愛犬、母親、丈夫還是她自己：誰會牽梅根走紅毯

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這是凖新娘最不想遇到的狀況──父親不出席婚禮。凖王妃梅根‧馬克爾周四（5月17日）說父親不會出席婚禮，她希望父親可以有空間來關注自己的健康。

如果不是父親，誰會牽著新娘走紅毯？以下是五個可能人選。

父親托馬斯‧馬克爾在被爆料串通記者「假偷拍」自己的照片後，對美國八卦新聞網站TMZ表示，他可能不會出席哈里和梅根的婚禮。

73歲的托馬斯‧馬克爾據報因為承受過多壓力而引發心臟病。

哈里王子和梅根在聲明中指出這是「非常私人的時刻」並且要求外界「在這個困難的情況下理解並尊重馬克爾先生的決定。」

所以梅根的父親不參加婚禮，誰會在周六牽著凖王妃走紅毯呢？

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蓋伊：梅根的愛犬

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梅根的愛犬是一隻名叫蓋伊的比格犬（beagle，又譯為米格魯）。梅根之前從路上救回家。她愛狗這件事廣人為知。英國女王也同樣很愛狗。

她會在周六牽著蓋伊走紅毯嗎？

讓狗參加婚禮已經是世界潮流，梅根近期在網路發佈的照片中，蓋伊身穿編織的英國國旗裝，所以他有可能會穿主題服裝出席婚禮。

新娘的母親多裏婭

圖片版權 Getty Images Image caption 多裏婭在2017年九月參加不屈不撓運動會。

新娘的母親多裏婭（Doria）會在婚禮前一天和女兒入住伯克希爾的一家酒店，並在五月19日周六上午陪伴女兒到教堂。

她能更進一步，帶女兒走上紅毯嗎？

這是凖新娘的眾多選項之一。傳統上，父親會帶女兒走上紅毯，象徵她被「交給」未來的丈夫，這也意味著女兒是父親的財產。

這傳統源自於婚姻更類似於兩個家族在財產上的契約，而不是兩個人因為愛與承諾而結合。雖然現在情況已改變，但有些女性會不想和這個象徵意味掛勾。

多裏婭與哈里和梅根都很親近。哈里王子在訂婚時，接受BBC採訪時用「很棒」來形容她。梅根在此前的採訪中也多次談到母女關係親密。

梅根的母親也在2017年九月和這對情侶參加「不屈不撓」運動會閉幕典禮。

維多利亞女王在夫婿艾伯特親王（Prince Albert）過世後，代替父職，在1866 年牽著海倫娜公主（Princess Helena）、1885年牽著碧翠絲公主（Princess Beatrice）走紅毯。

如果自封為英國禮儀專家的查爾斯王子（Prince Charles）認為可行，這就會是選項之一。

哈里王子，未來的丈夫

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另一個新娘打破傳統的方式是由丈夫帶她走紅毯。攜手走紅毯象徵著新人共同面對困難的態度，也可以避免各種令人尷尬的過份解讀。

梅根之前說過哈里王子和她是一個「團隊」，如果他們一起走紅毯，將會強化他們是一體的宣言。

梅根的「螢幕老爸」羅伯特·讚恩

圖片版權 Getty Images Image caption 男演員溫德爾·皮爾斯（圖左）

梅根今年已在電視節目中走過紅毯─。

在美國電視連續劇《金裝律師》（《Suits》，又譯《訴訟雙雄》或《無證律師》）第七季完結篇中，梅根飾演的瑞秋‧讚恩（Rachel Zane）與愛情長跑多年男友邁可‧羅斯（Mike Ross）移居西雅圖之前倉促舉辦了一場婚禮。

瑞秋的父親羅伯特·讚恩牽著他走紅毯，所以男演員溫德爾·皮爾斯（Wendell Pierce）已經練習過了。

羅伯特·讚恩是《金裝律師》裏的重要角色。 瑞秋是紐約知名律師事務所的王牌律師之一，她盡最大努力去塑造自己，擺脫父親的陰影。

但在影集後期，這對父女一起工作，並且牽手走過紅毯螢幕婚禮。

目前尚不知溫德爾是否會和影集其他演員一樣受邀參加婚禮。

梅根·馬克爾

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婚禮應該是新郎和新娘人生之中最快樂的一天，但從現實面來說，婚禮通常令人疲累，被一些惱人的事──例如枯萎的花朵和喝醉的親戚佔據。

所以梅根為什麼不從源頭上解決問題？她自己走紅毯。

越來越多的英國凖新娘選擇自己走紅毯。佐伊·卡特-麥凱（Zoe Cartner-Mackay）就是自己走的紅毯，她說：「對我來說，自己走的感覺很好，我不是被給出去的。」