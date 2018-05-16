朝鮮威脅取消朝美會談　不滿美方棄核要求

圖片版權 Getty Images Image caption 韓美兩國堅稱聯合軍演是出於防衛目的。

5月16日朝鮮副外相表示，如果美國堅持要求朝鮮放棄核武器，朝鮮需要重新考慮原定6月舉行的朝美會談。

朝中社當天援引朝鮮副外相金桂冠表述稱，如果美國「把我們逼向角落，單方面要求我們棄核，我們將不再對對話感興趣，不得不重新考慮是否接受朝美領導人會談」。

報道中金桂冠表示，朝鮮「曾對會談抱有很大期望，希望會談可以引導半島局勢走向緩和，是打造美好未來的一大步」。

「但遺憾的是，美國在會談前向我們發出挑釁，發表了荒唐的言論。」

朝鮮此前表示將放棄核武器項目，且計劃於本月23-25日摧毀豐溪里核試驗設施。

取消朝韓高級別會談

朝鮮已取消原定今天舉行的朝韓高級別對話。當地時間16日凌晨0時30分許，朝鮮向韓國發出通知書，稱日前韓美兩國進行「超級雷霆（Max Thunder）」聯合軍演，決定將朝韓高級別會談無限延期。

隨後朝中社發表公報稱，韓美聯合軍演是對板門店宣言的「公然挑戰」，是與朝鮮半島向好趨勢相逆的「軍事挑釁」。

公報同時警告美國，要求美國"仔細考慮"6月12日在新加坡舉行的朝美領導人會談。

韓國統一部就此表示遺憾，敦促朝鮮為朝鮮半島和平與繁榮，盡快參加會談。

在朝鮮發佈最新立場之前，美國國務院當時表示，將繼續就特朗普與金正恩二人會晤進行凖備，並沒有注意到朝鮮立場有任何變化。

朝鮮與韓國原計劃於今天就上月朝韓領導人峰會在板門店舉行後續對話。雙方代表預計將就峰會達成的一系列共識進行進一步磋商。

4月27日金正恩與韓國總統文在寅在板門店會晤後簽署《板門店宣言》。《宣言》中指出，雙方共同致力於通過完全棄核實現半島無核化的共同目標，爭取在今年內宣佈結束戰爭狀態。

「惹麻煩」的韓美軍演

圖片版權 Getty Images Image caption "超級雷霆"軍演中的韓國F-15戰機。

韓美兩國於5月11日-25日期間在韓國舉行「超級雷霆」聯合軍演，期間將投入8架美國最精尖的F-22「猛禽」隱身戰鬥機等百餘架戰機。

美方原計劃在軍演中加入B-52戰略轟炸機。韓聯社16日報道稱，B-52轟炸機不會再參加演習。有分析認為這一決定是受朝鮮取消朝韓高級別會談影響。

朝鮮過去經常對韓美聯合軍演表示不滿，認為聯合軍演是「火上澆油」，是對朝鮮安全的挑釁。

今年初韓國冬奧會期間，韓美曾暫停軍事演習，在冬季殘奧會結束後恢復舉行。

而今年3月朝鮮曾在朝韓領導人會晤前表示，金正恩對韓美重啟與往年規模相仿聯合軍演「表示理解」。4月1日韓美重啟 「關鍵決斷」與「禿鷲」年度聯合軍演。

「超級雷霆」是韓美空軍自2009年開始進行的例行軍事演習。