Image caption 耶路撒冷問題是以色列與巴勒斯坦人的衝突的核心，巴勒斯坦背後有其他阿拉伯國家和更廣泛的伊斯蘭世界的支持

伊朗與中東局勢

巴以衝突升級，加劇了已經因為其他一系列事件而惡化的以色列-伊朗雙邊關係。

以色列和伊朗是中東地區一對夙敵。

導致兩國關係進一步惡化的誘因包括5月上旬美國宣佈撤出伊朗核協議。根據這個協議，伊朗同意控制核項目活動，作為交換國家社會取消針對什葉派穆斯林的制裁。

特朗普總統宣佈這個決定前不久，以色列總理內坦尼亞胡"爆料"，公布了一些他稱之為證據的文件，是以色列情報部門獲得的情報，證明伊朗欺騙了國際社會，還在偷偷進行濃縮鈾活動。

另外，以色列軍隊攻擊了它所稱的伊朗在伊拉克境內的軍事目標。以色列說，伊朗此前向以色列控制的戈蘭高地發射導彈。戈蘭高地位於敘利亞和以色列之間，是1967年後被以色列佔領的地區。

而伊朗則譴責以色列侵犯了敘利亞主權，並否認自己先開火。

以色列真正擔心的是，伊朗可能會通過敘利亞向黎巴嫩什葉派民兵提供軍火和其他援助，後者也是以色列的夙敵。

以色列政府曾多次發出警告，它絶不容忍伊朗在敘利亞整合併鞏固自己的軍事存在。敘利亞內戰期間，伊朗革命衛隊成員在曾在那裏協助阿薩德政府與反叛力量作戰。