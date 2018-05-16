哈里梅根大婚：種族因素與英國多元化社會

圖片版權 PA Image caption 英國哈里王子即將迎娶有黑人血緣的美國女演員梅根·馬克爾。這場"最浪漫的王室婚姻"對英國王室和多元化社會有何影響？

英國哈里王子即將迎娶有黑人血緣的美國女演員梅根·馬克爾。這場"最浪漫的王室婚姻"對英國王室和多元化社會有何影響？

這場備受全球媒體關注的婚姻是"有個重要的象徵"還是"毫無意義"？英國社會不同族裔人士做出不同的解讀。

在這個盛大、五彩斑斕的公眾慶典吸引眾人眼球的時代，很少能像有這場婚姻一樣，能得到入木三分的深刻分析的事件。

梅根不是個普通的新娘，她並不僅像威廉王子的妻子劍橋公爵夫人凱特米德爾頓那樣原來是個"平民"，也不僅是因為她引領著時尚潮流。她的形像是一位36歲的離婚女子，有進步的政治態度，混血，主張女權主義的美國人。這些都成為影響全球的"梅根因素"，絲毫沒有減弱她的"王室尊貴"。

在BBC的一個對英國黑人社區的採訪中，一位被訪者認為梅根嫁入英國王室如同當年奧巴馬當選為第一位美國黑人總統一樣，具有歷史性的意義。

"水晶鞋和玻璃天花板"

福布斯的撰稿人西塞利亞·羅德里奇指出，梅根嫁給哈里王子引起全球的好奇、羨慕，也夾雜主要是一些小報的批評和種族主義言辭。

羅德里奇說，梅根很好地平衡了她"不夠皇家"的現實和很多人可能認作的"童話故事"。"她以公開和似乎真誠的風格找到直截了當和清新的位置。"

圖片版權 Royal Mail / PA Image caption 英國皇家郵政發行了哈里王子和梅根結婚紀念郵票。

梅根在描述她自己的故事的時候，坦率地談論自己的家庭背景，種族，職業和女權主義的議題。"現在應該更多關注的是玻璃天花板，而不是水晶鞋了。"

梅根對種族不平等和種族關係的態度眾所周知，有時候會讓哈里王子也不得不表明態度。

她在2015年接受法國時尚雜誌《Elle》（中國大陸名為《世界時裝之苑》）採訪時，談論了她的族裔身份，稱為身為黑人並為此鬥爭感到驕傲。

"肩負英美關係重任"

英國《衛報》的一位專欄作家問道："梅根到底想說多少？又想做多少？我們現在還不知道。"

就像其他每位黑人和混血女性一樣，梅根過去一直都在學習如何與各種習俗成規打交道。就像其他每位女演員一樣，她過去也需要和歧視女性做鬥爭。但她有著過去幾代人沒有的機遇。

因為梅根表現極佳，通常很挑剔的英國媒體到目前為止都對她比較友善。

圖片版權 Daily Mail/SOLO Image caption 梅根小時候與父親合影。她的父親是荷蘭愛爾蘭裔，母親是非洲裔美國人。

羅德里奇說："她的瘦弱的肩上有著各種重擔，包括影響英美關係，促進英國王室現代化，影響世界各地的女性如何穿衣戴帽，讓英國時尚界改頭換面，以及改變英國社會對君主制與種族的看法，等等。"

打破傳統觀念

路透社的一篇報道認為，哈里王子和梅根結婚是英國黑人社區的一個重要時刻，顯示英國社會更加平等和種族融合。

大多數專家學者都認為哈里王子和梅根結婚是一件很有意義的事情。一位歷史學者認為，它代表著英國王室向特別是年輕一代發出的信息，打破過去所謂英國文化與黑人文化是相互排斥的觀念。

但英國曾有過奴隸貿易、殖民主義和種族主義的歷史，一場王室婚禮本身也許難以帶來徹底的變化。

圖片版權 Reuters Image caption 5月初，哈里王子和梅根專門走訪了倫敦南部的黑人居民比較集中的布里克斯頓區一個黑人文化廣播電台，和外面的歡迎者握手。

伯明翰城市大學研究黑人歷史和種族關係的助理教授克辛德·安德魯斯認為，這場婚禮算不上一個大事件，對英國社會來說並沒有多大意義。

他認為，種族主義在英國是根深蒂固的，並不會因為一場王室婚禮會有所改變。

BBC在倫敦黑人居民比較集中的布里克斯頓區對民眾進行了採訪，這裏有很多"疾風一代"家庭在英國出生的年青人。

大多數人都對這場婚禮持積極態度，也有人認為這與黑人在英國的社會地位提高並無關係。

拋開各種角度的解讀不談，一位英國人指出，兩個年青人相愛結婚，這本身是一件可喜可賀的事情，應該祝他們幸福。

哈里王子和梅根將於5月19日在溫莎堡的聖喬治教堂舉辦婚禮。英國廣播公司BBC將從當天上午9點到下午2點進行電視直播。